ఉద్యోగి మృతి కుటుంబానికి ఆర్థిక మరణం కాకూడదు - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

మానవీయ కోణంలో పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని, కారుణ్య నియామక అభ్యర్థనను ఏకపక్షంగా తిరస్కరించడానికి వీల్లేదన్న హైకోర్టు - పిటిషనర్‌ దరఖాస్తును 3 నెలల్లో పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని రైల్వే అధికారులకు హైకోర్టు ఆదేశం

Published : January 28, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
High Court Comments About Compassionate Appointments : ఉద్యోగి మృతి, తన కుటుంబానికి ఆర్థిక మరణం కాకూడదని, ఉద్యోగులు ఆస్తులనే కాదు, కొన్ని సార్లు పేదరికాన్ని కూడా వదిలి వెళతారని హైకోర్టు పేర్కొంది. కారుణ్య నియామకం హక్కు కానప్పటికీ ఆ అభ్యర్థనను న్యాయబద్ధంగా, మానవీయ కోణంలో పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని అధికారులకు స్పష్టం చేసింది. ఏకపక్షంగా తిరస్కరించకూడదని తెలిపింది. అవసరమైతే కొన్ని సార్లు ఉద్యోగి కుటుంబ సభ్యుల ఆర్థిక ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని వివరించింది. తక్షణ సాయం చేయడంలో కారుణ్య నియామకం ఒక భాగమని తెలిపింది. ఉద్యోగి మరణించినా, అనారోగ్యంతో పదవీ విరమణ చేసినా ఆ కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోకుండా ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని స్పష్టం చేసింది.

మూడు నెలల్లో పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి: దరఖాస్తు చేయడంలో జాప్యముందన్న కారణంతో కారుణ్య నియామక అభ్యర్థనను తిరస్కరించడం సరికాదని హైకోర్టు తెలిపింది. కారుణ్య నియామకం కోసం పిటిషనర్‌ నారాయణమ్మ సమర్పించిన దరఖాస్తును మూడు నెలల్లో పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని రైల్వే అధికారులను ఆదేశించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ మానవేంద్రనాథ్‌రాయ్, జస్టిస్​ తుహిన్‌కుమార్‌తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఇటీవల తీర్పు ఇచ్చింది. విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలసకు చెందిన రాములు గ్యాంగ్‌మెన్‌గా పని చేసే వారు. అనారోగ్య కారణాలతో ఉద్యోగం చేయలేని పరిస్థితులు ఏర్పడటంతో రైల్వే అధికారులు 1999లో రాములుకు ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగం ఇవ్వదలిచారు.

ఐదేళ్లలోపు దరఖాస్తు చేయలేదని తిరస్కరణ: దానిని నిరాకరించిన రాములు 2000 సంవత్సరంలో స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకున్నారు. 2006లో రాములు కుమార్తె నారాయణమ్మ కారుణ్య నియామకం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. డివిజినల్‌ రైల్వే అధికారులు నారాయణమ్మ దరఖాస్తును ఉన్నతాధికారులకు సిఫారసు చేయగా దానిని రైల్వే జనరల్‌ మేనేజరు తిరస్కరించారు. దీనికి నిబంధనల ప్రకారం ఐదేళ్లలోపు దరఖాస్తు చేయలేదనే కారణాన్ని చూపారు. ఈ నిర్ణయంపై ఆమె కేంద్రపరిపాలన ట్రైబ్యునల్‌ (Central Administrative Tribunal) ను ఆశ్రయించినా ఉపశమనం లభించలేదు. దీంతో 2019లో ఆమె హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు.

ఈ వ్యాజ్యంపై ఇటీవల తుది విచారణ జరిపిన హైకోర్టు పిటిషనర్‌ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని, కుటుంబ పోషణ కోసం ఆమె పని మనిషిగా జీవితం వెళ్లదీస్తున్నారని తెలిపింది. ఈ విషయాలను రైల్వే అధికారులు, క్యాట్‌ పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని తప్పు పట్టింది. ఐదేళ్ల జాప్యం ఉందన్న కారణంతో ఆమె దరఖాస్తును అధికారులు తిరస్కరించారని, వాస్తవానికి ఇది అసాధారణమైన జాప్యమేమి కాదని తేల్చిచెప్పింది.

కారుణ్య నియామకం అంటే ఏంటంటే: కారుణ్య నియామకం (Compassionate Appointment) అంటే విధి నిర్వహణలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అకస్మాత్తుగా మరణిస్తే, ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడకుండా, ఆర్థికంగా వారికి అండగా ఉండి ఆదుకోవడానికి, తమతమ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి (భార్య/భర్త, కుమారుడు, కుమార్తె) అర్హతను బట్టి కల్పించే ఉద్యోగ అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇది బాధిత ఉద్యోగి కుటుంబానికి తక్షణ ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సదుపాయం.

ఇలాంటి అభ్యర్థనలను సమ్మతించమని మీకు తెలుసు కదా?: హైకోర్టు

'కారుణ్య నియామకం హక్కు కాదు - ఉద్యోగం కల్పించాలనే నిబంధన లేదు'

