రంగనాథ్ను త్వరగా బదిలీ చేయండి - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన హైకోర్టు
హైడ్రా, శాంతాశ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కేసులో వెలువడిన కోర్టు ఉత్తర్వులు - హైడ్రా కమిషనర్ కోర్టు ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించారన్నది సుస్పష్టమన్న హైకోర్టు - రంగనాథ్ను వీలైనంత త్వరగా బదిలీ చేయాలని సీఎస్కు సూచించిన హైకోర్టు
Published : July 31, 2026 at 4:47 PM IST
HC Directs CS To Transfer Hydraa Ranganth: హైడ్రా, శాంతాశ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కేసులో హైకోర్టు ఉత్వర్వులు ఎట్టకేలకు వెలువడింది. హైడ్రా కమిషనర్ కోర్టు ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించారన్నది సుస్పష్టమని హైకోర్టు తెలిపింది. వివాదాస్పద ఆస్తిలోకి యంత్రాలు, సిబ్బందితో వెళ్లటం చట్టవిరుద్దమన్న రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. రంగనాథ్ను వీలైనంత త్వరగా బదిలీ చేయాలని సీఎస్కు సూచించింది.
ఇందుకు తాతా మోహన్రావు కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులను రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం ఉదహరించింది. చట్ట పాలన మాత్రమే కొనసాగాలని, వ్యక్తుల పాలన కాదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. వ్యక్తుల ఆధిపత్యం పెరిగితే ప్రజాస్వామ్యానికి మరణశాసనం అవుతుందని, వ్యక్తి ఆధిపత్యం పెరిగిందనేందుకు ఇదొక ఉదాహరణ అని హైకోర్టు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది.