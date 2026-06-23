మీ ప్రాణం విలువ రూ.500 కాకూడదు - హెల్మెట్ కొనేటప్పుడు పొదుపు వద్దు
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - చిన్న ప్రమాదాల్లోనూ తలలు పగిలి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వాహనదారులు - నాణ్యమైన శిరస్త్రాణం కొనడం అవసరం
Published : June 23, 2026 at 2:50 PM IST
Helmets Protect Road Accidents : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక చోట జరుగుతున్న ప్రమాదాలకు ఎవరో ఒకరు బలి అవుతున్నారు. ఇందులో ఎక్కువగా ద్విచక్ర వాహనాలకే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. నిబంధనలు పాటించకపోవడం, అతివేగం, మూలమలుపుల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండకపోవడం, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ వాహనాలు నడపడంతో రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. కొన్నిసార్లు చిన్న ప్రమాదాలు జరిగినా తలకు గాయాలై చనిపోతున్నారు. ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదంలో శిరస్త్రాణం చాలా ముఖ్యమైనది. ఉమ్మడి జిల్లాలో సగటున నెలకు 45 మంది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మృతి చెందుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిత్య జీవితంలో హెల్మెట్ ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
శిరస్త్రాణంతో రక్షణ ఇలా :
- శిరస్త్రాణం అనేది బయటకు కనిపించే కవచం మాత్రమే కాదు. లోపలి పొరలూ రక్షిస్తాయి. బయటి పొర మొదట దెబ్బను స్వీకరించి పదునైన వస్తువులను తలలోకి చొచ్చుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుంది. బయటి పొర తర్వాత ఉండే ఈపీఎస్ ప్రమాద సమయంలో మెదడుపై పడే దెబ్బ తీవ్రతను తగ్గిస్తోంది.
- ఈపీఎస్ మీద ఉండే మృదువైన ప్యాడింగ్ హెల్మెట్ తలపై కదలకుండా ఉండేలా చేస్తుంది.
- హెల్మెట్ చిన్ స్ట్రాప్ సరిగ్గా పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఎంత విలువైన శిరస్త్రాణం పెట్టుకున్నా ఉపయోగం ఉండదు.
ఇలాంటి హెల్మెట్లు ధరించాలి :
- భారతీయ ప్రమాణాల సంస్థ (బీఐఎస్) రూపొందించిన ఐఎస్ - 4151: 2015 హెల్మెట్లు వాడడం మంచిది. ఇది 1,500 గ్రాముల బరువుకు తగ్గకూడదు.
- అధికంగా బరువున్న శిరస్త్రాణం వాడటం వల్ల మెడపై ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రమాదానికి గురైన శిరస్త్రాణం, లోపల పగుళ్లు వచ్చిన వాటిని వాడకూడదు.
- దుకాణాల్లో రూ.250 నుంచి రూ.500లకు నాణ్యత లేనివి, తక్కువ ధరకే దొరుకుతున్నాయని కొనుగోలు చేయడం అంత ఉపయోగకరం కాదు. వాటికంటే కూడా ఆథరైజ్డ్ దుకాణాలు,హెల్మెట్ షోరూమ్లో కొనడం మంచిది.
హెల్మెట్ కొనేటపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడకూడదు. ప్రభుత్వ ప్రమాణాలకు తగినవి మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
- కూల్ ఫైబర్ ఉన్నహెల్మెట్లు, గాలి లోపలకు వెళ్లే వాటిని మాత్రమే తీసుకుంటే ఎలాంటి చెమట పట్టదు. ఉక్కపోతగా అనిపించదు.
- తలకు సరిపోయే సైజ్ హెల్మెట్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- చుండ్రు, చర్మ వ్యాధులు ఏవైనా ఉంటే వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి.
బైక్ వాహనదారులు ఇది మీకోసమే :
- హెల్మెట్ ధర ఎక్కువ ఉందని అసలు ఆలోచించొద్దు. ఐఎస్ఐ గుర్తుతో మరింత రక్షణ కల్పిస్తుందా? అనేది పరిశీలించాలి.
- నాసిరకం, ధర తక్కువ వాటితో ప్రమాదం నుంచి రక్షణ ఉండదు. మామూలు దానికి, నాణ్యమైన వాటికి తేడా రూ.500లోపే ఉంటుంది.
- హెల్మెట్ను పోలీసుల కోసం కాకుండా మీ కోసం ధరించండి.
- సాధారణంగా కొంతమంది హెల్మెట్ను బైక్ అద్దానికో, వెనుక కొక్కేనికో తగిలిస్తుంటారు. అయితే ఇది సరికాదు. హెల్మెట్ను కేవలం తలకు మాత్రమే ధరించండి.
- హెల్మెట్ను తలకు ధరించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. క్లిప్ పెట్టుకుంటేనే ప్రమాద సమయాల్లో గాయాలు కాకుండా ఉంటాయి.
- తనిఖీల నుంచి తప్పించుకోవడానికో, గాలి వీస్తుందనో టోపీ తరహా తేలిక వాటిని వినియోగిస్తే ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు.
వాహన ప్రమాదాలు జరగకూడదంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- అతి వేగంతో, మద్యం తాగి ప్రయాణాలు చేయరాదు.
- ద్విచక్ర వాహనం, కార్లు మొదలగు వాహనాల్లో పరిమితికి మించి ప్రయాణం చేయరాదు.
- ఇంట్లో గొడవలు పడి, భావోద్వేగంతో వాహనాలు నడపరాదు.
- రోడ్లపై వాహనానికి వాహనానికి మధ్య తగినంత దూరాన్ని పాటించాలి.
- రహదారులపై స్టంట్లు వంటివి చేయరాదు.
- మైనర్లతో వాహనాలు నడిపించరాదు.
- ఫోన్ మాట్లాడుతూ, తోటి ప్రయాణికులతో ముచ్చటిస్తూ వాహనాలు నడపరాదు.
- భారీ వర్షంలో, పొగమంచు సమయాల్లో వేగాన్ని తగ్గించి వాహనాలు నడపాలి.
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