'ఈ రాత్రికే పదోన్నతి ఉత్తర్వులు ఇవ్వండి'- IASకు హైకోర్టు ఆదేశాలు
356 మంది ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకున్న IAS - కోర్టు సీరియస్ఐ- ఏఎస్ అహ్మద్బాబుపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం
Published : April 24, 2026 at 12:03 PM IST
High Court Angry on IAS Ahmed Babu for Blocking Promotions: ఐఏఎస్ అధికారి అహ్మద్బాబుపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మాకే అధికారం ఉంటే ఇప్పుడే ఆయన్ని సస్పెండ్ చేసేవాళ్లమని వ్యాఖ్యానించింది. ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారని మండిపడింది. తీవ్ర ఆరోపణలున్న నేపథ్యంలో ఐఏఎస్గా కొనసాగేందుకు ఆయన అర్హుడా కాదా అనే విషయంపై విచారణ జరపాలని కేంద్రాన్ని కోరతామని పేర్కొంది. ఆధారాలుంటే సర్వీస్ నుంచి డిస్మిస్ చేయమని ఆదేశిస్తామని తేల్చిచెప్పింది.
ఐఏఎస్ అధికారి, రాష్ట్ర పన్నుల ప్రధాన కమిషనర్ అహ్మద్బాబుపై హైకోర్టు నిప్పులు చెరిగింది. రాగద్వేషాలున్న ఇలాంటి వ్యక్తి ఐఏస్గా కొనసాగడానికి వీల్లేదని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. పదోన్నతులు ఇవ్వకుండా ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకుంటారా అని నిలదీసింది. గతేడాది ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో డిపార్ట్మెంటల్ ప్రమోషన్ కమిటీ- డీపీసీ సమావేశం నిర్వహిస్తే ప్యానల్ ఇయర్ ముగిసేవరకు ఫైల్ను తొక్కిపడతారా అని మండిపడింది.
పన్ను వసూళ్లలో ఖజానాకు నష్టం చేశారనే ఆరోపణలూ ఆయనపై ఉన్నాయంది. ఐఏఎస్ అయితే ఏమైనా చేయొచ్చని అనుకుంటున్నారా అని ప్రశ్నించింది. వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ప్రైవేటు ఆస్తి కాదని అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగమని కోర్టు పేర్కొంది. అధికారులు సంరక్షకులు మాత్రమే అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. అహ్మద్బాబు సేవాభావంతో పనిచేయడం లేదని, ఒకటో తేదీన జీతం తీసుకుంటున్నారని గుర్తుచేసింది. చట్టమన్నా, కోర్టు ఉత్తర్వులన్నా ఆయనకు గౌరవం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ప్రైవేటు ఆస్తి కాదు: అహ్మద్బాబు ఇష్టారీతిగా వ్యవహరిస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సీఎస్ ఏం చేస్తున్నారని, హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. పిటిషనర్ ఈ ఏడాది జనవరి 12న ఇచ్చిన వినతిపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో సీఎస్ని అడిగి వివరాలు సమర్పించాలని ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్కు సూచిస్తూ విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేసింది. వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో జరుగుతున్న ఇబ్బందులను సీఎస్. దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని ఏజీకి సూచించింది. సీఎస్ అన్ని విషయాలనూ సరిచేయగల సామర్థ్యం కలవారని వ్యాఖ్యానించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
అహ్మద్బాబుపై చర్యలు తీసుకునేలా కేంద్ర విజిలెన్స్ కమిషనర్ను ఆదేశించాలని కోరుతూ ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం. రమేష్కుమార్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాజాగా జరిగిన విచారణలో అహ్మద్బాబు తరఫున న్యాయవాది వీవీ. సతీష్ వాదనలు వినిపించారు. పిటిషనర్ వ్యాజ్యంలో చేసిన ఆరోపణకు సమాధానం ఇస్తూ కౌంటర్ సిద్ధం చేశామని, దాఖలు చేస్తామని తెలిపారు. డీసీపీ ప్యానల్ ఇయర్ ముగిసిందని, పదోన్నతులు ఇవ్వాలంటే తాజాగా డీపీసీ నిర్వహించాల్సి ఉందన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై న్యాయమూర్తి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సీఎస్ ఏం చేస్తున్నారు?: గత ఫైల్ను తొక్కిపెట్టి తాజాగా డీపీసీ నిర్వహించాలంటారా అంటూ అహ్మద్బాబు తీరుపై మండిపడ్డారు. అర్హతలున్న వారికి పదోన్నతులు ఎందుకివ్వరని ప్రశ్నించారు. ఐఏఎస్లకు పదోన్నతులు ఇవ్వకపోతే ఊరుకుంటారా అని నిలదీశారు. అహ్మద్బాబుపై పలు ఆరోపణలు వస్తున్నా అదే పోస్టులో ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారని సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఆయన వల్ల ఆదాయం పోతున్నా రాష్ట్రానికి చీమకుట్టినట్లు లేదని వ్యాఖ్యానించారు. సీఎస్ను కోర్టుకు పిలిపిస్తేకానీ, పరిస్థితి మారేలా లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి వాదనలు వినిపిస్తూ అహ్మద్బాబుపై పిటిషనర్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వినతి సమర్పించారని తెలిపారు. దానిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తే అభ్యంతరం లేదన్నారు. అహ్మద్బాబు అక్రమాలపై సీఎస్కే మొదట వినతిపత్రం ఇచ్చామని, ఆయన స్పందించకపోవడం వల్లే కేంద్రానికి పంపామని పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కేఎస్ మూర్తి తెలిపారు. అహ్మద్బాబు న్యాయవాది స్పందిస్తూ సూపరింటెండెంట్ స్థాయి పోస్టుల పదోన్నతిపై డీపీసీ నిర్వహించలేదన్నారు. అహ్మద్బాబు హయాంలో 356 మందికి పదోన్నతి కల్పించాలని తెలిపారు. అహ్మద్బాబుకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే పదోన్నతి ఇవ్వకుండా తొక్కిపట్టిన వారందరికీ ఈ రాత్రికే పదోన్నతి ఉత్తర్వులిచ్చి ఆ విషయాన్ని శుక్రవారం కోర్టుకు చెప్పాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు.
ఏపీ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్