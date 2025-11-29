'హర్షిత స్కూల్ కేసు' -సొమ్ము వసూలులో ఆమెది కీలక పాత్ర- ముందస్తు బెయిలిచ్చేందుకు నిరాకరణ
నందిగం రాణికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - మిగిలిన నిందితులకు షరతులతో ముందస్తు బెయిలు
November 29, 2025
High Court Cancels Nandigam Rani Anticipatory Bail Petition : హర్షిత పాఠశాల ఏర్పాటు పేరుతో రూ.కోట్లు వసూలు చేసి మోసానికి పాల్పడిన వ్యవహారంలో నందిగం రాణికి ముందస్తు బెయిలివ్వడానికి హైకోర్టు నిరాకరించింది. నిందితులు దర్యాప్తునకు అడ్డంకులు సృష్టించి సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. ఆర్థిక నేరాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయని, ఆ నేరాలతో దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతుందని వెల్లడించింది. సొమ్ము వసూలులో నందిగం రాణి కీలకపాత్ర పోషించారనే ఆరోపణలున్నందున ఆమెకు ముందస్తు బెయిలు ఇవ్వలేమని తేల్చిచెప్పింది.
ఇదే కేసులో నిందితులుగా ఉన్న నందిగం లక్ష్మిహర్షిత, గవిర్ని కృష్ణారావు, గవిర్ని రమేశ్, గవిర్ని సురేశ్, గవిర్ని యజ్ఞవల్లికి షరతులతో కూడిన ముందస్తు బెయిలిచ్చింది. ఒక్కొక్కరు రూ.2లక్షల చొప్పున మూడు పూచీకత్తులు సమర్పించాలని ఆదేశించింది. అభియోగపత్రం దాఖలు చేసేవరకు నిందితులు ప్రతి శనివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య ఎస్హెచ్వో ముందు హాజరుకావాలని, సాక్షులను బెదిరించడం, ప్రలోభాలకు గురిచేయడానికి వీల్లేదంది. దర్యాప్తు అధికారి వద్ద పాస్పోర్టును జమచేయాలని, పాస్పోర్టు లేకపోతే ఆ మేరకు అఫిడవిట్ ఇవ్వాలని స్పష్టంచేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డాక్టర్ వై.లక్ష్మణరావు ఈ నెల 26న ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.
బెయిలిస్తే దర్యాప్తునకు సహకరించు : పాఠశాల ఏర్పాటు పేరుతో అధిక వడ్డీ చెల్లిస్తామని, లాభాల్లో వాటా ఇస్తామని ఆశ చూపి ఏలూరు జిల్లా కామవరపుకోట మండలం తడికలపూడిలో శ్రీ హర్షిత ఇంగ్లిష్ మీడియం స్కూల్, జూనియర్ కళాశాల ఛైర్పర్సన్ నందిగం రాణి, ఆమె భర్త పలువురి నుంచి రూ.33 కోట్లకు పైగా వసూలుచేసి మోసగించారని కొర్రపాటి చంద్రశేఖర్ మంగళగిరి సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేశారు. హర్షిత ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ పేరుతో భారీగా డిపాజిట్లు సేకరించారన్నారు.
ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా సీఐడీ అధికారులు రాణితో పాటు ఆమె భర్త ధర్మరాజు, కుమార్తె లక్ష్మీహర్షిత, ఆమె తండ్రి గవిర్ని కృష్ణారావు, సోదరులు రమేశ్, సురేశ్, వదిన యజ్ఞవల్లిపై గతేడాది ఆగస్టులో ఏపీ డిపాజిటర్ల చట్టంతోపాటు వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదుచేశారు. ఈ కేసులో నందిగం రాణి, తదితరులు హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్ వేశారు. సీఐడీ తరఫున సహాయ పీపీ నీలోత్పల్ వాదనలు వినిపిస్తూ నిందితుల కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్ అవసరమని, బెయిలిస్తే దర్యాప్తునకు సహకరించరని చెప్పారు.
నేరతీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని బెయిలు పిటిషన్ కొట్టివేత : ఫిర్యాదుదారుడు కొర్రపాటి చంద్రశేఖర్ తరఫున న్యాయవాదులు ఉన్నం అఖిల్ చౌదరి, దండ్లమూడి రాజశేఖర్ వాదనలు వినిపిస్తూ నందిగం రాణి, ఆమె భర్త, కుటుంబసభ్యులు ప్రజల నుంచి రూ.33 కోట్లు వసూలు చేశారన్నారు. దర్యాప్తునకు సహకరించకుండా పోలీసులను అడ్డుకునేందుకు రాణి పాఠశాల విద్యార్థులను వినియోగించుకునే స్థాయికి వెళ్లారన్నారు. నేరతీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని బెయిలు పిటిషన్ను కొట్టేయాలని కోరారు. ఇటీవల జరిగిన విచారణలో ఇరువైపుల వాదనలు ముగియడంతో తీర్పును వాయిదా వేసిన న్యాయమూర్తి ఈ నెల 26న నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. నేరారోపణల తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని రాణికి బెయిలివ్వడానికి నిరాకరించారు.
