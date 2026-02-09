ETV Bharat / state

'హెరిటేజ్​ పెరుగులో వెన్నె లేదన్న వార్తలో నిజం లేదు'

హెరిటేజ్​ ఉత్పత్తుల తయారీలో అత్యుత్తమ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటిస్తుంది- పెరుగులో వెన్న శాతం లేదంటూ 'సాక్షి' మీడియాలో వచ్చిన కథనం పూర్తిగా అవాస్తవమన్న హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సాంబమూర్తి

Heritage Foods Clarifies No Butter in Yogurt Claims are False
Heritage Foods Clarifies No Butter in Yogurt Claims are False (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 12:22 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 2:16 PM IST

Heritage Foods Clarifies No Butter in Yogurt Claims are False: హెరిటేజ్ పెరుగులో వెన్న లేదంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంలో నిజం లేదని, అదంతా కేవలం దుష్ప్రచారమేనని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు వివరిస్తూ ఆ దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టింది. హరియాణాలో ఉత్పత్తి చేసిన పెరుగులో వెన్న శాతం లేదంటూ 'సాక్షి' మీడియాలో వచ్చిన కథనాన్ని ఖండిస్తూ ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఎలాంటి అవగాహన లేకుండా 'సాక్షి' పత్రికలో ఈ అసత్య కథనాన్ని ప్రచురించారని హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సాంబమూర్తి తెలిపారు.

నాణ్యతపరంగా హెరిటేజ్​ది రాజీలేని ప్రక్రియ: ఉత్పత్తుల తయారీలో అత్యుత్తమ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించే హెరిటేజ్ ఫుడ్స్​కు తమ ఉత్పత్తుల్లో వెన్న శాతాన్ని తగ్గించే ఆలోచన ఏమాత్రం లేదని ఆయన తెలియజేశారు. గత ఏడాది డిసెంబర్ 18 నాటి నోటీసును హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ గురుగ్రామ్​లోని ఫుడ్​ సేఫ్టీ అప్పీలేట్​ ట్రైబ్యునల్​​లో అప్పీలు చేసి స్టే ఉత్తర్వులు పొందినట్టు సాంబమూర్తి వెల్లడించారు. విచారణ పూర్తయ్యే వరకూ జరిమానాను కూడా ట్రైబ్యునల్ నిలిపివేసినట్టు ఆయన తెలిపారు. వివిధ ఉత్పత్తుల తయారీలో నాణ్యతపరంగా ఎలాంటి రాజీలేని ప్రక్రియను హెరిటేజ్ చేపడుతోందని, అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటిస్తుందని సాంబమూర్తి స్పష్టం చేశారు.

ఆ ప్రచారాలను నమ్మొద్దు: వాస్తవానికి నమూనా సేకరణలో సరైన విధానాలను పాటించలేదని ఈ ప్రక్రియలో విధాన పరమైన లోపాలు ఉన్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ నమూనాలను సీల్ చేసిన ప్యాకింగ్ నుంచి తీసుకున్నారా లేక ఇతర నమూనాల నుంచి సేకరించారా అన్న అంశంపై ఎలాంటి స్పష్టతా లేదన్నారు. ల్యాబ్ నివేదిక ప్రకారం ఎస్ఎన్ఎఫ్ స్థాయి నిర్దేశించిన ప్రమాణాల కంటే ఎక్కువగానే ఉన్నట్టు తేలిందని వెన్న శాతాన్ని తగ్గించి వాణిజ్య పరంగా లాభపడే ఉద్దేశం హెరిటేజ్​ సంస్థకు ఏమాత్రం లేదని ఆయన తెలిపారు. హెరిటేజ్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా, తప్పుదారి పట్టించేలా ఉన్న ప్రచారాలను ప్రజలు నమ్మొద్దని హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సాంబమూర్తి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Last Updated : February 9, 2026 at 2:16 PM IST

