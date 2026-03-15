ETV Bharat / state

చంద్రబాబుపై రాళ్ల దాడి ఘటన - నలుగురు నిందితుల బెయిల్‌ రద్దు

నందిగామలో చంద్రబాబుపై రాళ్ల దాడి ఘటనలో నిందితులకు హైకోర్టు షాక్‌ - నలుగురికి నందిగామ మేజిస్ట్రేట్‌ ఇచ్చిన బెయిలు రద్దు - వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మొండితోక సోదరులు తదితరులకు షరతులతో ముందస్తు బెయిలు

High Court Dismiss Bail of Four Accused in Stone Pelting Case against Chandrababu Naidu
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Key Development in Nandigama Stone Pelting Incident : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబును అంత మొందిచాలి అన్న ప్రణాళికతో ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో రాళ్ల దాడికి పాల్పడారు. ఈ ఘటనలో మొదటి నలుగురు నిందితులకు హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. నలుగురికి నందిగామ మేజిస్ట్రేట్ ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేసింది. వారంలో సంబంధిత కోర్టులో లొంగిపోవాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. అయితే ఇదే కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ అప్పటి ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్మోహనరావు, ఆయన సోదరుడు ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్ తదితరులు సహా కోర్టు కఠిన షరతులతో కూడిన ముందస్తు బెయిల్​ను మంజూరు చేసింది.

2022 నవంబరు 4న ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో చంద్రబాబు "బాదుడే బాదుడు" కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని కొందరూ భగ్నం చేశారు. అంతేకాకుండా జడ్ ఫ్లస్ కేటగిరి భద్రతలో ఉన్న చంద్రబాబును అంత మొందించేందుకు అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కుట్ర పన్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రచారరథం పై చంద్రబాబు గాంధీ సెంటర్​ వైపు వెళ్తుండగా, విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. ఆయనపై రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డారు.

చంద్రబాబుకు తగలాల్సిన ఓ రాయి రక్షణగా నిలిచిన చీఫ్ సెక్యూరిటీ అధికారి కె.మధుసూదనరావుకు గట్టిగా తగిలింది. మధుసూదనరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా అప్పట్లో నిందితులు ఎవరో పేర్కొనకుండా ఐపీసీ సెక్షన్ 324(ప్రమాదకర సాధనంతో గాయపరచడం) కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, చేతులు దులుపుకున్నారు.

అంత మొందించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఈ ఘటన పై లోతుగా దర్యాప్తు జరిపేందుకు యాక్షన్ టీమ్​లను ఏర్పాటు చేసింది. పోలీసుల దర్యాప్తులో చంద్రబాబును అంత మొందించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే కుట్ర పన్నారని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీసీ సెక్షన్లు 120-B, 147, 307, 332, 353, 149 లను చేర్చారు. మొదట నలుగురు నిందితులు కన్నెగంటి సజ్జనరావు, మార్త శ్రీనివాసరావు, బెజవాడ కార్తిక్, పరిమి, కిశోర్​లను అరెస్టు చేసి నందిగామ మేజిస్ట్రేట్ ముందు 2024 నవంబరు 23న హాజరు పరిచారు. ఈ కేసులో సెక్షన్లు 147, 307, 332, 353, 149 సెక్షన్లు వర్తించవచని మేజిస్ట్రేట్ పేర్కొన్నారు. కేవలం 324,120-B(2) కింద మాత్రమే జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించడంతో పాటు నిందితులకు వెంటనే బెయిల్ మంజూరు చేశారు. ఈ ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ నందిగామ సీఐ గత సంవత్సరం నవంబరులో హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు వేశారు.

నిన్న(శనివారం) జరిగిన విచారణలో పోలీసుల తరఫున పీపీ (పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్) మెండ లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు వినిపించారు. జడ్ ఫ్లస్ కేటగిరి భద్రతలో ఉన్న చంద్రబాబు పై దాడి చేసి అంత మొందించాలని కుట్ర పన్నారని అందుకోసం 3 బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారని ఆయన వాదించారు. ఈ బృందాలలో 2 బృందాలు రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డాయని, ఆ దాడిలో చీఫ్ సెక్యూరిటీ అధికారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని ఆయన వివరించారు.

ఈ ఘటనకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఉన్నారని కూడా ఆయన కోర్టుకు నివేదించారు. నిందితులు తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడినప్పటికీ, మేజిస్ట్రేట్ ఉదార స్వభావంతో వ్యవహరించి బెయిల్ ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ కేసులో 147, 307, 332, 353, 149 సెక్షన్లు ఖచ్చితంగా వర్తిస్తాయని బెయల్ మంజూరు చేస్తూ మేజిస్ట్రేట్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని హైకోర్టును కోరారు.

ఆ ఉత్తర్వులను తప్పుపట్టిన హైకోర్టు : పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (పీపీ) ఏకీభవించిన హైకోర్టు హత్యాయత్నం తదితర తీవ్ర సెక్షన్లు వర్తించవంటూ నామమాత్రపు సెక్షన్లతో రిమాండ్ విధించడంతో పాటు వెంటనే సెల్ఫ్ బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ నందిగామ మొదటి తరగతి అదనపు జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ 2024 నవంబరు 23న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను హైకోర్టు తప్పు పట్టింది. ఆ బెయిలును రద్దు చేసింది. హైకోర్టు తీర్పు అందిన వారంలో సంబంధిత మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో లొంగిపోవాలని నిందితులు కన్నెగంటి సజ్జనరావు, మార్త శ్రీనివాసరావు, పరిమి, కిశోర్, బెజవాడ కార్తిక్​లను ఆదేశించింది.

ఇదే కేసులో నిందితులు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మొండితోక సోదరులు, శేఖరరావు, రమేశ్ బాబు, వెంకటరావు, బుజ్జి, సతీశ్​ రెడ్డి, యూకూబ్ అలీ తదితరులకు హైకోర్టు షరతులతో కూడిన మందుస్తు బెయిలు ఇచ్చింది. అభియోగపత్రం దాఖలు చేసేంత వరకు దర్యాప్తు అధికారి ముందు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. నిందితులను ఐవో విచారించొచ్చని నిందితులు దర్యాప్తునకు సహకరించాలని షరతులు విధించింది. వీటిని ఉల్లంఘిస్తే అరెస్ట్‌ నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు చెల్లకుండా పోతాయని పేర్కొంది. కేసు దర్యాప్తును సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి అభియోగపత్రం దాఖలు చేయాలని ఐవోనూ ఆదేశించింది.

TAGGED:

HC ON NANDIGAMA INCIDENT
NANDIGAMA STONE PELTING INCIDENT
CHANDRABABU STONE ATTACK CASE
చంద్రబాబు రాళ్లదాడి కేసు
HC ON CHANDRABABU STONE PELTING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.