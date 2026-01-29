'మానవ మేధస్సుకే అధిక ప్రాధాన్యం'- న్యాయవ్యవస్థలో ఏఐ వినియోగంపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
దానికి స్పృహ, విచక్షణ, సాక్ష్యాధారాల విశ్లేషణ తెలియవు- న్యాయాధికారులను అప్రమత్తం చేస్తూ హైకోర్టు తీర్పు- లేని తీర్పులను సృష్టించి ఇచ్చిన ఏఐ- వాటిని ఉత్తర్వుల్లో ప్రస్తావించిన ఓ న్యాయాధికారి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 10:37 AM IST
High Court Clarified Human Intelligence Higher Priority than use of AI in Judicial System: న్యాయవ్యవస్థలో ఏఐ వినియోగం కంటే మానవ మేధస్సుకే అధిక ప్రాధాన్యమివ్వాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. తీర్పుల విషయంలో ఏఐని వినియోగించేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని దిగువ కోర్టుల న్యాయాధికారులను అప్రమత్తం చేసింది. సాంకేతికత ఎంత పెరిగినా న్యాయమూర్తుల విచక్షణే అంతిమమని తేల్చిచెప్పింది. మానవ మేధస్సుకు, విశ్లేషణ సామర్థ్యానికి ఏఐ ప్రత్యామ్నాయం కాదని స్పష్టం చేసింది.
ఆ 4 తీర్పులు ఉనికిలో లేవు: ఓ సివిల్ వివాదంలో విజయవాడ కోర్టు నియమించిన అడ్వొకేట్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ గుమ్మడి ఉషారాణి, సునీత అనుబంధ పిటిషన్ వేశారు. దీన్ని కొట్టేస్తూ గతేడాది ఆగస్టు 19న విజయవాడ కోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చింది. అడ్వొకేట్ కమిషన్ నివేదిక సాక్ష్యం మాత్రమేనని, దానిపై అభ్యంతరం ఉంటే విచారణలో తేల్చుకోవాలంది. ఈ సందర్భంగా నాలుగు తీర్పులను తన ఉత్తర్వుల్లో ఉదహరించింది. ఈ ఉత్తర్వులపై ఉషారాణి, సునీత హైకోర్టులో సివిల్ రివిజన్ పిటిషన్ వేశారు. విజయవాడ కోర్టు న్యాయాధికారి ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో ప్రస్తావించిన 4 తీర్పులు ఉనికిలో లేవన్నారు. లేని తీర్పుల ఆధారంగా ఉత్తర్వులిచ్చిన నేపథ్యంలో వాటిని రద్దు చేయాలని కోరారు. దీనిపై హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తిల్హరి నివేదిక కోరారు. ఆ మేరకు విజయవాడ కోర్టు న్యాయాధికారి నివేదిక ఇచ్చారు.
భవిష్యత్తులో మరింత జాగ్రత్తగా తీర్పులు పరిశీలన: తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్న తీర్పులు ఏఐ ద్వారా వచ్చినవేనని అంగీకరించారు. తొలిసారి ఏఐను వినియోగించానని, అది ఇచ్చిన తీర్పులు సరైనవేనని విశ్వసించానని చెప్పారు. ఏఐపై ఆధారపడటం వల్ల ఈ తప్పు జరిగిందని, భవిష్యత్తులో మరింత జాగ్రత్తగా తీర్పులు పరిశీలిస్తానని వివరణ ఇచ్చారు. అధికారిక తీర్పులపైనే ఆధారపడతానని నివేదించారు. తీర్పుల ప్రస్తావనలో తప్పు దొర్లినా, తన ఉత్తర్వులు చట్టబద్ధ సూత్రాలకు అనుగుణంగానే ఉన్నాయన్నారు. ఈ వివరాలతో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస రవినాథ్ తిల్హరి సంతృప్తి చెందారు. లేని తీర్పులు ప్రస్తావించినంత మాత్రాన విజయవాడ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్ని రద్దు చేయలేమన్నారు. ఉషారాణి, సునీతల పిటిషన్ను కొట్టేశారు.
పూర్తిగా ఏఐ సమాచారంపై ఆధారపడితే ప్రజల్లో విశ్వాసం సన్నగిల్లే ప్రమాదం: ఈ సందర్భంగా ఏఐ వినియోగంపై జస్టిస్ తిల్హరి కొన్ని కీలక ఆదేశాలిచ్చారు. తీర్పుల కాపీలు తయారు చేసే సమయంలో ఏఐ పూర్తిగా ఆధారపడి, అదిచ్చే సమాచారాన్ని యథాతథంగా తీసుకోవద్దని హెచ్చరించారు. తీర్పులు చట్టబద్ధమైన సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నారు ఏఐ సాధనాలు లేని తీర్పులను సృష్టిస్తాయని,ఇది ఆందోళన కరమని పేర్కొన్నారు. పూర్తిగా ఏఐ సమాచారంపై ఆధారపడితే న్యాయవ్యవస్థపై ప్రజల్లో విశ్వాసం సన్నగిల్లే ప్రమాదం ఉందన్నారు. స్పృహ, నైతిక విచక్షణ, సాక్ష్యాధారాలను విశ్లేషించే సామర్థ్యం, మానవ ప్రవర్తనలోని సూక్ష్మ భేదాలను అర్థం చేసుకునే శక్తి ఏఐకి ఉండదని తెలిపారు.
ఉద్యోగి మృతి కుటుంబానికి ఆర్థిక మరణం కాకూడదు - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
"కోర్టు ఆదేశాలంటే నవ్వులాటగా ఉంది" - మచిలీపట్నం కమిషనర్పై హైకోర్టు ఆగ్రహం