ETV Bharat / state

ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లలో మద్యం పార్టీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? - ఈ నిబంధనలు ఉంటాయని మీకు తెలుసా?

ఫంక్షన్​హాళ్లలో ఏ వేడుక నిర్వహించినా ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి - మద్యం పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లయితే అబ్కారీ శాఖ అనుమతి తీసుకోవడం మస్ట్​! - నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే చిక్కులు తప్పవు

VENUE RULES TO KNOW BEFORE BOOKING
VENUE RULES TO KNOW BEFORE BOOKING (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 4, 2026 at 8:05 PM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Venue Rules To Know Before Booking Function Hall : 'ఫలానా రోజున రిసెప్షన్​ కార్యక్రమం ఉంది. ఫంక్షన్​ హాల్​లో ఏర్పాటు చేశాం. ఫ్యామిలీ అంతా తప్పనిసరిగా రండి' అని ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆహ్వానిస్తుంటారు. వేడుకను ఎంతో ఆర్భాటంగా కొనసాగిస్తుంటారు. నోరూరించే పసందైన వంటకాలతో పాటు మద్యం ప్రియుల కోసం స్పషల్​గా మందు పార్టీలు కూడా సిద్ధం చేస్తుంటారు. చూసేందుకు ఇదంతా బాగానే ఉన్నప్పటికీ బహిరంగ మద్యపాన ఏర్పాట్లనేది రూల్స్​కు విరుద్ధం. ఇందుకోసం ముందుగానే ఆబ్కారీ అనుమతిని పొందనట్లయితే చిక్కులు తప్పవు. చాలా మందికి నిబంధనలపై అవగాహన లేకపోవడంతో ఎడాపెడా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి.

ఫిర్యాదులెన్నో : 'సర్, మేముంటున్న అపార్ట్​మెంట్ పక్కనే ఉన్న ఫంక్షన్​హాల్​ నిర్వహణలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మద్యం, జూదాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. వచ్చినవారు వాహనాలను ఇష్టారాజ్యంగా ఎక్కడపడితే అక్కడే నిలిపేస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మద్యం బాటిళ్లను దారిలో విడిచిపెట్టడం లాంటివి నిత్యకృత్యంగా మారాయి. అర్ధరాత్రులు డీజే చప్పుళ్లతో నానా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని, దీనివల్ల ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోతున్నాం. పురపాలక అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది. మీరైనా స్పందించి తగిన న్యాయం చేయండి' అంటూ ఆదిలాబాద్​ జిల్లా కేంద్రంలో కలెక్టర్​కు ఫిర్యాదులు అందజేశారు.

నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కేసులు తప్పవు : ఇటీవల కాలంలో చాలా వేడుకల్లో ఓ పక్క సిట్టింగ్, మరోపక్క భోజనాలు కొనసాగిస్తున్నారు. అతిథులకు సౌలభ్యంగానే ఉంటున్నప్పటికీ చుట్టుపక్కల వారికి ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది. ఆబ్కారీ అధికారుల నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోకుండా వేడుకల్లో సిట్టింగ్‌ ఏర్పాటుచేయడమనేది చట్టరీత్యా నేరం. దీనివల్ల వేడుక నిర్వాహకులే కాదు, సంబంధిత ఫంక్షన్‌హాల్‌ యాజమాన్యంపైనా కేసులు నమోదు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది.

పై విషయాలపై ఫంక్షన్​హాళ్ల యాజమాన్యాలకు అవగాహన ఉన్నప్పటికీ నిర్వాహకులకు చెప్పటం లేదు. ఫలితంగా చాలామంది ఎలాంటి అనుమతి లేకుండానే యథేచ్ఛగా ఈ తతంగాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల జూద క్రీడలు సైతం సాగుతోందనే విమర్శలున్నాయి.

నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే : కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు ఆనందంగా జరుపుకొనే వేడుకల్లో మద్యం ఏర్పాటు సరికాదు. ఒక వేళ మరీ తప్పదనుకుంటే అనుమతి పొందాలి. ఏ రోజు వేడుక, ఎక్కడ నిర్వహిస్తారు, మద్యం ఏర్పాటుచేసే విషయాలను తెలియజేస్తూ ఆబ్కారీ అధికారులకు ముందస్తు అనుమతి కోసం దరఖాస్తు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. సగటున రూ.10 వేల వరకు ఉండే ఫీజు చెల్లిస్తే తాత్కాలిక అనుమతి జారీ అవుతుంది. దీనివల్ల వేడుక జరిగే సమయంలో అధికారులు తనిఖీ చేసినప్పటికీ పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు.

రాత్రివేళ వినోదాలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​గా శివారు ప్రాంతాలు : హైదరాబాద్​ నగర శివారుప్రాంతాల్లోని ఫామ్‌హౌస్‌లు రాత్రివేళ వినోదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారుతున్నాయి. మందు, విందు బర్త్​డే వేడుకలతో వేడుకలతో పాటు ముజ్రా, రేవ్‌ పార్టీలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. కొన్నింటిలో ఏకంగా డ్రగ్స్​ పార్టీలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్ని ఫామ్‌హౌస్‌లను తప్ప రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 900 ఫామ్‌హౌస్‌లకు సంబంధిత అధికారుల నుంచి తగినటువంటి అనుమతుల్లేవు.

రెవెన్యూ రికార్డుల్లో ఇవి పంట పొలాలు, భూములుగానే ఉన్నప్పటికీ, వాస్తవానికి వ్యవసాయ భూమిని ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవాలంటే కచ్చితంగా నాలా కన్వర్షన్(వ్యవసాయేత భూమి)గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది మాత్రం తమకు నిబంధనలేమీ పట్టవన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చుకోకుండానే నిర్మాణాలు చేసేస్తున్నారు. మంచాల మండలంలోని లింగంపల్లిలో కొద్దిరోజుల క్రితం ఓ ఫామ్‌హౌస్‌లో ముజ్రాపార్టీ నిర్వహించిన విషయం విదితమే. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని ఫామ్​హౌస్​లు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారుతున్నాయి.

మిత్ర బంధం - 'మత్తు' బంధం : నేపథ్యాలు వేరు, వ్యాపారాలు మాత్రం సేమ్ - గతంలోనూ ఇలాంటి పార్టీలు!

Last Updated : May 4, 2026 at 8:15 PM IST

TAGGED:

VENUE RULES TO KNOW BEFORE BOOKING
ఫంక్షన్​ హాళ్లలో పార్టీలు నిబంధనలు
NEW RULES FOR VENUE BOOKING
VENUE RULES TO KNOW BEFORE BOOKING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.