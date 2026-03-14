మిథున్రెడ్డి లిక్కర్ స్కాం కేసు - ఏసీబీ కోర్టు ప్రస్తావించిన అంశాలను తప్పుపట్టిన హైకోర్టు
బెయిల్ విచారణ పరిధిని దాటి వ్యవహరించిందని వెల్లడి - ఏసీబీ కోర్టు ప్రస్తావించిన అంశాలను పక్కనపెడుతూ ఉత్తర్వులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 1:14 PM IST
High Court Criticizes ACB Court Jurisdiction: సంచలనం సృష్టించిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి బెయిల్ విచారణ పరిధిని దాటి మరీ ఏసీబీ కోర్టు వ్యవహరించిందని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏసీబీ కోర్టు ప్రస్తావించిన అంశాలు దర్యాప్తునకు ఆటంకంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. వీటన్నింటిని పూర్తిగా పక్కనపెడుతూ ఉత్తర్వులివడమేంటని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. అయితే మిథున్రెడ్డి బెయిల్ రద్దు చేసేందుకు మాత్రం హైకోర్టు నిరాకరించింది.
లిక్కర్ స్కాం కేసులో నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డికి బెయిల్ మంజూరు విషయంలో విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ప్రస్తావించిన కొన్ని అంశాలను హైకోర్టు తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. ప్రధానంగా ఏసీబీ కోర్టు తీర్పులో ప్రస్తావించిన అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలు కేసు దర్యాప్తునకు ఆటంకాన్ని కలిగించే విధంగా ఉన్నాయని భావించింది. అంతేకాకుండా బెయిల్ పిటిషన్ను తేల్చే విషయంలో ఈ ముఖ్యాంశాలను ప్రస్తావించవలసిన ఆవశ్యకత లేదని తేల్చి చెప్పింది.
అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన హైకోర్టు: మిథున్రెడ్డి బెయిల్ విచారణ పరిధిని దాటుకుని మరీ ఏసీబీ కోర్టు వ్యవహరించిందని హైకోర్టు తెలిపింది. అంతేకాకుండా మిథున్రెడ్డి లిక్కర్ స్కాం కేసు దర్యాప్తు ఇంకా పూర్తికాలేదనీ, అదే విధంగా మిధున్రెడ్డి వ్యవహారంలో అభియోగపత్రాన్ని కూడా దాఖలు చేయలేదని తెలియజేసింది. దీని ప్రకారం ఏసీబీ కోర్టు బెయిల్కు సంబంధించి ఉత్తర్వుల్లో ప్రస్తావించిన ప్రధాన విషయాలు, అభిప్రాయాలను పక్కనపెడుతున్నట్లుగా పేర్కొంది. అయితే మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు మిథున్రెడ్డికి గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన విజయవాడలో ఏసీబీ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడం గమనార్హం.
ముఖ్యమైన అంశాలిలా!: ఈ సందర్భంగా మిథున్రెడ్డి బెయిల్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ సిట్ హైకోర్టులో విటిషన్ను దాఖలు చేసింది. అయితే సిట్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాదులు సిద్ధార్థ లూథ్రా, సిద్ధార్థ అగర్వాల్ వాదనలను వినిపించింది. దీనికితోడు ప్రస్తావించిన ప్రధాన అంశాలు దర్యాప్తు మొత్తాన్ని నిర్వీర్యం చేసేలా ఉన్నాయని హైకోర్టు వెల్లడించింది. ఇప్పటిదాకా సాంకేతికపరమైన ఆధారాలు, అదే విధంగా గూగుల్ టేక్ అవుట్ వివరాలు, వాంగ్మూలాలను ప్రధాన సాక్ష్యాలుగా పరిగణించలేమని ఏసీబీ కోర్టు తెలిపిందని హైకోర్టు వివరించింది.
అంతేకాకుండా దర్యాప్తుపై దీని ప్రభావం చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. దీని ప్రకారం ఏసీబీ కోర్టు తీర్పులో ప్రస్తావించిన అంశాల ద్వారా లిక్కర్ కేసులో మిగిలినటువంటి నిందితులు బెయిల్ పొందేటటువంటి ప్రమాదం ఉందని వాదనలను వినిపించారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు అనేది పూర్తి కాకపోయినా సరే పూర్తయినట్లు మిథున్రెడ్డికి బెయిలిస్తున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో ఏసీబీ కోర్టు తీరు తీవ్ర విస్మయానికి గురిచేస్తుందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదని అభిప్రాయపడింది.
పాక్షికంగానే అనుమతి: మిథున్రెడ్డి లిక్కర్ స్కాం కేసులో ప్రధానంగా ప్రస్తావించినటువంటి అంశాల అమలును నిలిపివేయాలని హైకోర్టు న్యాయవాదులు కోరారు. అందుకుగాను మిథున్రెడ్డి బెయిల్ను రద్దు చేసేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది. దీనికి సంబంధించి హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి శుక్రవారం ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ తరపున కీలకంగా పని చేసిన రాజ్ కెసిరెడ్డితో పాటు ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డి తదితరులు ఈడీ పెట్టిన కేసులో ఉన్నారు. సిట్ నమోదు చేసిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఎంపీ మిథున్రెడ్డి ఏ4గా ఉన్నారు. ఆయన గతేడాది జులైలో అరెస్టయ్యారు. ఈయనే ఈ కేసులో అరెస్టైన తొలి ప్రజాప్రతినిధి.
మిథున్రెడ్డి ప్రస్తుతం బెయిలుపై ఉన్నారు. నూతన మద్యం విధానం ముసుగులో జగన్ ప్రభుత్వం హయాంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా సాగించిన దోపిడీకి కుట్ర, అమలుకు ఏర్పాట్లు, ముఠా సభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేయడంలో మాస్టర్ మైండ్ మిథున్రెడ్డే అని సిట్ దర్యాప్తులో గుర్తించింది.
