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బ్రాహ్మణి ఇండస్ట్రీస్‌ దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలు కొట్టేసిన హైకోర్టు

స్టీల్‌ ప్ల్రాంట్‌ ఏర్పాటు కోసం కేటాయించిన భూములు, నీటి కేటాయింపులను రద్దు - సవాలు చేస్తూ బ్రాహ్మణి ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యం - కొట్టేసిన హైకోర్టు

High Court dismissed Petitions Filed by Brahmani Industries Limited
High Court dismissed Petitions Filed by Brahmani Industries Limited (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 7:50 PM IST

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High Court Dismissed Petitions Filed by Brahmani Industries Limited: స్టీల్‌ ప్ల్రాంట్‌ ఏర్పాటు కోసం కేటాయించిన భూములు, నీటి కేటాయింపులను రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలను సవాలు చేస్తూ బ్రాహ్మణి ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ 2012, 2013లో దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలను ఇటీవల ఏపీ హైకోర్టు కొట్టేసింది. పిటిషనర్‌ సంస్థ తరఫున విచారణకు ఎవరూ హాజరుకాలేదని, దీన్ని బట్టి చూస్తే వాదనలు వినిపించేందుకు ఆసక్తి కనబర్చడం లేదని పేర్కొంది. వ్యాజ్యాలను కొట్టేస్తూ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వర్లు జూన్‌ 25న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలంలో స్టీల్‌ ప్లాంట్‌, విమానాశ్రయ నిర్మాణం కోసం కేటాయించిన భూములను రద్దు చేస్తూ 2013లో ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చింది.

వ్యాజ్యాలు కొట్టివేత: గండికోట, మైలవరం రిజర్వాయర్ల నుంచి స్టీల్‌ ప్లాంట్‌కు నీటి కేటాయింపు ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ 2012లో జీవో జారీ చేసింది. ఈ జీవోలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ బ్రాహ్మణి ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ అదనపు డైరెక్టర్‌ 2012, 2013లో వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు. అవి ఈ ఏడాది జూన్‌ 17, 23 తేదీల్లో హైకోర్టులో విచారణకు వచ్చాయి. పిటిషనర్‌ సంస్థ తరఫున ఎవరూ హాజరు కాలేదు. మరో అవకాశం ఇస్తూ ఈ వ్యాజ్యాలను హైకోర్టు జూన్‌ 25కు వాయిదా వేసింది. ఆరోజు కూడా విచారణకు ఎవరూ హాజరు కాలేదు. ఫలితంగా డిఫాల్ట్‌గా పేర్కొంటూ వ్యాజ్యాలను కొట్టేస్తూ న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులిచ్చారు.

బ్రాహ్మణి స్టీల్‌ప్లాంట్‌ పేరుతో భూములను స్వాహా చేసిన గాలి జనార్దన్‌రెడ్డికి తెరవెనక భాగస్వామి మాజీ సీఎం జగన్‌ అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. ఓబుళాపురం గనులు తవ్వి, దోపిడీ చేసేందుకే బ్రాహ్మణి స్టీల్స్‌ పుట్టిందని స్పష్టం చేసింది. జగన్‌ అవినీతి సామ్రాజ్యానికి పునాది అదేనని తేల్చిచెప్పింది. బ్రాహ్మణి స్టీల్‌ప్లాంట్​కు సంబంధించి నాడు వైఎస్​, తర్వాత జగన్‌ జమానాలో భూముల్ని అడ్డం పెట్టుకుని దోపిడీ చేసింది చాలక ఇప్పుడు పరిశ్రమలకు భూములిచ్చి యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఓర్వలేకపోతున్నారని ప్రభుత్వం దుయ్యబట్టింది.

TAGGED:

HIGH COURT ON BRAHMANI INDUSTRIES
BRAHMANI INDUSTRIES LIMITED
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స్టీల్‌ ప్ల్రాంట్‌
BRAHMANI INDUSTRIES PETITIONS

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