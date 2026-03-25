డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు హైకోర్టులో ఊరట - మాజీ ఐఏస్ పిటిషన్ కొట్టేసిన న్యాయమూర్తి
పవన్ కల్యాణ్కు హైకోర్టులో ఊరట - మాజీ ఐఏస్ విజయ్కుమార్ పిటిషన్ను కొట్టివేత - సినిమాల్లో నటించకుండా నిలువరించాలని పిటిషన్ - ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం లేదని తీర్పు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 9:30 AM IST
HC Dismissed Former IAS Vijay Kumar Petition on Deputy CM Pawan Kalyan: డిప్యూటీ సీఎం బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో పవన్ కల్యాణ్ను సినిమాల్లో నటించకుండా నిలువరించాలంటూ మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి విజయ్కుమార్ దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాన్ని హైకోర్టు కొట్టేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో పవన్ కల్యాణ్ను సినిమాల్లో నటించకుండా అడ్డుకోవాలని, సినిమా, వాణిజ్య కార్యక్రమాలను ప్రమోట్ చేసుకునేందుకు ఆయన ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, ఈ నేపథ్యంలో స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ జరిపించాలని మాజీ ఐఏఎస్ విజయ్కుమార్ హైకోర్టులో వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు. ఇటీవల జరిగిన విచారణలో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది బాల వాదనలు వినిపించారు.
పిటిషన్లో పేర్కొన్న వివరాలిలా! ఇందులో ప్రధానంగా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తూ పవన్ సినిమాల్లో నటించడం అనైతికమని మాజీ ఐఏఎస్ విజయ్కుమార్ తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నాక వాణిజ్య కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు. సినిమా టికెట్ ధర పెంపు విషయంలో నిబంధనలను పాటించలేదని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఓవైపు సినిమాల్లో నటించడం, మరోవైపు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం పరస్పర విరుద్ధమని పిటిషన్లో వివరించారు.
అడ్వొకేట్ జనరల్(ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్, అదనపు ఏజీ సాంబశివప్రతాప్ వేర్వేరు సందర్భాల్లో వాదనలు వినిపించారు. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు వంటి ఉన్నత పదవుల్లో విధులను నిర్వర్తిస్తున్న వ్యక్తులు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం ఏమి లేదని హైకోర్టు తెలిపింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, సినీ సీనియర్ నటుడు ఎన్టీఆర్ విషయంలో హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం ఈ విషయమై స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చిందని వివరించారు. సినిమా నిర్మాత అభ్యర్థనను పరిగణనలోకి తీసుకొని హరిహర వీరమల్లు సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు.
వ్యాజ్యాన్ని కొట్టేస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వలు: అదే విధంగా టికెట్ ధరలు పెంచే విషయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రికి సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారనేందుకు ఆధారాలు లేవని కోర్టుకు తెలిపారు. పిటిషనర్కు రాజకీయ పార్టీ ఉందని రాజకీయ కారణాలతో దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యం ఇది కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వ్యాజ్యానికి విచారణార్హతే లేదన్నారు.
ప్రాథమిక అంశాలపై పరిశీలన చేయకుండా పిటిషన్ దాఖలు చేసి, న్యాయస్థానం సమయాన్ని వృథా చేసినందుకు వ్యాజ్యాన్ని కొట్టేస్తూ పిటిషనర్కు భారీగా ఖర్చులు విధించండని కోరారు. ఇటీవల జరిగిన విచారణలో ఇరువైపు న్యాయవాదులు వాదనలు ముగియడంతో తీర్పును రిజర్వు చేసిన న్యాయమూర్తి తాజాగా వ్యాజ్యాన్ని కొట్టేస్తూ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.
గతంలో సినిమాలపై పవన్ స్పందన: పవన్ కల్యాణ్కు సినిమాల మీదున్న శ్రద్ధ, పరిపాలనపై లేదన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల విమర్శలపై డిప్యూటీ సీఎం తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. వాళ్లు మాత్రం పత్రికలు, టీవీలు, బోలెడు బినామీ కంపెనీలు నడుపుతూ వ్యాపారాలు చేస్తారని ఇంక అనేక ఆదాయమార్గాలు పెట్టుకుంటారు కానీ తాను సినిమాలు మానేయాలా అని మండిపడ్డారు.
వాళ్లను సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు, వ్యాపారాలు మూసేయమనండని పవన్ అన్నారు. తాను సినిమా షూటింగ్లు చేయడమే కనిపిస్తుంది తప్ప, వాళ్లు చేసేది కనిపించదా అని ధ్వజమెత్తారు. వాళ్లలా తనకు ఆస్తులు, స్థిరాస్తి వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు లేవని, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సినిమాలు చేస్తున్నానని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు.
