‘మద్యం’ కేసు కీలక నిందితులకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - డిఫాల్ట్‌ బెయిలు రద్దు

ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్‌ బెయిల్​ను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన హైకోర్టు - ఈ నెల 26లోపు ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోవాలని ఆదేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 7:14 AM IST

3 Min Read
AP High Court On Liquor Scam Case : ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితులుగా ఉన్న సీఎంవో మాజీ కార్యదర్శి, విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి కె.ధనుంజయరెడ్డి(ఏ-31), ఓఎస్‌డీ కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి(ఏ-32), భారతి సిమెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌ బాలాజీ గోవిందప్పలకు(ఏ-33) హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ ముగ్గురు నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలిస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు సెప్టెంబర్‌ 6న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను హైకోర్డు రద్దు చేసింది. ఈనెల 26లోపు ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోవాలని(సరెండర్‌) నిందితులు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్పలకు తేల్చిచెప్పింది.

ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్‌ బెయిలును రద్దు చేయాలని సీఐడీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను పాక్షికంగా అనుమతించింది. మరోవైపు ఏసీబీ కోర్టులో రెగ్యులర్‌ బెయిలు పిటిషన్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చని నిందితులకు సూచించింది. ఆ పిటిషన్ల పూర్వాపరాల ఆధారంగా విచారణ జరిపి నిర్ణయం ప్రకటించాలని ఏసీబీ కోర్టుకు స్పష్టంచేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చారు. వాస్తవానికి 24వ తేదీలోపు ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోవాలని న్యాయమూర్తి తీర్పులో పేర్కొన్నారు. నిందితుల తరఫు సీనియర్‌ న్యాయవాదులు స్పందిస్తూ గడువును 26 వరకు పెంచాలని కోరారు. దీంతో సరెండర్‌ గడువును న్యాయమూర్తి 26 వరకు పొడిగించారు.

హైకోర్టులో సీఐడీ అధికారుల పిటిషన్లు : ముగ్గురు నిందితులకు ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ సీఐడీ అధికారులు హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. సీఐడీ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాదులు సిద్థార్థ లూథ్రా, పోసాని వెంకటేశ్వర్లు, పీపీ లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు వినిపించారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో అభియోగపత్రాలను ఏసీబీ కోర్టు ముందు ఉంచామన్నారు. వాటిపై ఆ కోర్టు లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలకు సమాధానం ఇచ్చామని కోర్టుకు తెలిపారు. అభియోగపత్రాలను విచారణ నిమిత్తం పరిగణనలోకి తీసుకునే వ్యవహారం ఏసీబీ కోర్టు ముందు ఉన్నప్పుడు అసంపూర్తి అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేశారనే కారణంతో ఆ కోర్టు నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ మంజూరు చేయడం తగదన్నారు.

ప్రజల ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత : ‘రీతూ ఛాబ్రియా వర్సెస్‌ యూనియన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆధారపడి ఏసీబీ కోర్టు నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలు మంజూరు చేసింది. అయితే ఆ తీర్పు అమలును నిలుపుదల చేస్తూ రికాల్‌ పిటిషన్లో సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చింది. మద్యం కుంభకోణం కారణంగా అంతిమంగా బాధితులుగా మారింది సాధారణ ప్రజలే. బెయిలు మంజూరు చేసే విషయంలో నిందితుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కంటే బాధితులుగా మారిన సాధారణ ప్రజల ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలిస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేయండి’ అని సీఐడీ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు.

తదుపరి దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉంది : నిర్దిష్ట సమయంలో దర్యాప్తు పూర్తి కాలేదనే నిర్ణయానికి వచ్చాకే ఏసీబీ కోర్టు డిఫాల్ట్‌ బెయిలిచ్చిందని నిందితుల తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. నిందితుల రిమాండ్‌ను పొడిగించాలని కోరే ప్రతి సమయంలో తదుపరి దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉందని ఏసీబీ కోర్టుకు సీఐడీ చెబుతుందన్నారు. దీనినిబట్టి చూస్తే దర్యాప్తు పూర్తి కాలేదని స్పష్టమవుతోందన్నారు. నిందితుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏసీబీ కోర్టు డిఫాల్ట్‌ బెయిలిచ్చిందన్నారు. సీఐడీ దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలను కొట్టేయాలని కోరారు. ఇరువైపు న్యాయవాదుల వాదనలు ముగియడంతో సెప్టెంబర్‌ 26న తీర్పును రిజర్వు చేసిన న్యాయమూర్తి బెయిలు రద్దు చేస్తూ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.

