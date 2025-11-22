ఆ కేసులో ప్రభుత్వ వైద్యుల వైఖరిని తప్పుపట్టిన హైకోర్టు!
అర్థంలేని నిబంధనలతో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు- శ్యామలకు ‘మానసిక’ వైకల్య పరీక్ష చేసి ‘శారీరక’ వైకల్య పరీక్షలు చేయకపోవడంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 10:22 AM IST
High Court Criticizes Government Doctors Attitude : ప్రభుత్వ సర్వీసులో చేరగానే డాక్టర్లను నిర్లిప్తత ఆవహిస్తోందని హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అర్థంలేని నిబంధనలతో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని, రోగులకు సేవ చేయడానికి ఉన్నారనే విషయాన్ని వారు మర్చిపోతున్నారని, అకారణ జాప్యం చేస్తున్నారని హైకోర్టు ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం రాయపూడికి చెందిన శ్యామలకు కేవలం ‘మానసిక’ వైకల్య పరీక్షలు చేసి ‘శారీరక’ వైకల్య పరీక్షలను విస్మరించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మనిషిని చూసి శారీరక స్థితిని అంచనా వేయవచ్చని తెలిపింది.
శ్యామలకు బహుళ వైకల్యం ఉందని, ఆమెను పరీక్షించాలని డాక్టర్లకు తాము చెప్పాల్సిరావడం దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించింది. నిపుణులైన వైద్య సిబ్బందిని శ్యామల వద్దకు పంపి శారీరక వైకల్యం ఏ మేరకు ఉందో తేల్చాలని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ డైరెక్టర్ను ఆదేశించింది. అనంతరం విచారణను డిసెంబరు 1కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్ శుక్రవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
నిరక్షరాస్యత కారణంగా తమ 5 సెంట్ల స్థలాన్ని పొరపాటున సీఆర్డీఏ(CRDA) కు అప్పగించామని, దానిని తిరిగి అప్పగించేలా అధికారులను ఆదేశించాలని కోరుతూ రాయపూడికి చెందిన 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలు శేషగిరమ్మ, మానసిక వైకల్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె మనవరాలు శ్యామల హైకోర్టులో ఇటీవల వ్యాజ్యం వేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి ప్రభుత్వ పథకాల కింద ఆర్థిక సాయం అందించే నిమిత్తం శ్యామలకు ఎంత శాతం మానసిక వైకల్యం ఉందో తేల్చాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
95 శాతం మానసిక వైకల్యం: ఈ నేపథ్యంలో శ్యామల కుటుంబ సభ్యులు సదరం సర్టిఫికెట్ కోసం అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. శుక్రవారం జరిగిన విచారణకు ‘సదరం’ నోడల్ అధికారి డాక్టర్ సురేశ్ కోర్టు ముందు హాజరయ్యారు. తాము పరీక్ష నిర్వహిస్తే శ్యామలకు 95 శాతం మానసిక వైకల్యం ఉన్నట్లు తేలిందన్నారు. శారీరక వైకల్యం గురించి తమ వద్ద వివరాలు లేవన్నారు. దీంతో న్యాయమూర్తి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
5 సెంట్ల స్థలం ఇచ్చేందుకు అధికారులు సిద్ధం: సీఆర్డీఏ తరఫు న్యాయవాది ఎస్.ప్రణతి వాదనలు వినిపిస్తూ పిటిషనర్లు ప్రస్తుతం నివాసం ఉంటున్న నిర్మాణాలు, బోర్వెల్స్ మొత్తం రూ. 6లక్షల విలువ చేస్తాయన్నారు. ఆ రూ.6 లక్షలకు మరో రూ.6 లక్షలు కలిపి ఇవ్వాలని అధికారులు నిర్ణయించారన్నారు. పిటిషనర్లు మరో చోటికి వెళ్లాలని భావిస్తే ప్రత్యామ్నాయంగా 5 సెంట్ల స్థలం ఇచ్చేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు.
ఇలాంటి అభ్యర్థనలను సమ్మతించమని మీకు తెలుసు కదా?: హైకోర్టు
స్థలాన్ని ఇవ్వలేకపోతే కారుణ్య మరణం అనుతించండి: నిరక్ష్యరాస్యత కారణంగా తమ 5 సెంట్ల స్థలాన్ని పొరపాటున సీఆర్డీఏకు అప్పగించామని, దానిని తిరిగి అప్పగించేలా అధికారులను ఆదేశించాలని కోరుతూ గుంటూరుజిల్లా తుళ్లూరు మండలం రాయపూడికి చెందిన 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలు శేషగిరమ్మ, ఆమె కుమార్తె వెంకాయమ్మ(ఇటీవల కన్నుమూశారు), మనవరాలు శ్యామల హైకోర్టులో వ్యాజ్యం దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ స్థలాన్ని తిరిగి ఇవ్వడం వీలుకాకుంటే తమకు కారుణ్య మరణాన్ని ప్రసాదించాలని పిటిషన్లో పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ వ్యాజ్యంపై ఇటీవల విచారించిన న్యాయమూర్తి శేషగిరమ్మ, ఆమె మనవరాలు శ్యామల ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి తనకు నివేదించాలని న్యాయవాది రూపేశ్ను ఆదేశించిన విషయం విధితమే. తన కారు, డ్రైవర్ను ఇచ్చి అప్పటికప్పుడే రాయపూడిలోని పిటిషనర్ల ఇంటికి పంపిన విషయం తెలిసిందే.
