సిరిసహస్ర కుల ధ్రువీకరణ వివాదంలో జోక్యం చేసుకోం: ఏపీ హైకోర్టు
HC Declines to Intervene in Siri Sahasra Caste Verification Dispute: మజ్జి సిరిసహస్ర తూర్పు కాపు/గాజుల కాపుగా పరిగణిస్తూ తహసీల్దార్ ఆమెకు బీసీ-డీ కులధ్రువీకరణ పత్రం జారీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:10 PM IST
విజయనగరం జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా తాజాగా ఎన్నికైన మజ్జి సిరిసహస్ర బీసీ-డీ సామాజికహోదాను అనుభవించకుండా, తహసీల్దార్ జారీ చేసిన కుల, స్థానికత, పుట్టినతేదీ ధ్రువీకరణ పత్రాలను వాడుకోకుండా అధికారులను ఆదేశించాలని వేసిన పిటిషన్ను హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. అనుబంధ పిటిషన్పై విచారణను సైతం మూసివేసింది. ఈ వ్యవహారంపై జిల్లా కలెక్టర్ విచారణ జరుపుతున్నందున తాము జోక్యం చేసుకోలేమని తేల్చిచెప్పింది. ప్రధాన వ్యాజ్యంపై విచారణను డిసెంబర్ 3కు వాయిదా వేసింది. న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.హరినాథ్ శుక్రవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
హైకోర్టులో వ్యాజ్యం: ‘పరిషత్ ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున పోటీచేసిన మజ్జి సిరిసహస్ర ‘జైన’ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆమెను మజ్జి శ్రీనివాసరావు దత్తత తీసుకున్నందున తూర్పు కాపు/గాజుల కాపుగా పరిగణిస్తూ తహసీల్దార్ ఆమెకు బీసీ-డీ కులధ్రువీకరణ పత్రం జారీచేశారు. ఇది చెల్లదు’ అంటూ వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన బొమ్మి శ్రీనివాసరావు హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. ఆమె కుల ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని రద్దుచేయడంతో పాటు స్థానికత, పుట్టినతేదీ ధ్రువపత్రాలను సైతం ఉపయోగించకుండా నిలువరిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులివ్వాలని కోరారు.
3 పక్షాల వాదనలు: ఈ కేసులో శుక్రవారం నాటి విచారణలో పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది వాసిరెడ్డి ప్రభునాథ్ వాదించారు. ‘సిరిసహస్రకు బీసీ-డీ ధ్రువపత్రం జారీచేయడం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ చట్టనిబంధనలకు విరుద్ధం. జైన కుటుంబంలో పుట్టినందున ఆమె ఓసీ కిందకు వస్తారు. దత్తత తీసుకున్నంత మాత్రాన కులం మారద’ని పేర్కొన్నారు. కలెక్టర్ తరఫున ప్రభుత్వ న్యాయవాది వాదిస్తూ, ‘సహస్ర కుల ధ్రువీకరణ పత్రంపై వివాదం సృష్టించి, ఆమె నామినేషన్ను తిరస్కరించాలని ఎన్నికల అధికారికి పిటిషనర్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఇది పూర్తిగా ఎన్నికల వివాదం. అభ్యంతరాలుంటే ఎన్నికల ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించాలి తప్ప, హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడానికి వీల్లేదు’ అని పేర్కొన్నారు.
సహస్ర తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది విద్యాసాగర్ వాదనలు వినిపించారు. ఈ వివాదం జిల్లాస్థాయి స్క్రూటినీ కమిటీ, జిల్లా కలెక్టర్ వద్ద పెండింగ్లో ఉందని, ఈ దశలో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వొద్దని కోరారు. వాదనల అనంతరం న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ ‘ఈ వివాదంపై ఈ రోజు కూడా (నవంబర్ 20న) పిటిషనర్, సిరిసహస్ర స్క్రూటినీ కమిటీ ముందు హాజరయ్యారు. తదుపరి విచారణ డిసెంబర్ 10కి వాయిదా పడిందని న్యాయవాదులు చెబుతున్నారు. దత్తత ద్వారా బీసీ-డీ కుల ధ్రువపత్రం పొందేందుకు సహస్రకు ఉన్న అర్హతలను జిల్లా స్థాయి స్క్రూటినీ కమిటీ, కలెక్టర్ పరిశీలించాలి. ఈ దశలో మేం ఏవైనా ఉత్తర్వులిస్తే.. వాటి ప్రభావం స్క్రూటినీ కమిటీ విచారణపై పడుతుంది. అందుకే మేం జోక్యం చేసుకోవడానికి కారణాలు కనిపించడం లేదు. బీసీ-డీ కేటగిరీలో ఆమె కోరుతున్న ప్రయోజనాలు కుల ధ్రువీకరణ పత్రంలో కలెక్టర్ ఇచ్చే తుది ఉత్తర్వులకు లోబడి ఉంటాయ’ని స్పష్టం చేశారు.
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