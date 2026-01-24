ETV Bharat / state

బిడ్డను చంపిన తల్లికి మరణశిక్ష రద్దు - తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు

బిడ్డను చంపిన తల్లిని నిర్దోషిగా ప్రకటించిన హైకోర్టు - ఆమెను ఎర్రగడ్డ మానసిక వైద్యశాలకు పంపాలని ఆదేశం - మానసిక వైకల్యంతో చేసిన హత్యకు ఉరిశిక్ష విధించలేమని వ్యాఖ్య

Telangana HC Verdict in Murder Case
Telangana HC Verdict in Murder Case (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 7:19 AM IST

Telangana HC Verdict in Murder Case : దీర్ఘకాలికంగా మానసిక వైకల్యంతో బాధపడుతున్న ఓ తల్లి తాను ఏం చేస్తుందో, ఆ ప్రభావమేమిటో తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఏడు నెలల సొంత కుమార్తెను హత్య చేసింది. అయితే ఆ నేరాన్ని తల్లికి ఆపాదించలేమని, ఆమెకు చట్టపరమైన రక్షణ ఉంటుందని హైకోర్టు తీర్పు వెలువరించింది. భానోతు భారతి అలియాస్ లాస్య ఆలియాస్ బుజ్జికి కింది కోర్టు విధించిన మరణ శిక్షను రద్దు చేసింది.

సొంత కుమార్తెను చంపిన నేరం తీవ్ర విషాదకరమైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా, నేరపూరిత కుట్రతో చేసింది కాదని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. మానసిక బలహీన పరిస్థితుల్లో చేసినట్లు ఆధారాలున్నట్లు పేర్కొంది. నిందితురాలి సంస్కరణకు అవకాశం ఉందని కోర్టు ఏర్పాటు చేసిన వైద్యబృందం నివేదికలు పరిశీలించాక మరణ శిక్ష విధించడం సరికాదంది. అత్యంత అరుదైన పరిస్థితుల్లోనే మరణశిక్ష విధించాల్సి ఉందని, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మరణ శిక్షను అనుమతించలేమని పేర్కొంటూ నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది. గత ప్రవర్తనను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆమెను సమాజంలోకి వదిలిపెట్టడం ప్రమాదకరమని భావిస్తూ ఎర్రగడ్డ మానసిక వైద్యశాలకు తరలించాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు కుమార్తెను చంపిన తల్లికి మరణ శిక్ష విధిస్తూ కింది కోర్టు విధించిన తీర్పును రద్దు చేసింది.

బిడ్డను చంపిన తల్లికి మరణశిక్ష రద్దు : 2021 ఏప్రిల్ 15న మోతె మండలం మేకలపాటి తండాలో పసికందు గొంతు కోసి, నాలుకను కోసి హత్య చేసిన తల్లి భారతికి సూర్యాపేట కోర్టు గతేడాది ఏప్రిల్‌లో మరణ శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. మరణ శిక్ష ధ్రువీకరించాలని కోరుతూ జిల్లా కోర్టు, విధించిన శిక్షను రద్దు చేయాలని కోరుతూ దోషి భారతి దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లపై జస్టిస్ కె.లక్ష్మణ్, జస్టిస్ వాకిటి రామకృష్ణారెడ్డిలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టి ఆమెను నిర్దోషిగా పేర్కొంటూ తీర్పు వెలువరించింది.

నిందితురాలిపై ఫిర్యాదు చేసిన భర్త, అతని సోదరుడు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల్లో తేడా ఉందని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఘటనా సమయంలో మంచాన ఉన్న మామ వాంగ్మూలం సేకరించలేదంది. భర్త గతంలో ఇచ్చిన వాంగ్మూలం నుంచి వెనక్కి తగ్గారంది. ఆమెకు సర్పదోషం ఉందన్న కారణంగా పూజలు చేసినట్లు వాంగ్మూలాలున్నాయంది. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం సూచించే సాక్ష్యాలతో పాటు సంఘటన సమయంలో ఆమె మానసికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నట్లు స్పష్టంగా ఉన్నాయంది.

"వైద్య నిపుణుల నివేదిక ప్రకారం నిందితురాలు మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్లు రుజువైంది. మరణ శిక్షను అత్యంత అరుదైన కేసుల్లో మాత్రమే విధించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత కేసులో తీవ్రమైన మానసిక అనారోగ్యం, ఆ సమయంలో ఏం చేస్తున్నామో తెలియకపోవడం, ఆమెకు నేర చరిత్ర లేకపోవడం వల్ల చట్ట ప్రకారం నిందితురాలికి రక్షణ ఉంటుంది"- హైకోర్టు

కింది కోర్టు తీర్పును తిరస్కరించిన హైకోర్టు : తాను చేస్తున్న పని తప్పు అని, అది చట్టవిరుద్ధమని తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారని, భౌతికంగా నేరం చేసినా ఆమెకు వర్తింపజేయలేమంది. పాప పాములాగా కనిపించిందని ఆమె చెప్పడం అనారోగ్యాన్ని సూచిస్తుందని పేర్కొంది. కింది కోర్టు అనారోగ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని మానసిక వైద్యుల నుంచి నివేదిక తెప్పించడం చేయకుండా, మానసిక స్థితిని అంచనా వేయకుండా విచారణ చేసిందని తెలిపింది. మందులు నిలిపివేయడం, సామాజిక, మానసిక పరిస్థితి నేపథ్యంలో వ్యాధి తీవ్రమైనట్లు తెలుస్తోందని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా ఈ ఘటన ప్రసవానంతరం బలహీనంగా ఉన్న కాలంలో జరిగిందని, ఈ దశలో ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యపరంగా గుర్తించినట్లు తెలిపింది.

అత్యంత అరుదైన కేసుల్లోనే మరణ శిక్ష విధించాల్సి ఉందని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ప్రస్తుత కేసులో తీవ్రమైన మానసిక అనారోగ్యం, ఏం చేస్తున్నామో తెలియకపోవడం, గత నేర చరిత్ర లేకపోవడం, పథకం ప్రకారం చేసినట్లు లేకపోవడంతో చట్టప్రకారం నిందితురాలికి రక్షణ ఉంటుందంది. కింది కోర్టు తీర్పును తిరస్కరించింది. భారతి అప్పీలును అనుమతిస్తూ ఆమెను నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది.

