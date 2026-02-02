ఓపీ చీటీ నుంచి వైద్య పరీక్షల వరకు - రోగులకు 'హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్' చేయూత
గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రోగులకు సేవలు - జిల్లా ఆస్పత్రి, మూడు ప్రాంతీయ ఆస్పత్రుల్లో సైవలు - దగ్గరుండి వైద్య సేవలందిస్తున్న ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఏఎన్ఎంగా శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 6:34 PM IST
Helping Hands Patient Service in Parvatipuram Manyam District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సభ్యులు ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న అనే సూక్తిని ఆచరించి చూపుతున్నారు. జిల్లాసుపత్రులకు, పెద్దాసుపత్రులకు వచ్చే రోగులకు అండగా నిలుస్తూ, దగ్గరుండి అన్ని సేవలు అందించేందుకు తలపెట్టిన హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ కార్యక్రమంలో పలువురు భాగస్వాములు అవుతున్నారు. ఈ సేవా కార్యక్రమంలో జిల్లావ్యాప్తంగా యువత, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, రెడ్ క్రాస్ ఇండియా నిర్వాహకులు సభ్యులుగా చేరారు.
ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగులకు సహాయంగా: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఉన్న ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగులకు సహాయంగా ఉండేందుకు ప్రారంభించిన హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన వస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రోగులకు ఎక్కడ ఓపీ (అవుట్ పేషెంట్) రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు, ఎక్కడ రక్త పరీక్షలు చేస్తారు, ఏ విభాగం వైద్యులు ఎక్కడ ఉంటారు, మందులు ఎవరిస్తారు? అనే అంశాలపై సరైన అవగాహన లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వారిని, వీరిని అడుగుతూ సేవలు పొందాలంటే తీవ్ర జాప్యం అవుతోంది.
ఈ పరిస్థితికి చెక్ పెట్టాలని కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి హెల్పింగ్ హాండ్స్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. డీసీహెచ్ఎస్ నాగభూషణరావు, జిల్లా ఆసుపత్రి పర్యవేక్షకులు నాగ శివజ్యోతి, డాక్టర్ శ్యామల తదితరులు ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేశారు. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఏఎన్ఎంగా శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు ఖాళీ సమయాల్లో రోగులకు సేవలు అందించేందుకు హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్లో భాగస్వాములయ్యారు. విద్యార్థులతో పాటు రెడ్ క్రాస్ ఇండియా స్వచ్ఛత సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ సేవలో పాల్గొనడానికి ముందుకు వచ్చారు.
త్వరగా వైద్యం అందేలా సహకరిస్తూ: ఒక జిల్లా ఆసుపత్రి మూడు ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులలో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సభ్యులు సేవలందిస్తున్నారు. వీటిలో ప్రతిరోజు ఓపీకి వచ్చే రోగులు 3000 వరకు ఉంటున్నారు. ఒక్క జిల్లా ఆస్పత్రిలోనే వేయి మంది వరకు ఉంటున్నారు. ఓపీ విభాగం దగ్గర తీవ్ర రద్దీ ఏర్పడుతోంది. ఓపీ చీటీలు పొందడం, వివిధ పరీక్షలు చేయించుకోవడం, వైద్యులను కలవడం, మందులు తీసుకోవడంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రోగులకు అవగాహన లేక తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదురవుతోంది. హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సభ్యులు వారికి అండగా నిలుస్తూ త్వరగా వైద్యం అందేలా సహకరిస్తున్నారు. రోగి ఆసుపత్రికి వచ్చిన వెంటనే వారిని గుర్తించి వారికి కావాల్సిన ఓపీ చీటి తీయించి, వారి ఇబ్బంది ఏమిటని తెలుసుకొని ఆ వైద్యుని వద్దకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఆయన రాసిన వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేసే చోటుకు రోగిని తీసుకువెళ్లి త్వరగా పని పూర్తయ్యేలా చూస్తున్నారు. అనంతరం మందుల విభాగానికి తీసుకెళ్లి మందులు అందేలా చూస్తున్నారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రోగులకు ఎక్కడ ఓపీ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారో, ఎక్కడ రక్త పరీక్షలు చేస్తారో, ఏ విభాగం వైద్యులు ఎక్కడ ఉంటారో, మందులు ఎవరిస్తారు అనే అంశాలపై అవగాహన లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వారు సత్వరంగా సేవలు పొందాలంటే తీవ్ర జాప్యం అవుతోంది. ఈ పరిస్థితికి చెక్ పెట్టాలని కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి హెల్పింగ్ హాండ్స్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. - నాగభూషణరావు,డీసీహెచ్ఎస్
ఇంటికి వెళ్లే వరకు రోగికి సహాయంగా: ఇంటికి వెళ్లే వరకు రోగికి సహాయంగా ఉంటూ సత్వరంగా సేవలు పొందేలా సభ్యులు కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు జిల్లాలో 1300 మంది వరకు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. వారికి తీరిక ఉన్న సమయంలో ఆసుపత్రులకు వచ్చి సేవలందిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంత రోగుల కోసం అమలు చేస్తున్న హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ కార్యక్రమం మంచి ఆలోచన అని, సభ్యులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడం అభినందనీయమని, సేవలు అందించేందుకు మరింత మంది ముందుకు రావాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
ఇక్కడ తాము వైద్య సేవలు పొందేందుకు ఎంతో సాయం చేస్తున్నారని రోగులంటున్నారు. ఇదే విధంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులలో సేవలు అందిస్తే ప్రజలంతా గవర్నమెంట్ ఆస్పత్రులకు వస్తారని అంటున్నారు.
అమరావతికి రూ.1561 కోట్లు, పోలవరానికి రూ.3,320 కోట్లు - కేంద్ర బడ్జెట్లో కేటాయింపులు
ఏపీలో బుల్లెట్ రైళ్ల పరుగులు - మూడు కీలక బుల్లెట్ రైల్ కారిడార్లను నిర్మించనున్నట్లు ఆర్థికమంత్రి నిర్మల వెల్లడి