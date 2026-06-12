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'మేం తీయబోయే సినిమాలో మీ అబ్బాయే హీరో' : రూ.3.50 కోట్లకు దంపతుల టోకరా

వ్యాపారస్థుడు హనుమంతరావుకు సినిమా తీస్తున్నట్లు చెప్పిన దంపతులు - తన కుమారుడికి హీరో పాత్ర ఇవ్వాలని కోరిన హనుమంతరావు - పెట్టుబడి పెట్టాలని రూ.3.50 కోట్లు వసూలు చేసిన ఏ4 మోషన్‌ పిక్చర్స్‌

Fraud in the Telugu film industry
Telugu Film Industry (Getty Image)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 12:27 PM IST

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Fraud in the Name of Movie Opportunity : 'మేము తీయబోయే సినిమాలో మీ అబ్బాయికి హీరోగా అవకాశం ఇస్తాం. అంతేకాకుండా సినీ పరిశ్రమలో అగ్రపథాన నిలబెడతాం' అని నమ్మబలికారు. సినిమాకు పెట్టుబడి పెడితే 6 నెలల వ్యవధిలోనే లాభాలను సైతం అందిస్తాం అని బురిడీ కొట్టించిన దంపతులు ఓ వృద్ధుడి నుంచి ఏకంగా రూ.3.50 కోట్లు వసూలు చేశారు. ఇదంతా మోసమని తెలిసి ఇచ్చిన డబ్బులు అడిగితే అంతు చూస్తామంటూ బెదిరిస్తున్నారని బాధితుడు సైబరాబాద్‌ ఈవోడబ్ల్యూ (ఆర్థిక నేరాల) విభాగంలో కంప్లైంట్ చేశారు.

సినిమాకు పెట్టుబడి పెట్టండి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లి భాగ్యనగర్‌ కాలనీలోని బాలాజీ కమర్షియల్‌ కాంప్లెక్స్‌లో నాయుడు హనుమంతరావు అనే వ్యక్తి ఓ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం ఆయనకు ఉప్పర్‌పల్లికి చెందిన ఏ4 మోషన్‌ పిక్చర్స్‌ సంస్థ అధినేతలైన గుడ్లూరి అశోక్, విజయ లక్ష్మి దంపతులు పరిచయం అయ్యారు. తాము త్వరలో భారీ బడ్జెట్​తో తీయబోయే సినిమాకు హీరో కోసం వెతుకుతున్నట్లు ఆయనతో చెప్పడంతో హనుమంతరావు తన కుమారుడికి అవకాశం కల్పించాలని కోరారు. అలా చేయాలంటే సినిమాకు పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆ దంపతులు కండీషన్ పెట్టారు.

మూడు దశల్లో రూ.మూడున్నర కోట్లు వసూలు : నిందితుల షరతుకు అంగీకరించిన హనుమంతరావు 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో మూడు దఫాలుగా రూ.3.50 కోట్లను పెట్టుబడి కింద ఇచ్చారు. రెండేళ్లయినా సినిమాను మొదలు పెట్టకపోవడంతో అడిగితే ఇదిగో అదిగో చేస్తున్నాం అంటూ కాలయాపన చేస్తూ వచ్చారు. గట్టిగా నిలదీస్తే ఈ ఏడాది జనవరి 24న రూ.50 లక్షలు ఇచ్చారు. మిగతా డబ్బుల కోసం ఆ దంపతులు ఒప్పంద పత్రం రాసిచ్చారు. గడువు ముగిసినా ఆ డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో హన్మంతరావు మరోమారు వారిని అడిగారు. డబ్బులు అడిగితే నీ కొడుకు జీవితాన్ని నాశనం చేయడంతో పాటు మీ కుటుంబం అంతు చూస్తామని బెదిరించారు. దీంతో బాధితుడు గత నెల 8న కూకట్‌పల్లి పోలీసులను ఆశ్రయించగా కేసు నమోదు చేసుకుని దానిని ఆర్థిక నేరాల విభాగానికి పోలీసులు బదిలీ చేశారు.

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KUKATPALLY BUSINESSMAN NAIDU
FILMMAKER COUPLE
ECONOMIC OFFENCES WING
FRAUD IN KUKATPALLY
FRAUD IN THE TELUGU FILM INDUSTRY

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