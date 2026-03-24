ETV Bharat / state

ఏప్రిల్ 9లోగా పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు చెల్లించాల్సిందే - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు డెడ్​లైన్

రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తేల్చి చెప్పిన హైకోర్టు - గడువులోగా చెల్లించకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరిక - పెండింగ్ ఉన్న 2,600 మందికీ సొమ్ము చెల్లించాల్సిందేన్న కోర్టు

Telangana HC Orders to Pay Retirement Benefits
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 24, 2026 at 9:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana HC Orders to Pay Retirement Benefits : పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు దాచుకున్న కష్టార్జితమని, ఇదేమీ ప్రభుత్వ సొమ్ము కాదని హైకోర్టు పేర్కొంది. ఈ సొమ్ము అందుకోకుండానే సుమారు 80 మందికి పైగా ప్రాణాలొదిలారని, చెల్లింపులు చేయాలని 6 నుంచి 9 నెలల వరకు గడువు ఇచ్చినా ప్రయోజనం లేకుండా పోతోందని హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. చెల్లింపులపై కోర్టు ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం లేదని, అది మీ తప్పనిసరి బాధ్యత అని, ఏప్రిల్ 9 వరకు గడువు ఇస్తున్నామని హైకోర్టు పేర్కొంది.

ఏప్రిల్ 9లోగా చెల్లించాలంటూ : వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు పింఛన్​, జీపీఎఫ్​, కమ్యుటేషన్, గ్రాట్యుటీ, ఆర్జిత సెలవు, సరెండర్ సెలవు, గ్రూపు ఇన్సూరెన్స్ వంటి పదవీ ప్రయోజనాలను ఏప్రిల్ 9లోగా చెల్లించాలంటూ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. గడువులోగా చెల్లించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందంటూ ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్​ సుల్తానియాను హెచ్చరించింది. పెండింగ్ ఉన్న 2600 మందికీ సొమ్ము చెల్లించాలని, అలా చెల్లించని పక్షంలో విచారణకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను చెల్లించాలంటూ గత ఏడాది ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయకపోవడంపై దాఖలైన సుమారు 654 కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లపై జస్టిస్ రాజేశ్వరరావు విచారణ చేపట్టారు.

కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లపై విచారణ : అసెంబ్లీ జరుగుతున్నందున ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి వ్యక్తిగతంగా హాజరుకాలేకపోతున్నారని, హాజరు మినహాయింపునకు అనుమతించాలని ప్రభుత్వ న్యాయవాది న్యాయమూర్తిని కోరారు. దీనిని నిరాకరించిన న్యాయమూర్తి కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లపై విచారణ జరుగుతుందని ముందే తెలుసని, హాజరు మినహాయింపు ఇవ్వలేమన్నారు. కావాలంటే రాత్రి దాకా ఉంటామంటూ విచారణను వాయిదా వేశారు. కోర్టు ముగింపు సమయంలో సందీప్‌కుమార్ సుల్తానియా ఆన్‌లైన్‌లో హాజరు కాగా, బకాయిల చెల్లింపుపై న్యాయమూర్తి ఆయనను ప్రశ్నించారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులకు అందాల్సిన పదవీ విరమణ ప్రయోజనాల కోసం దాఖలైన పిటిషన్లలో ప్రభుత్వానికి 6 నుంచి 9 నెలల గడువు మంజూరు చేసినా అమలు కాకపోవడంతో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయన్నారు.

నగదు లేనందున : అయినా అమలు చేయకుండా పదే పదే ప్రభుత్వ న్యాయవాది గడువు కోరుతున్నారన్నారు. ఇప్పటికే 80 మందికి పైగా చనిపోయారని, కోర్టు ఉత్తర్వుల అమలుపై ఏం చెబుతారని ప్రశ్నించారు. సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా వివరణ ఇస్తూ మొత్తం 3,656 మందికి టోకెన్లు జారీ చేశామని, 1056 మందికి చెల్లింపులు జరిగాయని, మరో 2600 మందికి చెల్లించాల్సి ఉందన్నారు. ఈ నెల 31లోగా చెల్లిస్తామన్నారు. నగదు లేనందున చెల్లించలేకపోతున్నామనగా న్యాయమూర్తి జోక్యం చేసుకుంటూ వాటన్నింటితో సంబంధం లేదని, ఒక తేదీని చెప్పాలని ఆలోగా చెల్లించాల్సిందేనన్నారు.

4 వారాల గడువు కుదరదు - ఏప్రిల్ 9లోగా ఇవ్వాలి : దీనిపై సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా సమాధానమిస్తూ 4 వారాల గడువు ఇస్తే వెసులుబాటు ఉంటుందని, లేదంటే కోర్టు ఒత్తిడి చేస్తే ఈ నెల 31లోగా చెల్లిస్తామన్నారు. దీనివల్ల మరో సెక్టార్ చెల్లింపులు నిలిపి వేయాల్సి వస్తుందనగా న్యాయమూర్తి జోక్యం చేసుకుంటూ కోర్టు ఒత్తిడి తీసుకురావడమేమిటని ప్రశ్నించారు. పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు చెల్లించాల్సిన తప్పనిసరి బాధ్యత మీపై ఉందన్నారు. 4 వారాల గడువు కుదరదని, ఏప్రిల్ 9వ తేదీ దాకా గడువు ఇస్తామని, ఆలోగా చెల్లింపులు జరుపుతామన్న హామీని రికార్డు చేస్తున్నామన్నారు. ఒకవేళ చెల్లింపులు చేయకపోతే కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లలో ప్రతి విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుందంటూ స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

TO PAY RETIREMENT BENEFITS
TELANGANA HIGH COURT
TELANGANA LATEST HIGH COURT ORDER
పదవీ విరమణపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
HC ORDERS TO PAY RETIREMENT DUES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.