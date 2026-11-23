అక్రమ అండాల సేకరణ కేసు - డాక్టర్ల ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను కొట్టేసిన హైకోర్టు
Illegal Human Egg Harvesting Case : అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైద్యులు పద్మజ, గాదెల దుర్గా రావుల ముందస్తు బెయిల్ పిటీషన్లను హైకోర్టు కొట్టివేసింది.
Published : November 23, 2026 at 10:17 PM IST
అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైద్యులు పద్మజ, గాదెల దుర్గా రావుల ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. హబ్సీగూడలో ఉన్న పద్మజా సంతాన సాఫల్య కేంద్రం వైద్యురాలు డాక్టర్ పద్మజ, బంజారాహిల్స్తో పాటు పలు బ్రాంచీలు ఉన్న ఒయాసిస్ పర్టిలిటీ సెంటర్ వైద్యురాలు డాక్టర్ గాదెల దుర్గారావులు వేర్వేరుగా ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
అక్రమంగా అండాలు సేకరిస్తున్న కేసులో నిందితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల మేరకు పోలీసులు ఇద్దరినీ నిందితులుగా చేర్చారు. అమాయకులైన యువతులకు హార్మోన్ ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి వాళ్ల నుంచి అక్రమంగా అండాలు సేకరించి సంతాన సాఫల్య చికిత్సలో ఉపయోగిస్తున్నారని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ కేసుతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని పద్మజ, దుర్గారావు తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టులో వాదించారు.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అండాల సేకరణ
ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన యువతులను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి వాళ్లకు అధిక మోతాదులో హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇస్తున్నారని వాళ్ల నుంచి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అండాలు సేకరించి ఫర్టిలిటీ సెంటర్లలో ఉపయోగిస్తున్నారని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పల్లె నాగేశ్వర్ రావు వాదించారు. ఇరువైపులా వాదనలు శుక్రవారం ముగియడంతో హైకోర్టు తీర్పును నేటికి వాయిదా వేసింది. ఈ రోజు ఉత్తర్వులను వెలువరించిన హైకోర్టు ఇద్దరీ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను కొట్టేవేసింది. ఇద్దరు నిందితులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారిని పట్టుకుని అరెస్టు చేయనున్నట్లు సమాచారం.
నిందితులు సుమారు 66 మంది మహిళలలో 47 మంది నుంచి అక్రమంగా అండాలు సేకరించినట్లు గుర్తించారు. సేకరించిన అండాలను సంతానం లేని దంపతులకు విక్రయించి సోమ్ము చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఒక్కో అండానికి రూ.3 లక్షల చొప్పున ధర నిర్ణయించి విక్రయించారని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. సద్గురు హెల్త్కేర్ డైరెక్టర్ గేదెల దుర్గారావు నేతృత్వంలో అండాల అక్రమ దందా పెద్ద ఎత్తున కొనసాగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
సంతానం లేని దంపతులకు అక్రమంగా ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ
ఈ అక్రమ అండాల సేకరణ వ్యవహారం గత నెల 29న బేగంపేట, సరూర్నగర్ పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో బయటపడింది. పలువురు నిందితులను అరెస్టు చేసి విచారణ చేయగా పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి మహిళలను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చి అండాల దానానికి ప్రలోభపెట్టినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారి నుంచి సేకరించిన అండాలను ఉపయోగించి తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన సంతానం లేని దంపతులకు అక్రమంగా ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ నిర్వహించి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేటతెల్లం అయ్యింది.
అక్రమంగా అండాల సేకరణ కేసు - చీకటి దందా వెనక రూ.కోట్ల వ్యాపారం
'మహిళలే స్వచ్ఛందంగా వచ్చి అండాలు ఇచ్చారు' - హైకోర్టును ఆశ్రయించిన డాక్టర్ పద్మజ