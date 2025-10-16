జూబ్లీహిల్స్లో ఓట్ల చోరీ పిటిషన్పై విచారణ ముగించిన హైకోర్టు
జూబ్లీహిల్స్లో ఓట్ల చోరీ పిటిషన్పై విచారణ ముగించిన హైకోర్టు - ప్రత్యేక ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్న హైకోర్టు - జూబ్లీహిల్స్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందంటూ మాగంటి సునీత, కేటీఆర్ పిటిషన్
Published : October 16, 2025 at 9:30 PM IST
HC Concludes Hearing Of Jubilee Hills Vote Theft Case : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఓటర్ల జాబితాలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్) అభ్యర్థి మాగంటి సునీత, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టు సీజే ధర్మాసనం విచారణ ముగించింది. పిటిషనర్లు చేసిన ఫిర్యాదులను చట్టప్రకారం పరిశీలిస్తున్నామని ఎన్నికల కమిషన్ తరఫు న్యాయవాది తెలిపినందున ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేమని తెలంగాణ హైకోర్టు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన : పిటిషనర్ల తరఫున సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది దామా శేషాద్రి నాయుడు హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒకే వ్యక్తికి రెండు ఓట్లు ఉన్నాయని ఇలా 1942కు పైగా ఓట్లను గుర్తించినట్టు న్యాయస్థానానికి తెలిపారు. జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గానికి సంబంధంలేని 12వేలకు పైగా ఓట్లు జాబితాలో ఉన్నాయని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. అనుమానాస్పద ఓట్లు, బోగస్ ఓట్లు, ఒకరికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓట్ల వివరాలను ఈ నెల 13వ తేదీన ఎన్నికల అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ పట్టించుకోలేదన్నారు.
ఓటర్ల జాబితా నిరంతర ప్రక్రియ : ఎన్నికల కమిషన్ తరఫున హైకోర్టులో దేశాయ్ అవినాశ్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ఓటర్ల జాబితా అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అని, 365 రోజుల పాటు ఓటర్ల నమోదు, తొలగింపు, సవరణ జరుగుతూనే ఉంటుందని ఆయన వివరించారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఓటర్ లిస్ట్ను ఈ ఏడాది జులైలో ప్రచురించి అభ్యంతరాలు కోరామని ఆయన కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అప్పుడు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు రాలేదని వివరించారు.
ప్రత్యేక ఆదేశాలివ్వాల్సిన అవసరం లేదు : నోటిఫికేషన్ విడుదలైన తర్వాత పిటిషనర్లు అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలు చేశారని, ఎన్నికల కమిషన్ అభ్యంతరాలను పరిశీలిస్తున్న సందర్భంలోనూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్కు విచారణార్హత లేదని ఎన్నికల కమిషన్ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పరిశీలిస్తామని ఈ మేరకు జిల్లా ఎన్నికల అధికారిని వివరణ కూడా అడిగినట్లు ఆయన హైకోర్టుకు తెలిపారు. ఇరు వర్గాల వాదనలు పూర్తైన తర్వాత పిటిషన్లపై విచారణ ముగించినట్లుగా హైకోర్టు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. పిటిషనర్ల ఫిర్యాదులను పరిశీలిస్తున్నామని ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొన్నందున ప్రత్యేక ఆదేశాలివ్వాల్సిన అవసరం లేదని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
నకిలీ ఓట్లను వెంటనే తొలగించాలి : హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో మంగళవారం జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల నమోదు తీరుపై కేటీఆర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. కొత్తగా చేర్చిన 23 వేల ఓట్లపై సమగ్ర విచారణ చేయాలని, నకిలీ ఓట్లను వెంటనే తొలగించాలని ఆయన ఎన్నికల సంఘాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అక్రమాలకు పాల్పడిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విశ్వసనీయత ప్రశ్నార్థకమైందని, కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం స్పందించాలని కేటీఆర్ కోరారు. ఓటు చోరీపై రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారికి పార్టీ తరఫున ఫిర్యాదు చేసి 24 గంటలు దాటినప్పటికీ ఎలాంటి స్పందన లేదని వివరించారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో 12 వేల ఓట్లను తొలగించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ అసాధారణంగా 23 వేల ఓట్లు పెరగడం అనుమానాలకు తావిస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ కచ్చితంగా గెలిచి తీరాలి : పార్టీ నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం
'కోడ్' కూయకముందే తాయిలాలు - పంపకాలు, వేడుకలే ప్రచార వేదికలు