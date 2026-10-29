నామినేషన్ తిరస్కరణలకు ఎన్నికల ట్రైబ్యునల్కే వెళ్లాలి : హైకోర్టు
పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా దాఖలు చేసిన నామినేషన్ల తిరస్కరణలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పలు వ్యాజ్యాలను హైకోర్టు కొట్టేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:13 AM IST
High Court Dismisses Petitions Challenging Nomination Rejections in Local Body Elections: పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా దాఖలు చేసిన నామినేషన్ల తిరస్కరణలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పలు వ్యాజ్యాలను హైకోర్టు కొట్టేసింది. నామినేషన్ల తిరస్కరణపై అభ్యంతరం ఉంటే ఎన్నికల ట్రైబ్యునల్లో ఎన్నికల పిటిషన్లు దాఖలు చేసుకోవాలని పిటిషనర్లకు స్పష్టం చేసింది.
ఏకపక్షంగా నామినేషన్లన తిరస్కరణ : హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మండవ కిరణ్మయి ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు. నామినేషన్ల తిరస్కరణ, ఆర్డీవోల ముందు దాఖలు చేసిన తిరస్కరణ అప్పీళ్లు కొట్టివేత, నామినేషన్లను తిరస్కరించిన విషయాన్ని తమకు సమాచారం ఇవ్వలేదని ఉపసంహరించుకోకపోయినా తాము నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారని తదితర అభ్యంతరాలతో హైకోర్టులో వ్యాజ్యాలు దాఖలయ్యాయి. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ వివిధ కారణాలను చూపుతూ రిటర్నింగ్ అధికారులు ఏకపక్షంగా నామినేషన్లను తిరస్కరించారన్నారు. అన్ని పత్రాలను జత చేసినప్పటికీ వాటిని అధికారులు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్నారు. ఎస్ఈసీ తరఫున న్యాయవాదులు ఎన్.అశ్వనీకుమార్, కే.అజయ్, త్రినాథ్ వాదనలు వినిపించారు.
గతంలో స్పష్టమైన తీర్పులు : నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేని నామినేషన్లను తిరస్కరించామన్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదన్నారు. అభ్యంతరం ఉంటే ఎన్నికల ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించాలన్నారు. సుప్రీంకోర్టుతో పాటు ఇదే హైకోర్టు గతంలో స్పష్టమైన తీర్పులిచ్చాయని, వాటిని న్యాయమూర్తి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో పిటిషన్లను కొట్టేస్తూ న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇచ్చారు.
ఏం జరిగిందంటే : రాష్ట్రంలో 9,829 ఎంపీటీసీ, 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు వివిధ పార్టీల తరఫున దాఖలైన మొత్తం 57,626 నామినేషన్లలో 6,811 ఇటీవల తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఎంపీటీసీలకు సంబంధించి 5,857, జడ్పీటీసీ నామినేషన్లు 954 తిరస్కరించారు. ఎంపీటీసీ స్థానాలకు టీడీపీ తరఫున 22,013 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిలో నుంచి 2,253 తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. జడ్పీటీసీ స్థానాలకు వేసిన 2,078 నామినేషన్లలో 385 తిరస్కరించారు.
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