బాలిక మృతిని అధికారులు సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు లేదు : హై కోర్టు
High Court On Malaria Case : బాలిక మృతిని అధికారులు సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు లేదని హైకోర్టు ఆగ్రహించింది. ఎస్ఐ నివేదిక దాఖలు చేయడమేంటని హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:16 AM IST
పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండలం గొల్లగుప్పలో సెప్టెంబర్ 1న మలేరియా మాత్రలు వికటించి ఓ చిన్నారి మృతి చెందడంతో పాటు 53 మంది అస్వస్థతకు గురైన ఘటనపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనను అధికారులు సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు కనిపించడం లేదని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లతో కూడిన ధర్మాసనం మండిపడింది.
నివేదికలో లోపాలపై ధర్మాసనం ప్రశ్నల వర్షం: ప్రభుత్వం తరఫున ఎస్జీపీ విష్ణుతేజ కోర్టుకు సమర్పించిన స్టేటస్ రిపోర్టును పరిశీలించిన ధర్మాసనం, కీలక అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ అధికారులపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఇంతటి తీవ్రమైన ఘటనపై ఎస్ఐ హోదా కలిగిన అధికారి నివేదిక దాఖలు చేయడంపై కోర్టు ఆక్షేపించింది. కనీసం డీఎస్పీ హోదాకు తగ్గని అధికారితో నివేదిక వేయించలేరా? అని ప్రశ్నించింది.
కనీస వివరాలు కరువు: నివేదికలో అసలు విషయాలేవీ లేవని కోర్టు పేర్కొంది. మలేరియా మాత్రలు ఎక్కడ తయారయ్యాయి? వాటిని ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి కొనుగోలు చేశారు? మాత్రల కాలపరిమితి దాటిపోయిందా? అన్న వివరాలు ఎందుకు లేవని నిలదీసింది. ఘటన తర్వాత ఆ మాత్రలను సీజ్ చేశారా? లేదా?, బాధితుల మెడికల్ రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారా? లేదా? అని ప్రశ్నించింది. చిన్నారి మృతికి గల కారణాలు, ఫోరెన్సిక్ నివేదిక వివరాలు కూడా జత చేయకపోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
కోర్టు కీలక ఆదేశాలు: ఈ వ్యవహారంలో ఇప్పటివరకు తీసుకున్న చర్యలను వివరిస్తూ పూర్తిస్థాయి అఫిడవిట్లు దాఖలు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ధర్మాసనం ఆదేశించింది. ఈ కేసులో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి, జిల్లా ఎస్పీలను సుమోటోగా ప్రతివాదులుగా చేర్చింది. పూర్తి వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు ఎస్జీపీ సమయం కోరడంతో తదుపరి విచారణను పది రోజులకు వాయిదా వేసింది.
కేసు నేపథ్యం: గొల్లగుప్ప గ్రామంలో సెప్టెంబరు నెలలో వైద్య సిబ్బంది పంపిణీ చేసిన మలేరియా మాత్రలు వికటించి జమున అనే ఏడేళ్ల విద్యార్థిని మృతి చెందడం, 53 మంది అస్వస్థతకు గురికావడంపై తెలంగాణకు చెందిన న్యాయవాది నల్లపు మణిదీప్ సుప్రీంకోర్టుకు లేఖ రాశారు. దీనిని సుమోటోగా స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు, ఈ అంశంపై విచారణ జరపాలని హైకోర్టును ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు సుమోటోగా వ్యాజ్యాన్ని నమోదు చేసి, కోర్టుకు సహాయకారిగా సీనియర్ న్యాయవాది ఛాయాదేవిని అమికస్క్యూరీగా నియమించింది.
విశాఖకు విమాన సర్వీసుల నిలిపివేత పిల్పై జోక్యం చేసుకోలేం: హై కోర్టు
సచివాలయ మహిళా పోలీసుల విధులపై ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు : హై కోర్టు - HC on Secretariat Women Police