పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో నిరసనలపై టీడీపీ శ్రేణుల ఆగ్రహం - వైఎస్సార్సీపీ దీక్షా శిబిరం వద్ద ఉద్రిక్తత
ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా దీక్ష శిబిరం ఏంటంటూ తెలుగుదేశం శ్రేణులు ఆందోళన - వైఎస్సార్సీపీ దీక్షా శిబిరం వద్దకు పెద్దఎత్తున వెళ్లిన తెలుగుదేశం శ్రేణులు - మార్గ మధ్యలో బుద్దా వెంకన్నను అడ్డుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 2:16 PM IST
Hi Tension for YSRCP Protest : డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టిన నిరసనలు ఉద్రిక్తతలకు దారి తీశాయి. అనుమతుల్లేకుండా దీక్షలేంటని టీడీపీ నేతలూ ఆందోళనకు దిగారు. డీఎస్సీపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలుగుదేశం నేతలు తేల్చిచెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే గ్రూప్-1 పరీక్షల్లో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని ఆరోపించారు.
వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న దీక్షలకు వ్యతిరేకంగా విజయవాడలో రెండోరోజూ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నిన్న (గురువారం) సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు బాహాబాహీకి దిగగా ఇవాళ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పూర్మనందపేట బాప్టిస్ట్ నగర్లో వైఎస్సార్సీపీ దీక్షశిబిరం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా దీక్ష శిబిరం ఏంటంటూ తెలుగుదేశం ఆందోళన చేపట్టింది.
నిరుద్యోగులు, బాధితులు ఎవ్వరూ లేకుండా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో దొంగ శిబిరాలు నడుపుతున్నారంటూ టీడీపీ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమ నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ బుద్దా వెంకన్న నేతృత్వంలో వైఎస్సార్సీపీ దీక్షా శిబిరం వద్దకు తెలుగుదేశం శ్రేణులు పెద్దఎత్తున బయల్దేరి వెళ్లారు. అయితే మార్గ మధ్యలో బుద్దా వెంకన్నను పోలీసులు అడ్డుకుని ఆయన ఇంటికి తరలించారు.
సొమ్మసిల్లి పడిపోయిన టీడీపీ మహిళా కార్యకర్త : నిన్న విజయవాడలోని ముత్యాలంపాడు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నిరసనకు యత్నించింది. ఆందోళనలకు ధర్నా చౌక్ ఉందని, ఎక్కడపడితే బైఠాయించి ప్రజల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ఏంటని స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా అక్కడికి వెళ్లారు. అనుమతి లేదంటూ శిబిరాన్ని తొలగించారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడిలో టీడీపీ మహిళా కార్యకర్త సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా, వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు కాసేపు బైఠాయించారు. పోలీసులు మల్లాది విష్ణును అదుపులోకి తీసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. నిరసనల ముసుగులో చంద్రబాబు, లోకేశ్ను దుర్భాషలాడటం వల్లే తాను రంగంలోకి దిగినట్లు బొండా ఉమా తెలిపారు.
ఒకే చోట పోటాపోటీగా నిరసనలు : అనంతపురం జిల్లా యాడికిలోనూ ఇలాంటి ఉద్రిక్తతే తలెత్తింది. వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ శ్రేణులు ఒకే చోట పోటాపోటీగా నిరసనలు దిగారు. నినాదాలతో హోరెత్తించారు. పోలీసులు ఇరువర్గాలకు సర్ది చెప్పి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దీక్షాశిబిరాలు నిర్వహించారు. నియోజకవర్గ ఇంఛార్జీలు, ముఖ్య నేతలు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు. విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రాయశ్చిత్త దీక్ష చేయాలి : వైఎస్సార్సీపీ నిరసనలపై ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నిరసన దీక్షలు కాదు, ప్రాయశ్చిత్త దీక్ష చేయాలని విమర్శించారు. గత ఐదేళ్లలో జగన్ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తే సీఎం చంద్రబాబు అభివృద్ధి చేస్తున్నారన్నారు. రాజధానితో మూడు ముక్కలు ఆట ఆడిన చరిత్ర వైఎస్సార్సీపీదన్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతోన్న అభివృద్ధి చూసి ఓర్వలేక జగన్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారన్నారు.
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