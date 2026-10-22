ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? మీ తోడుకోసం 'హర్ సర్కిల్' - స్నేహితురాళ్ల వినూత్న ప్రయత్నం
చదువు, ఉద్యోగాల కోసం నగరానికి వచ్చే మహిళలకు ఆత్మీయ నేస్తంగా నిలుస్తోంది 'హర్ సర్కిల్'. వీకెండ్స్ను ప్రొడక్టివ్గా మార్చుకుంటూ, కొత్త స్నేహాలు ఏర్పరుచుకునేందుకు చక్కటి వేదికగా మారింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:29 PM IST
Her Circle Hyderabad : నగరంలో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? వీకెండ్స్లో ఇంట్లో ఉంటూ ఏం చేయాలో తోచడం లేదా? బయటకు వెళ్లాలని ఉన్నా తోడు లేక ఆగిపోతున్నారా? ఇలాంటి మహిళలందరికీ ఓ చక్కటి వేదిక ఏర్పాటైంది. చదువులు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల కోసం నగరాలకు వచ్చే అమ్మాయిలకు 'హర్ సర్కిల్' సరికొత్త నెట్వర్కింగ్ను అందిస్తోంది. తోడు లేదనే బెరుకును పోగొడుతూ, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతోంది. రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన స్నేహితురాళ్లు యజ్ఞ గీత, రమ్యల ఆలోచనల నుంచి పుట్టిందే ఈ వినూత్న కమ్యూనిటీ.
ఆలోచన పుట్టిందిలా : గీత, రమ్య చిన్నప్పటి నుంచీ మంచి స్నేహితులు. ఇద్దరూ బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కొంత పరిమితులు ఉన్న కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి రావడంతో బయటకు వెళ్లాలన్నా, ఏ చిన్న పని ఉన్నా వారికి ఎవరో ఒకరి తోడు ఉండాల్సి వచ్చేది. హైదరాబాద్కి వచ్చాక కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ఇద్దరూ ఒకరి ఖాళీ సమయాన్ని మరొకరు చూసుకుని ప్లాన్ చేసుకునేవారు. అప్పుడే వారి మదిలో ఓ ఆలోచన మెరిసింది. తమలాగే నగరానికి కొత్తగా వచ్చి, స్నేహితులు లేక ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లడానికి జంకే మహిళల కోసం ఓ వేదికను ఎందుకు సృష్టించకూడదని భావించారు. మహిళల కోసం ప్రశాంతమైన, సురక్షితమైన వాతావరణం ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు. వారాంతాల్లో మొబైల్ ఫోన్లలో మునిగిపోకుండా, ఆ సమయాన్ని ప్రొడక్టివ్గా మార్చాలనే ఉద్దేశంతో 'హర్ సర్కిల్'ను ప్రారంభించారు.
తొలి అడుగుల్లో సవాళ్లు : కొత్త ఐడియాతో ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని సమాజం నమ్మేలా చేయడం పెద్ద సవాలు. మీటప్స్ ఎలా ఉంటాయి? అసలు వీరి ఉద్దేశం ఏమిటనే సందేహాలు మొదట్లో చాలామందికి ఉండేవి. వేదికల ఎంపిక, కేఫ్లతో మాట్లాడటం, ఈవెంట్ ప్లానింగ్, మార్కెటింగ్, రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇలా ప్రతి పనీ గీత, రమ్య ఇద్దరే చూసుకున్నారు. తమ ఆలోచనలను వివరిస్తూ 2025 సెప్టెంబరులో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ రీల్ పెట్టారు. దానికి అనూహ్య స్పందన వచ్చి వెయ్యి మంది ఫాలో అయ్యారు. ఆ ఉత్సాహంతో తొలిసారిగా ఓ ఉచిత ఆర్ట్ మీటప్ ప్లాన్ చేశారు. మొదటి రోజు మీటప్కు 15 మంది మహిళలు హాజరయ్యారు. కొందరు క్రోషె అల్లికలు చేస్తే, మరికొందరు బొమ్మలు గీశారు. ఎవరికి వారు తమ సృజనాత్మకతతో ఆనందంగా గడిపారు. ఆ రోజు వారంతా ఇచ్చిన నమ్మకమే 'హర్ సర్కిల్'ను ఇంత దూరం నడిపించింది.
ఎవరి బాధ్యతలు వారివే : ఈ కమ్యూనిటీ విజయానికి గీత, రమ్యల ఆసక్తులే ప్రధాన బలం. చిన్నప్పటి నుంచి ఫొటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీపై ఆసక్తి ఉన్న గీత, సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్ బాధ్యతలు చూసుకుంటూ కమ్యూనిటీని డిజిటల్గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. మంచి ఆర్టిస్ట్ అయిన రమ్య, కేఫ్లతో సంప్రదింపులు, వర్క్షాప్ల నిర్వహణ, ఆర్ట్లో సూచనలు ఇవ్వడం చూసుకుంటారు. ఒకరు ఈవెంట్ను షూట్ చేస్తుంటే, మరొకరు మెటీరియల్స్ అందిస్తూ ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటారు.
మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం : వీకెండ్ మీటప్గా మొదలైన ఈ వేదిక, ఇప్పుడు ఎంతోమంది మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతోంది. మీటప్లకి వచ్చే అమ్మాయిలు 'ఒంటరిగా బయటకు రావడం ఇదే మొదటిసారి', 'పెళ్లైన తర్వాత ఎక్కడికీ సోలోగా వెళ్లలేదు కానీ ఈరోజు వచ్చాను' అని చెబుతుంటారు. ఆ మాటలే తమకు అసలైన సంతృప్తి అని నిర్వాహకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళలు తమంతట తాము బయటకు వచ్చి, స్నేహితులను చేసుకుంటూ కొత్త విషయాలను ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలరనే భరోసాని ఈ వేదిక కల్పిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ప్రత్యేకమైన ట్రిప్స్, అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్, అడ్వెంచర్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించేలా 'హర్ సర్కిల్' ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రతి మహిళకు 'మాకూ ఒక సర్కిల్ ఉంది' అనే ధైర్యాన్ని ఇవ్వడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని గీత, రమ్య చెబుతున్నారు.
"భూమాతను రక్షించడానికి మహిళలు ఎన్నో పర్యావరణ హితమైన కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. వాళ్లనీ ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే మానవాళికి భవిష్యత్తు. కాదని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మానవ మనుగడే కష్టం." - వందనా శివ, పర్యావరణవేత్త
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