టీటీడీ, పర్యాటకశాఖల మధ్య జరిగిన భూమార్పిడి విషయంలో జోక్యం చేసుకోలేం : హైకోర్టు

ఒబెరాయ్‌ గ్రూప్‌నకు చెందిన స్వర హోటల్‌ నిర్మాణానికి భూమి ఇచ్చారంటూ దాఖలైన పిల్‌లో జోక్యానికి నిరాకరించిన హైకోర్టు - పిల్‌ను కొట్టేసిన సీజే నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం

High Court About TTD Land Exchange
High Court About TTD Land Exchange (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 10:38 AM IST

High Court About TTD Land Exchange : తిరుపతి మండలం, పేరూరు గ్రామ పరిధిలో తిరుమల తిరుపతి దేనస్థానానికి చెందిన భూమిని పరస్పర 'భూ మార్పిడి' విధానం కింద పర్యాటక శాఖకు కేటాయించి దానిని ఒబెరాయ్‌ గ్రూప్‌నకు చెందిన స్వర హోటల్‌ నిర్మాణానికి ఇచ్చారంటూ దాఖలైన పిల్‌లో జోక్యానికి హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఆ పిల్‌ను కొట్టేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ చీమలపాటి రవితో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, పర్యాటకశాఖ మధ్య జరిగిన భూమార్పిడి రద్దు చేయాలని, ఒబెరాయ్‌ గ్రూప్‌నకు చెందిన స్వర హోటల్స్‌కు భూమిని కేటాయిస్తూ పర్యాటకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జారీ చేసిన జీవోను సవాలు చేస్తూ తిరు క్షేత్రాల రక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు తిరుపతి హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలు చేశారు.

భూమార్పిడి వల్ల టీటీడీకి ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగలేదు : సీనియర్‌ న్యాయవాది కేఎస్‌ మూర్తి వాదనలు వినిపిస్తూ ‘ఎంతో విలువైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి చెందిన భూమిని పరస్పర భూమార్పిడి విధానంలో తక్కువ విలువ ఉన్న పర్యాటకశాఖకు అప్పగించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి పర్యాటకశాఖ తీసుకున్న భూమిలో స్వర హోటల్‌ నిర్మాణానికి అనుమతివ్వడం చట్టవిరుద్ధం. పర్యాటకశాఖ నుంచి తీసుకున్న భూమిలో భక్తుల ప్రయోజనాల కోసం మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని చెప్పిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తదనంతరం ఆ ప్రాజెక్ట్‌ను మారో చోటికి మార్చాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో భూమార్పిడి వల్ల టీటీడీకి ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగలేదు. హోటల్‌ నిర్మాణానికి ప్రస్తుతం భూమిని చదునుచేస్తూ వృక్షాలను కొట్టేస్తున్నారు. ప్రక్రియను నిలువరించండి’ అని కోరారు.

పిల్‌ను కొట్టేసిన ధర్మాసనం : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ వాదనలు వినిపిస్తూ ‘పర్యాటకశాఖ, టీటీడీ పరస్పరం మార్పిడి చేసుకున్న భూములు రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్నాయి. సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో ఆ భూముల విలువ వేరుగా ఉంటుంది. అంతేతప్ప రెండు భూములు విలువ ఒక్కటే. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భాగంగా పర్యాటకశాఖ ఆ భూమిని ఒబెరాయ్‌ గ్రూప్‌నకు కేటాయించింది. ఇరువైపు వాదనలు విన్న ధర్మాసనం పిల్‌ను కొట్టేసింది. పర్యాటకశాఖ నుంచి తీసుకున్న భూమిలో భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాల కోసం చేపట్టాల్సిన ప్రాజెక్ట్‌ను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వేరే చోటికి మార్చిందన్న కారణంతో టీటీడీ, పర్యాటకశాఖ మధ్య జరిగిన భూమార్పిడి ఒప్పందాన్ని రద్దు చేయలేమని స్పష్టం చేసింది.

ఎన్‌కౌంటర్‌పై కౌంటర్‌ వేయండని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లికి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టు కీలక నేత మద్వి హిడ్మా, ఆయన భార్య, తదితరుల ఎన్‌కౌంటర్‌పై జ్యుడీషియల్‌ విచారణ జరిపించాలంటూ ‘పీపుల్స్‌ యూనిటీ ఫర్‌ సివిల్‌ లిబర్టీస్‌ హ్యూమన్‌ రైట్స్‌ ఫోరం’ జాతీయ అధ్యక్షురాలు జయా విధ్యాల దాఖలు చేసిన పిల్‌పై హైకోర్టు స్పందించింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, డీజీపీని ఆదేశించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్, జస్టిస్‌ చీమలపాటి రవితో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.

