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సీఐ నాగరాజును కృష్ణలంక పీఎస్‌లో విచారించేందుకు అనుమతించిన హైకోర్టు

సాయికృష్ణ కేసులో సీఐ నాగరాజు కస్టడీ నిబంధన సడలింపు పిటిషన్‌పై హైకోర్టు ఉత్తర్వులు - ఈ నెల 9 నుంచి ఎనిమిది రోజుల పాటు విచారించేందుకు హైకోర్టు అనుమతి

Sai Krishna Custodial Death Case Updates
Sai Krishna Custodial Death Case Updates (ETV Bhatat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 7:50 PM IST

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Sai Krishna Custodial Death Case Updates: సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సీఐ నాగరాజును కృష్ణలంక పీఎస్​లో విచారించేందుకు సిట్ అధికారులకు హైకోర్టు అనుమతినిచ్చింది. ఈ నెల 9 నుంచి 16వ తేదీ వరకు విచారణ జరిపేందుకు సిట్​కు అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రశ్నించవచ్చని తెలిపింది. సీన్​ రీకన్​స్ట్రక్షన్​ చేసుకోవచ్చని కూడా పేర్కొంది. సీఐ నాగరాజును రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారం నుంచి విజయవాడకు తరలించేటప్పుడు, పీఎస్​లో విచారించేటప్పుడు వీడియోగ్రఫీ తీయించాలని ఉత్తర్వుల్లో తెలిపింది.

నిబంధనల సడలింపు : సాయికృష్ణ కేసులో సీఐ నాగరాజును రాజమహేంద్రవరం కేంద్రకారాగారంలో విచారించాలని, దాన్ని మొత్తం వీడియోగ్రఫీ, ఆడియోగ్రఫీ చేయించాలని విజయవాడ కోర్టు ఇటీవల ఉత్తర్వులిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. కోర్టు విధించిన నిబంధనలను సడలించాలని కోరుతూ సిట్ అధికారులు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. సీఐ నాగరాజును మిగిలిన అనుమానితులతో కలిపి కొద్దిసేపు విచారించాల్సిన అవసరం ఉందని, ఆ విధంగా విచారణ జరిపేందుకు రాజమహేంద్రవరం కారాగారంలో సాధ్యం కాదని సిట్ తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.

సీన్​ రీకన్​స్ట్రక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో కృష్ణలంక పీఎస్​లో నాగరాజును విచారించేందుకు అనుమతించాలని కోరారు. ఇరువురి వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం నిన్న తీర్పు రిజర్వ్​లో ఉంచింది. నేడు ఉత్తర్వులిచ్చింది.

8 రోజుల కస్టడీ : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఇంతకుమునుపే విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన గాదె సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ డెత్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు, సస్పెండైన సీఐ నాగరాజు పోలీస్ కస్టడీ పిటిషన్‌పై విజయవాడ కోర్టు ఈ నెల 2న కీలక తీర్పు వెలువరిస్తూ కస్టడీకి అనుమతించింది. ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) దాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. ఈ మేరకు సీఐ నాగరాజును 8 రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం విదితమే.

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TAGGED:

SAI KRISHNA CUSTODIAL DEATH CASE
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SAI KRISHNA CASE
సాయికృష్ణ కేసు
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