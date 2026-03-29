YUVA : 18 ఏళ్ల వయసులోనే టీ హబ్లోకి ఎంట్రీ - హైదరాబాద్ కుర్రాడి డిఫరెంట్ స్టోరీ..!
జపాన్కు చెందిన పలు కంపెనీల్లో పార్ట్నర్గా హేమంత్ - ఆన్లైన్ వేదికగా 150కి పైగా సర్టిఫికేట్లు సాధించిన కుర్రాడు - టీ హబ్లో అత్యంత యువ స్టార్టప్ ఫౌండర్గా గుర్తింపు
Grow Athlete Startup Founder Hemanth : కృషి పట్టుదల ఉంటే వయసుతో సంబంధం లేకుండానే విజయాలు సాధించవచ్చు. దీన్నే నిజం చేస్తున్నాడు హైదరాబాద్ కుర్రాడు. 18 ఏళ్ల వయసులోనే టీ హబ్లో ఇంటర్న్గా అవకాశం దక్కించుకొని టాలెంట్తో అంతర్జాతీయ కంపెనీలతో కలిసి పని చేసి 150కిపైగా సర్టిఫికేట్లు సాధించాడు. అంతేకాదు "గ్రో అథ్లెట్" అనే సంస్థను స్థాపించి టీ హబ్లో అత్యంత యువ స్టార్టప్ ఫౌండర్గా గుర్తింపు పొందాడు. చిన్నవయసులోనే అతడికి ఇంటర్న్గా ఎలా అవకాశం వచ్చింది? అంతర్జాతీయ కంపెనీల్లో భాగస్వామ్యం ఎలా లభించింది? ఆ విషయాలు హేమంత్ మాటల్లోనే విందాం.
"ముందుగా ఈటీవీకి నా ధన్యవాదాలు. నా పేరు హేమంత్, నేను టీ-హబ్లో పనిచేస్తుంటాను. ప్రస్తుతం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ని. ఇక్కడే గోకరాజు రంగరాజు కాలేజీలో చదువుకుంటున్నాను. దాదాపు రెండేళ్ల నుంచి ఈ టీహబ్ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నాను. చాలా మంది కార్పొరేట్స్ కింద పనిచేశాను. టీహబ్ అనేది అంతా ఆశమాషీ కాదు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్. 300 స్టార్టప్స్ ఇక్కడ పనిచేస్తుంటాయి. అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు వస్తుంటారు. తెలంగాణకు టీ-హబ్ అనేది చాలా ముఖ్యం" -హేమంత్, గ్రోఅథ్లెట్ స్టార్టప్ ఫౌండర్
తనకు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మెషినింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంటర్న్షిప్ వచ్చిందని హేమంత్ తెలిపారు. స్టార్టప్ కింద పనిచేసే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అవకాశం వచ్చింద పేర్కొన్నారు. దీంతో వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళుతూనే ఉన్నట్లు చెప్పారు. స్టార్టప్ కింద పనిచేయడంతో నాకు ఆ అనుభవం వచ్చిందని ఆ తర్వాత 2 నుంచి 3 నెలల అనంతరం టీ-హబ్ వాళ్లు నాకు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కింద ఒక డీల్ ఇచ్చారన్నారు. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ లాంటి దేశాలకు చాలా పని చేసినట్లు తెలిపారు.
జపాన్ వాళ్లకు నమ్మకమే ముఖ్యం : ఇలాంటి అవకాశాలు కొంతమందికే వస్తాయని, ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే విధానం, బిజినెస్ చేసే పనితీరు చాలా ముఖ్యమన్నారు. జపనీస్ వాళ్లకు ఏంటంటే నమ్మకమే ముఖ్యమైందన్న హేమంత్ వాళ్లు టీహబ్కే వస్తుంటారని, ఈ మనిషి ఇక్కడే పనిచేస్తున్నాడని గుర్తింపు తనకు ఉందని తెలిపారు ఇతన్ని నమ్మితే చాలా ముందుకు తీసుకువెళ్తాడనే విశ్వాసంతో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారని చెప్పారు. అందుకే అతి చిన్న వయసులోనే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నానని తనకంటే చిన్న వయసున్నవారు ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరని తెలిపారు.
తాను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టినట్లు తెలిపారు. సుమారు 10 వేల మంది పిల్లలకు ఏఐ అంటే ఏంటి అనే దానిపై అవగాహన క్లాసెస్ చెప్పడం, ఏఐ టూల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, చాట్జీపీటీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేవి చెప్పినట్లు తెలిపారు. ఇలా గవర్నమెంట్ స్కూళ్లను వెళ్లి చెప్పడం, ఆ నాలెడ్జ్ ప్రకారం రకరకాల కంపెనీల నుంచి 150 సర్టిఫికేట్స్ చేశానన్నారు. పదుల సంఖ్యలో ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లు, ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో సెషన్స్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. అది దాదాపు 10 వేల మంది విద్యార్థుల వరకు వెళ్లిందని అన్నారు.
సైన్స్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో అవకాశం : ఇవన్నీ చేయడం వల్ల టీహబ్లో ఒక మేనేజర్ ఒకరు తనని చూసి సైన్స్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో అవకాశం ఇచ్చారని హేమంత్ తెలిపారు. టీ-హబ్లో ఏంటంటే బాగా చదువుకున్నవాళ్లను, కార్పొరేట్స్నే తీసుకుంటారన్న ఆయన తకు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఇక్కడదాకా వచ్చినట్లు తెలిపారు. తాను సీబీఎస్ఈ స్కూళ్లో చదివానని అప్పుడు నేను చాలా స్పోర్ట్స్ ఆడేవాడ్ని, కానీ నేను ఏం సాధించలేకపోయానని తెలిపారు. అప్పుడే ఈ గ్రో అథ్లెట్ అనే ఆలోచన వచ్చి స్టార్టప్గా మొదలు పెట్టినట్లు తెలిపారు.
