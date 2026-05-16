అత్యాచార ఆరోపణల కేసు - సీఐ చిన్నమల్లయ్య బెయిల్ పిటిషన్ తిరస్కరించిన హైకోర్టు
ముందస్తు బెయిలు కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేసిన హైకోర్టు - నేరారోపణల తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకొని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 1:06 PM IST
CI Chinnamallaiah Facing Allegations In A Rape Case High Court Dismisses Petition : అత్యాచార ఆరోపణల కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సీఐ చిన్నమల్లయ్యకు హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను హైకోర్టు తిరస్కరించింది. నేరారోపణల తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇది ముందస్తు బెయిలు ఇచ్చే విధమైన కేసు కాదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మెడమల్లి బాలాజీ ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించారు. ఈ తీర్పు ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
దర్యాప్తులో జోక్యం చేసుకునే అవకాశం : సీఐ హోదాను ఉపయోగించుకొని నిందితుడు దర్యాప్తుపై ప్రభావం చూపే అవకాశముందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ముఖ్యంగా కేసు దర్యాప్తులో సాక్షులను ప్రభావితం చేయడం లేదా విచారణను మళ్లించే పరిస్థితులు తలెత్తవచ్చని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేయడం సమంజసం కాదని స్పష్టం చేశారు.
బాధిత మహిళ ఆరోపణలు కీలకం : ఈ కేసులో బాధిత మహిళ కోర్టు ముందు కీలక వివరాలు ఉంచినట్లు తీర్పులో పేర్కొన్నారు. సీఐ తనయుడు తన ఫోన్కు సందేశాలు పంపి కేసులు పెడతామని బెదిరించాడని ఆమె కోర్టుకు వివరించినట్లు న్యాయమూర్తి గుర్తు చేశారు. ఈ అంశాలు కూడా బెయిలు పిటిషన్ తిరస్కరణకు కారణమైనట్లు తీర్పులో వెల్లడించారు.
పోలీసులకు హైకోర్టు సూచనలు : తీర్పులో పేర్కొన్న అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా స్వతంత్రంగా దర్యాప్తు కొనసాగించవచ్చని పోలీసులకు హైకోర్టు సూచించింది. విచారణను నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ కేసులో చట్టపరమైన ప్రక్రియను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని కూడా సూచనలు ఇచ్చింది.
కేసు నేపథ్యం : వీఆర్లో ఉన్న సీఐ బి. చిన్నమల్లయ్య తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా వినుకొండ పోలీసులు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 29వ తేదీన సీఐ చిన్నమల్లయ్యపై కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం అరెస్టు భయంతో చిన్నమల్లయ్య హైకోర్టును ఆశ్రయించి ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేయాలని కోరారు. గురువారం ఈ కేసులో ఇరుపక్షాల వాదనలు పూర్తయ్యాయి. అనంతరం హైకోర్టు పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ కీలక తీర్పు ఇచ్చింది.
కర్నూలు ట్రాఫిక్ SI హరిప్రసాద్ సస్పెండ్ : మరో ఘటనలో కర్నూలు ట్రాఫిక్ పోలీసు స్టేషన్ ఎస్సై హరిప్రసాద్ను సర్వీసు నుంచి తొలగిస్తూ కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ డాక్టర్ కోయ ప్రవీణ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన హరిప్రసాద్ 2012 బ్యాచ్కు చెందిన అధికారి. నంద్యాల జిల్లాలో ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ఈయనకు వివాదాస్పద పోలీసు అధికారిగా పేరుంది. గతంలో ఆళ్లగడ్డ రూరల్ పోలీసు స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న సమయంలో ఓ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ను డబ్బు కోసం వేధించడంతో అతడు సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుంటూ ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. ఈ వీడియోను విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్కు పంపారు. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించిన డీజీపీ ఎస్సై హరిప్రసాద్ను సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు. దీంతో డీఐజీ ఆయన్ను సస్పెండ్ చేశారు.
