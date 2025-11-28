ETV Bharat / state

హాజరవుతారా? - నాన్​ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేయాలా? : రంగనాథ్​పై హైకోర్టు సీరియస్

హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌పై హైకోర్టు ఆగ్రహం - వ్యక్తిగతంగా హాజరు కాకపోతే వారెంట్‌ జారీ చేస్తామని హెచ్చరిక - మినహాయింపు కోరుతూ మధ్యంతర పిటిషన్​ దాఖలు చేసిన రంగనాథ్

High Court Serious on Hydra Commissioner
High Court Serious on Hydra Commissioner (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : November 28, 2025 at 10:07 AM IST

High Court Serious on Hydra Commissioner : ప్రైవేటు స్థల వివాదానికి సంబంధించి కోర్టు ధిక్కరణ కింద ఎందుకు చర్య తీసుకోరాదో వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాలన్న ఆదేశాలను అమలు చేయని హైడ్రా కమిషనర్​ ఎ.వి.రంగనాథ్​పై గురువారం హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆయన కోర్టు ధిక్కరణ ప్రొసీడింగ్స్​ను ఖాతరు చేయడం లేదని, ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నట్లు కనిపించలేదని వ్యాఖ్యానించింది. కోర్టు ధిక్కరణ చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని, వచ్చే నెల 5వ తేదీన హాజరు కావాలని, ఒకవేళ అలా కాకపోతే నాన్​ బెయిల​బుల్​ వారెంట్​లు జారీ చేయాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది.

చర్యలు దాఖలు చేసి : హైదరాబాద్ బతుకమ్మకుంట పరిధిలోని ప్రైవేటు స్థలానికి సంబంధించి యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలని జూన్​ 12న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించిన హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​పై కోర్టు ధిక్కరణ కింద చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఎ.సుధాకర్ ​రెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. దీనిపై అక్టోబరు 31న విచారించిన హైకోర్టు కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదో నవంబరు 27వ తేదీన వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాలంటూ కమిషనర్​కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

మినహాయింపు కోరుతూ మధ్యంతర పిటిషన్​ దాఖలు : అయితే బాచుపల్లిలో అత్యవసర పనులు చేపట్టాల్సి ఉన్నందున హాజరుకాలేకపోతున్నానని మినహాయింపు కోరుతూ రంగనాథ్​ మధ్యంతర పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్​ మౌసమీ భట్టాచార్య, జస్టిస్​ బి.ఆర్​. మధుసూదన్​రావులతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం విచారణ చేపట్టింది. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది స్వరూప్​ ఊరిళ్ల వాదనలు వినిపిస్తూ, తప్పనిసరి అధికారిక విధులతో పాటు, తన హాజరుతో కోర్టును ఇబ్బంది పెట్టరాదన్న కారణంగా మినహాయింపు కోరుతున్నారనగా ధర్మాసనం తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, ఆయన కోర్టు పట్ల చూపిన దయకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నామని వ్యాఖ్యానించింది.

అవసరమైతే అలా ఆదేశాలివ్వడానికి వెనకాడబోమంటూ : ఈ క్రమంలోనే కోర్టు తలచుకుంటే ధిక్కరణను ఎదుర్కొంటున్న కమిషనర్​ను ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కోర్టులో నిలబెట్టగలదన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని హెచ్చరించింది. తాము అంతదాకా వెళ్లదలచుకోలేదని, అవసరమైతే అలా ఆదేశాలివ్వడానికి వెనకాడబోమని తెలిపింది. తదుపరి విచారణకు హాజరు మినహాయింపును ఏ ప్రాతిపదికన అడుగుతారని ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాదిని ప్రశ్నించింది. హాజరు మినహాయింపునకు నిరాకరిస్తూ కమిషనర్​ దాఖలు చేసిన మధ్యంతర పిటిషన్​ను కొట్టి వేసింది.

గతంలో కూడా రంగానాథ్​కు హైకోర్టు హెచ్చరిక : ఇటీవల హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​ను హైకోర్టు హెచ్చరించింది. ఇంతలోనే మళ్లీ తనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. హైడ్రాకు అధికారం ఉంటే అంతకంటే ఉన్నతమైన అధికారం కోర్టుకు ఉందని, మీరు అధికారం చెలాయిస్తే కోర్టు అధికారం ఏమిటో రుచి చూపించాల్సి ఉంటుందని, ఆ పరిస్థితి మళ్లీ రానివ్వకూడదంటూ హైడ్రా కమిషనర్ ఎ.వి.రంగనాథ్​ను హైకోర్టు హెచ్చరించింది.

అధికారంతో మంచి చేసి ప్రజల మన్ననలు పొందాలని, అప్పుడే అందరూ మీ పని తీరును ఆమోదిస్తారని వ్యాఖ్యానించింది. అధికారం ఉందంటూ ఇష్టానుసారం వ్యవహరించకుండా చట్టబద్ధంగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. హైడ్రాకు వ్యతిరేకంగా రోజుకు 10కి తక్కువ కాకుండా వందల కొద్దీ పిటిషన్లు దాఖలు అవుతుండటంతో వ్యక్తి హాజరుకు ఆదేశించాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది.

Last Updated : November 28, 2025 at 10:07 AM IST

TELANGANA HIGH COURT
HYDRA COMMISSIONER RANGANATH
HC SERIOUS HYDRA COMMISSIONER
హైడ్రా కమిషనర్‌పై హైకోర్టు ఆగ్రహం
HIGH COURT OF TELANGANA

