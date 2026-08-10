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పర్యాటక ప్రాంతాలుగా దిగుడు బావులు! - తెలంగాణలో 450కి పైగా గుర్తింపు

కనుమరుగైన వాటి కోసం అన్వేషణ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 600 వరకు ఉండొచ్చని అంచనా - స్వచ్ఛంద సంస్థతో వారసత్వ శాఖ ఒప్పందం - చరిత్ర, పూర్వాపరాలపై డాక్యుమెంటేషన్‌ చేస్తున్న సాహే సంస్థ

TELANGANA HERITAGE DEPARTMENT
HERITAGE STEPWELLS IN TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 10:23 AM IST

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Heritage Stepwells in Telangana : చారిత్రక దిగుడు బావులు కేవలం వారసత్వ సంపద మాత్రమే కాదు, నీటి సంరక్షణకు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు, గ్రామీణ అభివృద్ధికి కీలకమైన వనరులుగా ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. కానీ అవి ఇప్పుడు పూర్తిగా కనుమరుగవ్వడం బాధాకరం. కొన్ని కబ్జాలకు గురి కాగా, మరికొన్ని చెత్తా చెదారంతో దారుణంగా నిండిపోయాయి. వాటికి పూర్వవైభవం తెచ్చేలా చేయడంతో పాటు టూరిజం స్పాట్​లుగా మార్చేందుకు వారసత్వ శాఖ(హెరిటేజ్) సమాయత్తం అవుతోంది. అందుకు తాజాగా సొసైటీ ఫర్‌ అడ్వాన్స్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హ్యూమన్‌ ఎండీవర్‌(సాహే) అనే స్వచ్ఛంద సంస్థతో పరస్పర ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకుంది.

తొలుత గుర్తింపు, తర్వాత రిస్టోరేషన్ : తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు సుమారు 450 దిగుడు బావులను పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు గుర్తించాయి. ఇంకా అన్వేషిస్తే దాదాపు 600 వరకు ఉండొచ్చని అంచనాకు వచ్చారు. వాటిని గుర్తించడంతో పాటు హద్దుల్ని నిర్ణయించడం కూడా ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యం. అందుకే సొసైటీ ఫర్‌ అడ్వాన్స్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హ్యూమన్‌ ఎండీవర్‌(సాహే) స్వచ్ఛంద సంస్థ, వారసత్వ శాఖ ఇటీవల ఒక ఎంవోయూ చేసుకున్నాయి.

జిల్లాల కలెక్టర్లకు లేఖలు : సాహే సంస్థ హెరిటేజ్ బావులను గుర్తిస్తుంది. వాటి చరిత్ర, పూర్వాపరాలపై పూర్తి డాక్యుమెంటేషన్‌ను తయారు చేస్తుంది. తర్వాత ఎలా పునరుద్ధరించాలో సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్‌)లను సైతం రూపొందిస్తుంది. దీనికి ప్రభుత్వం తరఫున చాలా సహకారం అవసరం. అందుకు వారసత్వ శాఖ ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లకు లేఖలు రాయడంతో పాటు వారితో సంప్రదించి సంస్థ ప్రతినిధులకు సహకరించేలా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తారు. కొన్ని వారసత్వ దిగుడు బావులు ఆక్రమణదారుల చేతుల్లో కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆయా ప్రాంత ప్రజలు సహకరించేలా జిల్లా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకుంటారు.

HERITAGE STEPWELLS IN TELANGANA
పునరుద్ధరణ తర్వాత బికనూర్‌ బావి (Eenadu)

బన్సీలాల్‌పేటలో దిగుడు బావి : మూడేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్‌లోని బన్సీలాల్‌పేటలో దిగుడు బావిని సాహే సంస్థ ఆధ్వర్యంలోనే పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చారు. దిగుడు బావుల పునరుద్ధరణకు సాహే సంస్థ ప్రతినిధులకు సహకారం అందించాలని కలెక్టర్లకు లేఖ రాస్తున్నామని వారసత్వ శాఖ డైరెక్టర్‌ ఆచార్య కూతాడి అర్జున్‌రావు తెలిపారు. అవసరమైన నిధులను దాతల నుంచి విరాళాలు, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద్వారా పొందాలన్నది ప్రణాళిక అని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి వరకు 450 వరకు బావులను గుర్తించామని ఒక్క హైదరాబాద్‌లోనే 100 వరకు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. గతంలో గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, కామారెడ్డి జిల్లా భిక్కనూర్‌ ఇలా కొన్నిచోట్ల పునరుద్ధరించామని సాహే స్వచ్ఛంద సంస్థకు చెందిన ప్రతినిధి కల్పనా రమేశ్‌ తెలిపారు.

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HERITAGE STEPWELLS IN TELANGANA
TELANGANA HERITAGE DEPARTMENT
TELANGANA HERITAGE DEPARTMENT

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