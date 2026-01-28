30, 31 తేదీల్లో 'అనకాపల్లి ఉత్సవ్' - కొండకర్ల ఆవ వేదికగా ఉత్సవాలు
ముత్యాలమ్మపాలెం సముద్ర తీరంలో సేద తీరే విధంగా, సాయంకాల కార్యక్రమాల ఏర్పాట్లు - పువ్వుల ప్రదర్శన, ఫుడ్స్టాల్స్, బోటు షికారు, బాణసంచా వెలుగులు - ఆవ చరిత్రను వివరించే గైడ్లు, ఫొటో గ్యాలరీ ఏర్పాట్లు
Published : January 28, 2026 at 2:05 PM IST
Published : January 28, 2026 at 2:05 PM IST
Arrangements For Anakapalle Utsav : అనకాపల్లి జిల్లా ఏర్పడిన తరవాత మొదటిసారిగా జరుగుతున్న 'అనకాపల్లి ఉత్సవాల'కు అధికారులు పెద్దఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈనెల 30, 31వ తేదీల్లో జరగనున్న ఉత్సవం ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయే విధంగా నిర్వహించేందుకు యంత్రాంగం సంసిద్ధమైంది. కొండకర్ల ఆవ వేడుకల ప్రారంభానికి వేదిక కానుంది. సహజసిద్ధ అందాలతో ఉన్న ఈ ఆవ వద్ద యంత్రాంగం చకచకా పనులు చేపడుతున్నారు.
ఆవ వద్ద నీటిపై తేలియాడే రబ్బరు వంతెనను మరింత ముస్తాబు చేస్తున్నారు. పువ్వుల ప్రదర్శన, ఫుడ్స్టాల్స్, బోటు షికారు, పిల్లల ఆటప్రాంగణం, బాణసంచా వెలుగులు, ఆవ చరిత్రను వివరించే గైడ్లు, ఫొటో గ్యాలరీలు, ప్రవేశ ద్వారాన్ని కూడా నిర్మిస్తున్నారు. వీటితోపాటు కేరళ తరహా బోట్లను ఈ ప్రాంతానికి రప్పిస్తున్నారు. వీటిని ఆవ మధ్యలో ఉంచి పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని ఈ ఉత్సవాల్లో కల్పించనున్నారు. వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా ఈ ఉత్సవాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
స్పీడ్బోట్లు, ఆహార పదార్థాలను విక్రయించే స్టాల్స్ : పరవాడ మండలం ముత్యాలమ్మపాలెం సముద్ర తీరంలో సేదతీరే విధంగా, సాయంకాల కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ఉన్న సముద్రంలో క్రీడలను కూడా నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన స్పీడ్బోట్లను ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొస్తున్నారు. కబడ్డీ, బీచ్వాలీబాల్ పోటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఆట, గృహ వస్తువులు, రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలను విక్రయించే స్టాల్స్ను ఉత్సవాల సందర్భంగా తీరంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. స్వీయచిత్రాలను తీసుకోవడానికి ప్రత్యేక బూత్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా బయో టాయిలెట్లను ఈ ప్రాంతంలో సిద్ధం చేస్తున్నారు.
అనకాపల్లిలో ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో సాయంత్రం 4.30 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. కార్నివాల్స్తో పాటు యువతీ, యువకుల ప్రతిభను ప్రోత్సహించే విధంగా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించనున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులకు ప్రత్యేక గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాన్ని విజయవంతం చేయడానికి ఒక్కో విభాగానికి సంబంధించి ఒక్కో అధికారిని పర్యవేక్షకులుగా నియమించారు. పారిశుద్ధ్యం, మరుగుదొడ్లు, రవాణా, రోడ్లు, తాగునీరు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు బాధ్యతలు అప్పగించి ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : కొండకర్ల ఆవకు ఒక వాహనం వెళ్తే మరో వాహనం తప్పుకోవడానికి వీలులేకుండా అక్కడ రోడ్డు ఉంది. ఉత్సవాల సందర్భంగా కొంతవరకు రోడ్డు పక్క తుప్పలు తొలగించినా వందల సంఖ్యలో వచ్చే వాహనాలకు ఈ రోడ్డు సరిపోయే పరిస్థితి లేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న 10 అడుగుల సిమెంటు రోడ్డుకు రెండువైపులా మట్టితో అంచులను తూతూమంత్రంగానే పూడ్పించారు. వాహనం అనుకోకుండా రోడ్డు అంచు దిగితే పైకి రావడానికి వీలులేకుండా ఉంది. ఉత్సవాలకు వచ్చే వాహనాల పార్కింగ్కు సువిశాల స్థలాన్ని గుర్తించాలి. ఆవలో రబ్బరు వంతెనపైకి ఒకేసారి ఎక్కువ మంది చేరకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
