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ఓవైపు ముస్లింల ప్రార్థనలు - మరోవైపు గణేశ్ నిమజ్జనాలు : చార్మినార్ వద్ద హై అలర్ట్​

హైదరాబాద్​లోని చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తు, అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. వినాయక నిమజ్జన ఊరేగింపు, శుక్రవారం ప్రార్థనలు ఒకేరోజు రావడంతో శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు.

High Security In Charminar
చార్మినార్​లో పోలీసుల భారీ బందోబస్తు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 12:44 PM IST

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High Alert at Charminar : హైదరాబాద్​లో గణేశ్​ నిమజ్జన ఊరేగింపు కొనసాగుతోంది. గణేశ్​ నిమజ్జనం, శుక్రవారం ప్రార్థనలు ఒకే రోజున రావడంతో పోలీసులు నిఘాను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా తగిన చర్యలు తీసుకున్నారు. చార్మినార్ వద్ద హై అలర్ట్ విధించారు. చార్మినార్ పరిసరాల్లో విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. బాంబ్ స్క్వాడ్ బృందాలు క్షుణ్నంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా చార్మినార్ సమీపంలోని దుకాణాలను మూసివేశారు. అలాగే అనుమానాస్పద వస్తువులు, వ్యక్తులపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు. నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా పోలీసులు పటిష్ఠ చర్యలు చేపట్టారు.

45 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు

భాగ్యనగరంలో గణేశ్​ నిమజ్జనోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రులు లంబోదరుడికి ఘనంగా పూజలు నిర్వహించిన భక్తులు, భక్తిశ్రద్ధల మధ్య శోభాయాత్రగా గంగమ్మ చెంతకు సాగనంపుతున్నారు. ట్యాంక్​బండ్ వద్ద సుమారు లక్ష విగ్రహాలు నిమజ్జనం కావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో మొత్తం 2 లక్షల విగ్రహాలు నిమజ్జనం కావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. 4 కమిషనరేట్లకు చెందిన 45 వేల మంది పోలీసులు బందోబస్తులో ఉన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో సీపీలు సజ్జనార్, తరుణ్ జోషి, రమేశ్, సుమతి పర్యటిస్తున్నారు. నగర శివార్ల నుంచి హుస్సేన్​సాగర్ వరకు భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. శోభాయాత్ర మార్గాల్లోని 10 వేల సీసీ కెమెరాలతో పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

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చార్మినార్​లో భారీ బందోబస్తు
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