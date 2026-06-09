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మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల బీభత్సం - పంటలు ధ్వంసం

ఏనుగుల బీభత్సం - పంటలు ధ్వంసం - ముంగువాని వలస, గంగన్నదొర వలస, వెలగవలస గ్రామాల్లోని పామాయిల్, కోకో తోటల్లో స్వైరవిహారం - భయంతో పామాయిల్‌ కోతలకు కూలీలెవరూ రావడంలేదని వాపోతున్న రైతులు

Elephant Herd At Parvathipuram Manyam District
Elephant Herd At Parvathipuram Manyam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:28 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 6:38 PM IST

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Elephant Herd At Parvathipuram Manyam District: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలంలో ఏనుగుల గుంపు బీభత్సం సృష్టించింది. ముంగువానివలస, గంగన్నదొరవలస, వెలగవలస గ్రామాల్లో పామాయిల్, కోకో తోటల్లోకి చొరబడి మొక్కలను ధ్వంసం చేసి పైపులను పగలగొట్టాయి.

ఏనుగుల దాడి - పంట నాశనం: తోనం పంచాయతీ ముంగువానివలస గ్రామానికి చెందిన రైతు రవిబాబు 8 ఎకరాల్లో పోక చెక్క, గుమ్మడి, జామ పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. సోమవారం ఆ పొలంలోకి ఎనిమిది ఏనుగుల గుంపు దూసుకెళ్లింది. సుమారు 70 వక్క చెట్లను విరగ్గొట్టింది. బాగా కాసిన గుమ్మడికాయలను కాళ్లతో తొక్కి నాశనం చేసింది. అక్కడి మోటార్లు, పైపులు, బోర్లను కూడా ధ్వంసం చేశాయి.

పామాయిల్ తోటల్లో విధ్వంసం: గంగన్నదొర వలస గ్రామంలో వంశీ అనే రైతు పామాయిల్ తోటతో పాటు మోటార్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అక్కడ నిల్వ చేసిన మొక్కజొన్న విత్తనాల బస్తాలను ఏనుగులు చిందరవందర చేసి పాడుచేశాయి. అదే గ్రామంలో జగన్నాథ్ అనే రైతుకు చెందిన అరటి, పామాయిల్ తోటలో నాలుగు పామాయిల్ చెట్లను విరగ్గొట్టడంతో పాటు మూడు మోటార్లను ధ్వంసం చేశాయి. ఏనుగులను చూసేందుకు జనం గుమిగూడుతుండటంతో ప్రమాదం జరగకుండా అటవీశాఖ అధికారులు ఏనుగుల గుంపు చుట్టూ కాపలా కాస్తున్నారు. ప్రమాదాలు తలెత్తకుండా పోలీసులు, విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారు.

గెలలు కోయలేక రైతుల ఇబ్బంది: పామాయిల్ రైతులు 15 రోజులకోసారి గెలలు కోయాలి. అయితే ఏనుగుల భయంతో తోటలకు కూలీలు రావడం లేదని, తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నామని రైతులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ఏనుగుల గుంపును ఇక్కడి నుంచి తరలించేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

'ఏనుగుల గుంపు వచ్చి పంట నాశనం చేశాయి. దాదాపు 200 వరకు మెక్కలు నేలమట్టమయ్యాయి. తరుచూ ఇలాంటి ఘటనలే జరుగుతున్నాయి. ఏనుగుల భయంతో పనులు చెయ్యడానికి కూలీలు సైతం రావడం లేదు. ప్రభుత్వం స్పందించి వాటిని అడవుల్లోకి తరలించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.' -బాధిత రైతులు

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు: కొట్టుపరుపు సమీపంలో ఏనుగులు తిష్ఠ వేశాయి. ఆదివారం మక్కువ మండల సరిహద్దు ప్రాంతం నుంచి సాలూరు మండలం ఎరగెడవలసకు చేరుకొని, కొట్టుపరుపు సమీపంలోకి వచ్చాయి. రైతులు వేసిన పామాయిల్‌ తోటల్లో డ్రిప్‌ పైపులు, చెరకు, అరటి తోటలను ధ్వంసం చేస్తుండడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనిపై రేంజర్‌ తవిటినాయుడు వద్ద ప్రస్తావించగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం అందేలా చూస్తామని మంత్రి సంధ్యారాణి తెలిపారు.

Last Updated : June 9, 2026 at 6:38 PM IST

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