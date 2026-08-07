శిక్ష విధిస్తే జీవితకాలం జైలులోనే : సందీప్ సుల్తానియాపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
కేసు విచారణలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన న్యాయస్థానం - ఆర్థికశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియాపై కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు ఎన్నో ఉన్నాయి - శిక్ష విధిస్తే జీవితకాలం జైలులోనే ఉండాల్సి వస్తుందన్న కోర్టు
Published : August 7, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:48 PM IST
High Court fire on Finance Principal Secretary Sandeep Sultania : కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ విచారణకు హాజరైన ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియాపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సందీప్ కుమార్ సుల్తానియాపై ఎన్నో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు ఉన్నాయని, శిక్ష విధిస్తే జీవితకాలం జైలులోనే ఉండాల్సి వస్తుందని జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వం తప్పుల వల్ల ఉన్నతాధికారులు కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని అన్నారు.
చట్టప్రకారమే ముందుకు : ఉచితాల వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బతింటుందని అనర్హులు సైతం లభ్దిపొందుతుండటం వల్ల పథకాల లక్ష్యం నెరవేరడంలేదని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. రైతు బంధు పథకంలో కోటీశ్వరులు సైతం లాభపడుతున్నారని దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం వాటిల్లుతోందన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యవహారం వల్ల అధికారులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోందని కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లలో అధికారులను న్యాయస్థానాలకు పిలిపించడం తమకూ ఇష్టం లేదని కానీ చట్టప్రకారం ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక అన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలు ఎప్పుడైనా నిజమైన అర్హులకు మాత్రమే అందాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఎందరో అనర్హులు ఉచిత పథకాలు పొందుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
హైకోర్టు ఆదేశించినా అమలు కాలేదు : కంటోన్మెంట్ బోర్డు సభ్యుడు రామకృష్ణ దాఖలు చేసిన కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్పై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ప్రభుత్వం బకాయిపడిన స్టాంప్ డ్యూటీ రూ.33 కోట్లు చెల్లించాలని ఆర్థిక శాఖను హైకోర్టు ఆదేశించినా అమలు కాలేదని ఆర్థికశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శికి వినతిపత్రం సమర్పించినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని రామకృష్ణ కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్ పై కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలంటూ హైకోర్టు గత ఏప్రిల్ 7వ తేదీన ఆదేశించింది.
జూన్ 18న ఈ పిటిషన్పై మరోసారి విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా అపిడవిట్ దాఖలు చేయకపోవడంతో వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశిస్తూ జూలై 10వ తేదీకి విచారణ వాయిదా వేసింది. జూలై 10వ తేదీన కూడా సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా హాజరు కాకపోవడంతో బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణ జరిగే రోజు సందీప్ కుమార్ సుల్తానియాను అరెస్ట్ చేసి హాజరుపర్చాలని హైదరాబాద్ సీపీని ఆదేశించింది.
రూ.25 కోట్లను చెల్లించాం : ఒకవేళ హాజరుకు సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా తనే స్వయంగా వస్తానని హామీ ఇస్తే రూ.5 వేల వ్యక్తిగత పూచీకత్తు తీసుకోవాలని పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. వ్యక్తిగత పూచీకత్తు ఇచ్చిన సుల్తానియా ఈ రోజు న్యాయస్థానంలో విచారణకు హాజరయ్యారు. ఇప్పటికే రూ.25 కోట్లను కంటోన్మెంట్ బోర్డుకు విడుదల చేశామని మిగతా మొత్తం విడతల వారీగా విడుదల చెల్లిస్తామని కోర్టుకు తెలిపారు. అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలంటూ హైకోర్టు తదుపరి విచారణను ఈనెల 19వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
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