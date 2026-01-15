ETV Bharat / state

పందెం గెలిచింది - కోటిన్నర తెచ్చిపెట్టింది - సంతోషంలో యజమాని

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంక్రాంతి సందడి - గోదావరి జిల్లాల్లో జోరుగా కోడిపందేలు - చేతులు మారిన కోట్లు - పందేలను ఆసక్తిగా తిలకించిన ప్రజలు

Hen wins one crore 53 thousand
Hen wins one crore 53 thousand (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 7:47 PM IST

Cockfights in Andhra Pradesh: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంక్రాంతి సందడి కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో రెండో రోజూ కోళ్లు కత్తులు దూశాయి. కాయ్ రాజా కాయ్ అంటూ నిర్వాహకులు పిలుస్తుంటే బరుల వద్ద పందెంరాయుళ్లు కరెన్సీ నోట్లు వెదలజల్లారు. కోట్ల కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయి. సొంతూళ్లకు వచ్చిన వారు కుటుంబ సమేతంగా వెళ్లి కోడిపందేలను ఆసక్తిగా వీక్షించారు.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో బరిలో నిలిచిన ఓ కోడి తన యజమానిని కోటీశ్వరున్ని చేసింది. ఆరు నెలల పాటు బలవర్థకమైన ఆహారం పెట్టి పోషించి నమ్మకంలో బరిలో నిలపగా ప్రత్యర్థిపై కత్తులు దూసింది. యమా రంజుగా సాగిన పోరాటంలో విజేతగా నిలిచింది. తాడేపల్లిగూడెంలోని పైబోయిన వెంకటరామయ్య ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన బరిలో ఈ ఘటన జరిగింది. గుడివాడకు చెందిన ప్రభాకర్ కు చెందిన సేతువ రకం కోడి రాజమండ్రికి చెందిన రమేష్ డేగ రకం కోడితో తలపడింది.

పందెం గెలిచింది - కోటిన్నర తెచ్చిపెట్టింది - సంతోషంలో యజమాని (ETV)

హోరాహోరీ పోటీలో రమేష్​కు చెందిన కోడి గెలిచి తన యజమానికి అక్షరాల కోటి 53 లక్షల రూపాయలు తెచ్చి పెట్టింది. కంటికిరెప్పలా కాపాడుకున్న తన కోడి సాధించిన విజయంతో ఆ యజమాని ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. బరిలో విజేతగా నిలిచిన అతన్ని స్థానికులు స్నేహితులు భుజాన ఎత్తుకుని కేకలు వేస్తూ అభినందించారు.

జాతరను తలపించిన కోడిపందేలు: ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో కోడిపందేల జోరు కొనసాగింది. డాక్టర్ BRఅంబేడ్కర్ కోనసీమజిల్లాలో రెండోరోజూ కోడిపందేలు జోరుగా సాగాయి. మురమళ్లలో ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన బరులు జాతరను తలపించాయి. వాహనా రద్దీ నియంత్రణకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల్లో స్థిరపడినవారూ వచ్చి పందేల్లో పాల్గొన్నారు. రావులపాలెంలో అమలాపురం ఎంపీ గంటి హరీష్ మాధుర్, జనసేన నేత బండారు శ్రీనివాస్ పందేలను తిలకించారు. విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు సమీపంలో కోడిపందేలతోపాటు.. గుండాటలూ జోరుగా సాగాయి. బరుల వద్ద మహిళలు కూడా సందడి చేశారు. చేబ్రోలు వద్ద కోడి పందేల్ని ఉంగుటూరు ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు వీక్షించారు. హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచీ సందర్శకులు ఇక్కడి పందేలను ఆస్వాదించారు.

ఏలూరు జిల్లా వీరవాసరం మండలం నవుడూరు బరి తిరునాళ్లను తలపించింది. బరి చుట్టూ పెద్ద సంఖ్యలో కార్ల బారులు కనిపించాయి. ఇక్కడ పందేల్లో నగదు పెద్ద సంఖ్యలో చేతులు మారింది.

తొడకొట్టిన పందెంకోళ్లు - మినీ స్టేడియంను తలపించేలా బరులు

ఢీ అంటే ఢీ - పొట్టేళ్ల పోటీలకు తరలివచ్చిన ప్రజలు

TAGGED:

HEN WINS 1 CRORE
SANKRANTI 2026
కోడిపందేలు
COCKFIGHTS

