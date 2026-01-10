3 రోజులు గండికోట వారసత్వ ఉత్సవాలు - ఎన్నెన్నో విశేషాలు!
ఈ నెల 11 నుంచి మూడు రోజుల పాటు వారసత్వ ఉత్సవాలు - రూ. 3 కోట్ల నిధుల్నీ కేటాయించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - గండికోటలో సందర్శించాల్సిన ప్రాంతాల గురించి తెలుసుకుందాం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 1:14 PM IST
Gandikota Heritage Festival : చారిత్రక వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యం, తెలుగువారి శౌర్యప్రతాపాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం గండికోట. పర్యాటకుల స్వర్గధామంగా ‘గ్రాండ్ కాన్యన్ ఆఫ్ ఇండియా’గా పేరొందిన ఈ ప్రాంతం ఎంతో ఆహ్లాదకరం. శత్రుదుర్భేద్యమైన కోట దుర్గం, పచ్చదనాన్ని కప్పుకొన్న ప్రకృతి అందాలు. ఔరా అనిపించే శిల్పాకళా నైపుణ్యం. ఘన చరిత్ర ఈ కోట సొంతం. ఇంత గొప్ప చరిత్ర కలిగిన గండికోట రహస్యాన్ని ఛేదించాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే వారసత్వ ఉత్సవాలకు వెళ్లాల్సిందే.
ఈ నెల 11 నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఇక్కడ (గండికోట వద్ద) వారసత్వ ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 3 కోట్ల నిధుల్నీ కేటాయించింది. ఈ నేపథ్యంలో గండికోటలో సందర్శించాల్సిన ప్రాంతాల గురించి తెలుసుకుందాం.
పెన్నాలోయ : ‘గ్రాండ్ కాన్యన్ ఆఫ్ ఇండియా’గా ప్రసిద్ధి. పడమర, ఉత్తర దిక్కుల్లో పెన్నానది దాదాపు 300 అడుగుల లోతులో 250 అడుగుల వెడల్పుతో ప్రవహిస్తుంటుంది.
రంగనాథాలయం : ఆలయ ప్రస్తావన క్రీ.శ.1557 నాటి ఒక శాసనంలో కనిపిస్తుంది. ఆలయ నిర్మాణశైలి విజయనగర రాజుల కళాభిరుచికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
బందీఖానా : నేరాలకు పాల్పడిన వారికి కఠిన శిక్షల అమలుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది ఈ కట్టడం.
జుమ్మా మసీదు : మీర్ జుమ్లా నిర్మించారు. మూడు ప్రవేశ ద్వారాలతో ఇస్లామిక్ భారతీయ శిల్పకళా నైపుణ్యాల మేళవింపుతో ఒకేసారి 300 మంది ప్రార్థనలు చేసుకునేలా ఉంటుంది. లోపల 64, వెలుపల 32 గదులున్నాయి.
మాధవరాయ ఆలయం : క్రీ.శ.16వ శతాబ్దానికి చెందిన శాసనాల్లో ఈ ఆలయ ప్రస్తావన ఉంది. ఇక్కడి శిల్పకళ, నిర్మాణం విజయనగర రాజుల కాలానిదిగా చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.
ధాన్యాగారం : జుమ్మా మసీదు పక్కనే ఎత్తయిన ధాన్యాగారం కనిపిస్తుంది. కరవు కాటకాలు, ప్రకృతి విపత్తులు ఎదుర్కొనేందుకు ఇందులో ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసేవారు.
కత్తుల కోనేరు : పూర్వం యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత సైనికులు తమ కత్తులను ఇక్కడి కోనేరులో కడిగేవారని అందుకే దీనికి కత్తుల కోనేరు పేరు వచ్చిందంటారు. ఇప్పటికీ నీరు ఎరుపు రంగులోనే ఉండటం విశేషం.
కట్టి పడేస్తున్న అందాలు : ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన గండికోట ప్రాజెక్టు రెండు కొండల మధ్య నిర్మితమై ఉండడంతో ఇక్కడ అందాలు పర్యాటకుల మనసును కట్టి పడేస్తున్నాయి. చూపరులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. గండికోట సొరంగం ద్వారా కృష్ణా జలాలు ప్రాజెక్టు వైపు పరుగులిడే సమయంలో ఎన్నో అందాలు పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో సూర్యోదయం, సూర్యస్తమయం అక్కడ అద్భుత సుందర దృశ్యాలుగా ఉంటాయి.
సాగునీటికి పెద్దదిక్కు : పర్యాటక కేంద్రమైన గండికోట వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోనే అతిపెద్ద జలాశయం. అంతేకాదు సాగునీటికి పెద్దదిక్కు కూడా. ఈ జలాశయాన్ని 26.85 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసేలా నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్టులో మూడు నదుల నీరు చేరుతాయి. కాబట్టి ఇది ‘త్రివేణి సంగమం’గా మారింది. పెన్నా, చిత్రావతి, కృష్ణా నదీ జలాల కలయికతో గండికోట ప్రసిద్ధి పొందుతోంది. సాగునీటికి గుండెకాయగా మారింది. దానిని నమ్ముకున్న మత్స్యకారులకు కాసులు కురిపిస్తోంది. పర్యాటకంగానూ అనేక ప్రత్యేకతల సమాహారంగా గండికోట ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోంది.
టూరిజం హబ్గా : వైఎస్సార్ కడప జిల్లాను టూరిజం హబ్గా మార్చడానికి అధికారులు వివిధ రకాల ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గండికోట పర్యాటకంగా ప్రసిద్ధి పొందగా అందుకు అనుబంధంగా ఇంకా ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాలన్న దిశగా అధికారులు ప్రణాళికలు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందటంతో పాటు, ఉపాధి అవకాశాలు, ఆదాయ మార్గాలు పెంచడానికి పలు మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది.
రాజుల కాలం నాటి కట్టడాలు - నేటికీ ఆకట్టుకుంటున్న శిల్ప సోయగం
మనకు దగ్గర్లోనే అద్భుత "పర్యాటక ప్రాంతాలు" - ఒక్క రోజులో వెళ్లి రావచ్చు!