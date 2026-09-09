భవన నిర్మాణాల అనుమతులు ప్రదర్శించేలా చర్యలు తీసుకోండి - జీహెచ్ఎంసీకి హైకోర్టు ఆదేశాలు
భవన నిర్మాణాల అనుమతులు ప్రదర్శించేదాకా పనులు నిలిపేయాలని జీహెచ్ఎంసీకి హైకోర్టు ఆదేశాలు - జీహెచ్ఎంసీ సెక్షన్ 7 దుర్వినియోగం కాకుండా చూడాలని అధికారులకు సూచనలు - బేగంబజార్, సిద్ధంబజార్లో నిర్మాణాలను తనిఖీ చేయాలని వెల్లడి
Published : September 9, 2026 at 10:47 PM IST
High Court On Building Contruction Permissions Display : భవన నిర్మాణ స్థలాల్లో వాటికి మంజూరు చేసిన అనుమతులను ప్రదర్శించేలా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ తదితరులకు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఒకవేళ అనుమతులను నిర్మాణ స్థలంలో ప్రదర్శించేదాక తాత్కాలికంగా నిర్మాణ పనులను నిలిపివేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలంది. అలాగే జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలోని సెక్షన్ 7 కింద 75 చదరపు గజాల స్థలంలో స్వీయ ధ్రువీకరణతో అనుమతులు పొందే వ్యవహారం దుర్వినియోగం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది.
అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే : హైదరాబాద్లోని సిద్ధంబజార్, బేగంబజార్లో కొనసాగుతున్న నిర్మాణాలను పరిశీలించి అనుమతులున్నాయో లేదో తనిఖీ చేయాలని జీహెచ్ఎంసీని హైకోర్టు ఆదేశించింది. దీంతో పాటు సిద్ధంబజార్లో 114 చదరపు గజాల స్థలంలో పిటీషనర్ చేపట్టిన బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణానికి సీలు వేసి నివేదిక సమర్పించాలని సూచించింది. 114 చదరపు గజాల్లో చేపట్టిన నిర్మాణాలను క్రమబద్ధీకరించాలంటూ జులై 30న పెట్టిన దరఖాస్తును పరిశీలించకపోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ రాజ్కుమార్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అనుమతుల్లేకుండా చేపట్టిన నిర్మాణాలను ప్రారంభ దశలోనే చర్యలు తీసుకోవాలని పలు సందర్భాల్లో న్యాయస్థానం చెప్పినా ఎందుకు అమలు చేయడంలేదో అందరికీ తెలిసిన విషయమేనని విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
చట్టాన్ని చులకనగా చూస్తున్నారు : జీహెచ్ఎంసీ చట్టప్రకారం నిర్మాణాలున్నప్పుడే క్రమబద్ధీకరించవచ్చని, అంతేగానీ ఒక ప్లాట్లో రెండంతస్తులకు మించి అనుమతి మంజూరు చేయడానికి వీల్లేనప్పుడు అయిదారు అంతస్తులకు క్రమబద్ధీకరణ చేసే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. 114 చదరపు గజాల్లో గ్రౌండ్ ప్లస్ రెండంతస్తులకు మాత్రమే అనుమతి సాధ్యంకాగా నాలుగైదు అంతస్తులను క్రమబద్ధీకరించాలని ఎలా కోరారో అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉందని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. పిటిషనర్ అదనపు నిర్మాణానికి చేసుకున్న దరఖాస్తును తిరస్కరించినప్పటికీ నిర్మాణాలు కొనసాగించారంటే చట్టాన్ని చులకనగా చూస్తూ తెగించారని అర్ధమవుతోందని అసహనం వ్యక్తం చేసింది.
75 చదరపు గజాల్లోపు నిర్మాణాలకు అనుమతులు అవసరం లేకపోయినా స్వీయ ధ్రువీకరణ కింద ఆ నిబంధన దుర్వినియోగం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులను న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. సిద్ధంబజార్లో పిటిషనర్కు చెందిన భవనానికి సీలు వేసి 4 వారాల్లో నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశిస్తూ విచారణను వాయిదా వేశారు.
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