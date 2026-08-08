'ఇలాగైతే కుబేరుడూ కూలికి వెళ్తాడు’ : ఉచిత పథకాలపై హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు
ఉచిత పథకాలపై హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు - కోటీశ్వరులకూ రైతుబంధు ఇస్తారా? అని సూటి ప్రశ్న - ఒక్క తెల్లకార్డూ తొలగించలేని పరిస్థితి ఉందని వ్యాఖ్య
Published : August 8, 2026 at 8:16 AM IST
High Court Comments on Misuse of Freebies : రాష్ట్రంలో పరిమితికి మించి అమలు చేస్తున్న ఉచిత పథకాల కారణంగా ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతున్నాయంటూ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇన్ని 'ఉచిత పథకాలను' అమలు చేసుకుంటూ పోతే కుబేరుడైనా పనికి ఆహార పథకం కింద కూలి పనికి వెళ్తాడని, ఆ అకౌంట్ పేరూ ‘కుబేర’ అని రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. కంటోన్మెంట్ బోర్డుకు రూ.33.42 కోట్లు విడుదల చేయాలని 2024లో హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలంటూ ఇచ్చిన వినతి పత్రాలపై చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో కంటోన్మెంట్ బోర్డు సభ్యుడు జె.రామకృష్ణ కోర్టు కంటెప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక శుక్రవారం విచారణ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఉచిత పథకాలపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
కోటీశ్వరులకు రైతుబంధు ఇవ్వడమేంటి? : హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ఆర్థిక శాఖ చీఫ్ సెక్రటరీ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా వ్యక్తిగతంగా హైకోర్టులో హాజరై రూ.24 కోట్లు గత మే నెలలో చెల్లించామని, మిగిలినది వాయిదాల పద్ధతిలో ఆరు నెలల్లో చెల్లిస్తామని చెప్పారు. ఈ దశలో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టులో వాదనలు వినిపిస్తూ కోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చి రెండేళ్లయినా నగదు చెల్లించలేదన్నారు. ఈ దశలో న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ ‘అధికారులు ఏం చేయగలరు? మనకు వచ్చే ఆదాయమెంత. ఖర్చెంత? రాష్ట్ర బడ్జెట్లో వేతనాలు, అప్పులకూ పోను మిగిలినదంతా సంక్షేమ పథకాలకే వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి. లబ్ధిదారులు ద్విచక్ర వాహనం, ఐఫోన్తో ఉచిత బియ్యం కోసం వెళుతున్నారు. కోటీశ్వరులకూ రైతుబంధు పథకం ఇవ్వడమేంటి? దీనివల్ల ప్రభుత్వంపై ఎంత భారం పడుతోంది? భవిష్యత్తులో పిల్లలకు ఏం మిగులుతుంది’’ అని ప్రశ్నించారు.
అమ్ముకుంటూ పోతే భవిష్యత్ తరాల పరిస్థితేంటి : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇన్ని ఉచిత పథకాల అమలుపై న్యాయమూర్తి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ 'ఒక తెల్లరేషన్ కార్డునైనా తొలగించగలరా? అలా తొలగిస్తే అదో రాజకీయమవుతుందన్నారు. ప్రభుత్వ శాఖాపరమైన వ్యవహారాల్లో ఒక్కో అధికారిపై 3 నుంచి 4 వేల కేసులున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుత అధికారిపై 100కు పైగా కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఏ అధికారైనా ఏమీ చేయలేరు. రేపు మీరే సీఎం అయినా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. ఇది రాజకీయ ఉపన్యాసం కాదు. ఆవేదనతో చెబుతున్నా. అప్పులు తీర్చేందుకు ప్రభుత్వ భూములను విక్రయిస్తుంటే భవిష్యత్తు తరాల పరిస్థితి ఏమిటి?' అని న్యాయమూర్తి అన్నారు.
ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతున్నాయి : అప్పు చేసి ఎవరైనా బెంజ్ కారును కొంటారా? ఎర్రబస్సులో వెళ్లే వాళ్లం ఎయిర్బస్లో వెళ్తామంటే ఆ ఫ్యామిలీ ఎంత కాలం నిలబడుతుంది? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.15 కోట్ల కుటుంబాలుంటే 1.03 కోట్ల కుటుంబాలకు ఉచిత పథకాలను అందిస్తున్నారు. ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతున్నాయి. ఈ పద్ధతి దీర్ఘకాలం ఆచరణ సాధ్యం కాదు. సమాజం ప్రమాదంలో పడబోతోంది. ఇవన్నీ ఎంతవరకు సాధ్యమో ఆయా ప్రభుత్వాలే తెలుసుకోవాలి’’ అని న్యాయమూర్తి అన్నారు. ప్రస్తుత కేసులో చెల్లింపులకు సంబంధించి అఫిడవిట్నూ దాఖలు చేయాలని సూచిస్తూ విచారణను 19వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
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