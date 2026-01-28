కీలక రోజుల్లో కోటి మంది వరకు స్నానాలు - మహాకుంభమేళా తరహాలో గోదావరి పుష్కరాలు
పుష్కరాలు మొదలయ్యే రోజు, చివరి రోజు, వారాంతాలైన శని, ఆదివారాలు, అమావాస్య రోజున కోటి మంది భక్తులు వస్తారని అధికారులు భావన - వీటిపై ఇప్పటికే అధ్యయనం - శాఖల వారీగా ప్రణాళికలపై దృష్టి
High Arrangements For Godavari Pushkaralu : గోదావరి పుష్కరాలు వచ్చే సంవత్సరం జూన్ 26వ తేదీ నుంచి జులై 7వ తేదీ వరకు జరగనుండగా, వీటిలో కీలక రోజుల్లో (పీక్ డేస్) సగటున కోటి మంది చొప్పున పుష్కర స్నానాలు చేస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పుష్కరాలు మొదలయ్యే రోజు, చివరి రోజు, వారాంతాలైన శని, ఆదివారాలు, అమావాస్య రోజున సుమారు కోటి మంది చొప్పున భక్తులు వస్తారని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఆరు జిల్లాల పరిధిలో మొత్తంగా ఏర్పాటుచేసే ఘాట్లలో సుమారు 8 నుంచి 10 కోట్ల మంది పుణ్యస్నానాలు చేస్తారని అధికారులు లెక్కలు వేశారు. 2015స సంవత్సరంలో జరిగిన పుష్కరాల్లో దాదాపు 4.86 కోట్ల మంది పుణ్యస్నానాలు చేశారు. అత్యధికంగా 2015వ సంవత్సరం జులై 18న 58.26 లక్షలు, 19వ తేదీన 56.23 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారు. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
కుంభమేళాపై అధ్యయనం :
- గత సంవత్సరం ప్రయాగ్రాజ్లో జనవరి 13వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ వరకు మహా కుంభమేళా జరిగింది. ఈ మేళాలో ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారో పరిశీలించాలని కొద్దిరోజుల క్రితం సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడి అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో మహాకుంభమేళాలో చేసిన ఏర్పాట్లపై అధికారులు కూడా అధ్యయనం చేశారు.
- ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన మహా కుంభమేళాలో మొత్తం 66.3 కోట్ల మంది భక్తులు వచ్చారు. కీలక రోజుల్లో సగటున 5 కోట్ల మంది చొప్పున కుంభమేళాకి వచ్చారు.
- సుమారు 4 వేల హెక్టార్లలో తాత్కాలిక టౌన్షిప్లు రూపొందించారు.
- 1.5 లక్షల టెంట్లు, అంతే సంఖ్యలో మరుగుదొడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
- నది మీదుగా భక్తులు నడిచి వెళ్లేందుకు 30 పాంటూన్ వంతెనలు నిర్మించారు.
- కొత్తగా రెండు విమానాశ్రయ టెర్మినల్స్ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. 14 వంతెనలను (ఫ్లైఓవర్లు) నిర్మించారు. 67 వేల ఎల్ఈడీ లైట్లు, 11 కొత్త ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మేళాకి 17 ప్రధాన రోడ్లను తీర్చిదిద్దారు.
- మొత్తంగా సుమారు రూ.7,109 కోట్ల మేర నిధులు మహాకుంభమేళాకి వెచ్చించారు.
- కుంభమేళాలో జరిగిన తొక్కిసలాట, తాత్కాలిక టెంట్లలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదాలు వంటివాటిపై కూడా అధికారులు అధ్యయనం చేశారు.
- వీటన్నింటినీ దృష్టిలోపెట్టుకొని, గోదావరి పుష్కరాలకు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తే, భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చనేది అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
9,918 మీటర్ల పొడవున ఘాట్లు :
- గోదావరి మన రాష్ట్రంలో పోలవరం, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, డాక్టర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో కలిపి సుమారు 212 కి.మీ. మేర ప్రవహిస్తుంది.
- ఇందులో 2015వ సంవత్సరంలో 234 పుష్కర ఘాట్లను ఏర్పాటు చేయగా, వాటిలో 4.5 కి.మీ. మేర భక్తులు పుష్కరస్నానాలు చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
- ఈసారి ఘాట్ల సంఖ్య 373కి పెంచనున్నారు. ఇవి దాదాపు 9,918 మీటర్లు (9.91 కి.మీ.) మేర ఉండనున్నాయి.
- రాజమహేంద్రవరానికి దగ్గరలో ఎక్కడ పుష్కర నగర్ ఏర్పాటుచేయాలి? తాత్కాలిక టెంట్ సిటీలు ఎక్కడెక్కడ, ఎన్ని ఏర్పాటు చేయాలి వంటివి కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
- తొలుత రాజమహేంద్రవరం వద్ద అక్కడి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక మోడల్ ఘాట్ను సిద్ధం చేస్తారు. ఆ ఘాట్లో ఏయే సదుపాయాలు, ఎంతెంత మేరకు ఉండాలనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా మిగిలిన అన్ని ఘాట్లను సిద్ధం చేస్తారు.
- 2027వ సంవత్సరం జూన్ 26వ తేదీన పుష్కరాలు మొదలు కానుండగా, దానికి సరిగ్గా సంవత్సరం ముందు, అంటే ఈ ఏడాది జూన్ 25న కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం నిర్వహించి, అప్పటికి ఏయే ఏర్పాట్లు జరిగాయి? ఇంకా ఏమి చేయాలన్నది సమీక్షించి, తదుపరి కార్యాచరణ కొనసాగిస్తారు.
