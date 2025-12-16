ETV Bharat / state

High Court About 2018 APPSC Group -1 Valuation : ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహించిన గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబు పత్రాలను మంగళగిరి సమీపంలోని హాయ్‌ల్యాండ్‌ రిసార్ట్‌లో మూల్యాంకనం చేసినట్లు హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కేజీ శంకర్‌ నేతృత్వంలోని స్వతంత్ర కమిటీ తేల్చింది. ఓఎంఆర్‌ షీట్లపై మార్కులు నమోదు చేశారని పేర్కొంది. ఈ మేరకు నివేదికను హైకోర్టుకు సమర్పించింది. ఈ నివేదిక ప్రతులను ఇరుపక్షాల న్యాయవాదులు రిజిస్ట్రీ నుంచి పొందేందుకు వెసులుబాటు ఇచ్చింది. మరోవైపు మూల్యాంకనంలో అక్రమాలపై దాఖలైన అప్పీళ్లపై పునర్విచారణ చేపట్టాలని ధర్మాసనం నిర్ణయించింది.

విచారణను ఈ నెల 29కి వాయిదా : గతంలో వాదనలు ముగించి, తీర్పును రిజర్వు చేసిన ధర్మాసనం విచారణను తిరిగి ప్రారంభించాలంటూ ఉద్యోగాలు పొందిన కొందరు అభ్యర్థులు వేసిన అనుబంధ పిటిషన్‌ను అనుమతించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి కోర్టు వద్ద ఉన్న రికార్డుల ధ్రువపత్రాలు పొందేందుకు న్యాయవాదులకు వీలు కల్పించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్‌ హరిహరనాథ శర్మతో కూడిన ధర్మాసనం తదుపరి విచారణను ఈ నెల 29కి వాయిదా వేసింది.

స్వతంత్ర కమిటీ నియామకం : 2018 నాటి నోటిఫికేషన్‌ ఆధారంగా నిర్వహించిన గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబుపత్రాల మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు జరిగాయన్న కారణంగా పరీక్షను రద్దు చేసి, తాజాగా నిర్వహించాలని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి 2024 మార్చి 13న తీర్పు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఏపీపీఎస్సీ, ఉద్యోగాలు పొందినవారు, పొందనివారు ధర్మాసనం ముందు వేర్వేరుగా అప్పీళ్లు వేశారు. వీటిపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం నివేదిక ఇచ్చేందుకు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కేజీ శంకర్‌ ఛైర్మన్‌గా, బార్‌ కౌన్సిల్‌ మాజీ ఛైర్మన్‌ గంటా రామారావు, ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ పూర్వ వీసీ ప్రొఫెసర్‌ రాజేంద్రప్రసాద్‌ సభ్యులుగా స్వతంత్ర కమిటీని నియమించింది.

హాయ్​ల్యాండ్​కు తరలించాలని ఏమైనా ఉత్తర్వులు ఉన్నాయా? : హైకోర్టు

హాయ్‌ల్యాండ్‌లో 65 రోజులు ఏం చేశారు? - ఏపీపీఎస్సీని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

65 రోజులు అక్కడ ఏం చేశారు : మంగళగిరిలోని హాయ్‌ల్యాండ్‌ రిసార్ట్స్‌లో గ్రూప్‌-1 ప్రధాన పరీక్ష జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయకపోతే 65 రోజులు అక్కడ ఏం చేశారని ఏపీపీఎస్సీని హైకోర్టు సూటిగా ప్రశ్నించింది. హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మూల్యాంకనం జరగకపోతే త్వరలో ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి కార్యదర్శి పీఎస్సార్‌ ఆంజనేయులు ఎందుకు మీడియాకు తెలిపారని ప్రశ్నించిన సంగతి తెలిసిందే. హాయ్‌ల్యాండ్‌లో జరిగిన మూల్యాంకనమే ప్రస్తుత కేసులో కీలకాశంమని వ్యాఖ్యానించింది.

పోలీసులకు ఏపీపీఎస్సీ ఎందుకు ఫిర్యాదు చేయలేదు : హాయ్‌లాండ్‌లో మూల్యాంకనానికి రూ.20 లక్షలు ఖర్చుచేశారని, పోలీసు సిబ్బందిని వినియోగించారని గుర్తుచేసింది. హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మూల్యాంకనం జరగకపోతే త్వరలో ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని ఏపీపీఎస్సీ అప్పటి కార్యదర్శి పీఎస్సార్‌ ఆంజనేయులు ఎందుకు మీడియాకు తెలిపారని ప్రశ్నించింది. మూల్యాంకనంలో అవకతవకలు జరిగాయని హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి తీర్పు ఇచ్చిన వెంటనే ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపించాలని పోలీసులకు ఏపీపీఎస్సీ ఎందుకు ఫిర్యాదు చేయలేదని నిలదీసిన విషయం విధితమే.

ఆలస్యమైన ఫిర్యాదు-కోర్టు ఆగ్రహం: ఫిర్యాదు చేయడానికి ఏడాది సమయం ఎందుకు తీసుకున్నారని ప్రశ్నలు సంధించింది. వాస్తవాలను కోర్టు ముందు ఉంచకుండా ఏపీపీఎస్సీ గోప్యత పాటిస్తోందని పేర్కొంది. వేలమంది అభ్యర్థుల జీవితాలతో ఏపీపీఎస్సీ ఆడుకుంటోందని గతంలోనే ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. గ్రూప్‌-1 నోటిఫికేషన్‌(27/2018) ప్రధాన పరీక్షను రద్దు చేస్తూ సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఏపీపీఎస్సీ, ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లపై హైకోర్టులో తుది విచారణ ప్రారంభమైంది. ఏపీపీఎస్సీ, ఎంపికైన అభ్యర్థుల వాదనలు ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే.

