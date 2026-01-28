కోటప్పకొండలో మహాశివరాత్రి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు - అసౌకర్యాలు కలగకుండా జాగ్రత్తలు
25 నుంచి 30 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని జిల్లా అధికారుల అంచనా - ఆరు ప్రాంతాల్లో మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు - 500 రూపాయల ప్రత్యేక టికెట్లు విధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 10:14 AM IST
Arrangements At Kotappakonda For Sivaratri : తెలుగువారు ఘనంగా చేసుకునే మహాశివరాత్రి వేడుకలకు పల్నాడు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కోటప్పకొండ ముస్తాబవుతోంది. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ఉత్సవంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కోటప్పకొండ తిరునాళ్లకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి లక్షలాది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో మహాశివరాత్రి తిరునాళ్లకు ఆలయ అధికారులు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం విస్త్రృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తీసుకొచ్చిన వీఐపీ పాస్ల దర్శనం వల్ల సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బంది కలుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది వాటిని రద్దు చేశారు. వీఐపీ దర్శనం కోసం 500 రూపాయల ప్రత్యేక టికెట్లు విధానం తీసుకురావాలని అధికారులు నిర్ణయానికి వచ్చారు. కోటప్పకొండ మూడో సమీక్ష సమావేశంలో ఈ మేరకు తుది నిర్ణయం ప్రకటించనున్నారు.
శివరాత్రి వేడుకలకు 25 నుంచి 30 లక్షల మంది భక్తులు : మహాశివరాత్రి వేడుకలకు కోటప్పకొండలో అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేస్తున్నారు. త్రికూట పర్వతం మీద కొలువైన కోటయ్యను దర్శించుకునేందుకు వచ్చే లక్షలాదిమంది భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఆలయ గోపురాలకు, కొండ మీద ఉన్న దేవతామూర్తుల విగ్రహాలకు రంగులద్దారు. ఆధ్యాత్మిక శోభను వెదజల్లేలా కొండ మీద పరిసరాల్ని ముస్తాబు చేస్తున్నారు.
ఫిబ్రవరి 13, 14, 15 మూడు రోజుల పాటు సాగే శివరాత్రి వేడుకలకు 25 నుంచి 30 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని జిల్లా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రత్యేక దర్శనం, శీఘ్ర దర్శనం, వీఐపీ దర్శనం, ఉచిత దర్శనం, అభిషేక దర్శనం కోసం ఐదు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎండ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉండటంతో ఆలయ ప్రాంగణంతో పాటు పార్కింగ్ ప్రాంతంలో షామియానాలు, చలువ పందిళ్లు సిద్ధం చేశారు. స్వామివారి ప్రసాదాలైన లడ్డూలు 2.5లక్షలు, అరిసెలు లక్ష సిద్ధం చేస్తున్నామని ఆలయ కార్య నిర్వహణాధికారి చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు. క్యూలైన్లోని భక్తులకు తాగునీరు, మజ్జిగ, బిస్కెట్లు, పాలు అందిస్తామన్నారు.
భక్తుల కోసం 560 ఆర్టీసీ బస్సులు : కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా నేతృత్వంలో కోటప్పకొండ తిరునాళ్ల మీద ఇప్పటికే రెండు సమీక్షలు నిర్వహించగా, ఫిబ్రవరి మొదటివారానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని అధికారుల్ని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. తిరునాళ్లకు వచ్చే భక్తుల కోసం 560 ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, బస్సుల రాకపోకలు, నిలిపేందుకు అవసరమైన స్థలాలను పరిశీలించామని కలెక్టర్ వెల్లడించారు. పారిశుద్ధ్య సమస్య తలెత్తకుండా నరసరావుపేట, వినుకొండ, చిలకలూరిపేట, సత్తెనపల్లి పురపాలక సంఘాల పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది కోటప్పకొండలో విధులు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.
అప్రోచ్ రోడ్లు, జంగిల్ క్లియరెన్స్ : తాగునీరు, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, వసతితో పాటు కోటప్పకొండకు వచ్చే అప్రోచ్ రోడ్లు, జంగిల్ క్లియరెన్స్, ప్యాచ్ వర్కులు పూర్తి చేయాలని పంచాయతీరాజ్ అధికారులను ఆదేశించారు. కొండ దిగువ నుంచి పైవరకు ఆరు ప్రాంతాల్లో మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయాలని, అంబులెన్స్లు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డీఎంహెచ్వో రవికుమార్కు సూచించారు. వైకాపా హయాంలో తీసుకొచ్చిన వీఐపీ పాస్ల వల్ల వల్ల సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఆలయ అధికారులు కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే అరవింద బాబు దృష్టికి తీసుకురాగా ఈ ఏడాది వాటిని రద్దు చేశారు. వీఐపీ దర్శనం కోసం 500 రూపాయల ప్రత్యేక టికెట్లు విధానం తీసుకురావాలని అధికారులు నిర్ణయానికి వచ్చారు. కోటప్పకొండ మూడో సమీక్ష సమావేశంలో ఈ మేరకు తుది నిర్ణయం ప్రకటించనున్నారు.
70 నుంచి 90 అడుగుల విద్యుత్ ప్రభల ఏర్పాటు : తిరునాళ్లలో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా, ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తే ప్రాంతాల వద్ద ప్రత్యేక పోలీసు సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. అన్ని రహదారుల్లో వాహనాలు నిలిపేందుకు అనువైన ప్రాంతాలు సిద్ధం చేస్తామన్నారు. శివరాత్రి రోజున ప్రభుత్వం తరఫున దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. భక్తుల రద్దీ కారణంగా మూల విరాట్కు శివరాత్రి రోజున అభిషేకాలను నిలిపివేసి, అభిషేక మండపంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కోటప్పకొండ తిరునాళ్లకే ప్రత్యేక ఆకర్షణ అయిన 70 నుంచి 90 అడుగుల విద్యుత్ ప్రభల ఏర్పాటుకు సైతం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
కొత్తపాలెం-కోటప్పకొండ రోడ్డును ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్
