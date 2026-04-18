'హలో కిడ్నీ' - ఇంటి వద్ద పరీక్షలు - నిమిషాల్లోనే ఫలితాలు
ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తింపు - ఏఐ, రియల్ టైమ్ డేటా ఎనలిటిక్స్ వినియోగం - రోగుల ఇళ్ల వద్దకే వైద్య సిబ్బంది - క్రియాటినిన్, ఈజీఎఫ్ఆర్ పరీక్షలు - నిమిషాల్లోనే ఫలితాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:24 AM IST
HelloKidney AI-Powered Platform Designed for Early Detection of Kidney Disease: సాంకేతిక రంగంలో చక్రం తిప్పుతున్న ఏఐ రాష్ట్రంలోని కిడ్నీ రోగులతో సదా మీ సేవలో అనేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మూత్రపిండాల వ్యాధుల ముప్పును ముందే గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం 'హలో కిడ్నీ' అనే ఏఐ ఆధారిత ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం తీసుకురానుంది. వైద్య సిబ్బంది ఇంటి వద్దకే వచ్చి పరీక్షలు చేస్తారు. వాటి ఆధారంగా వైద్యులు చికిత్స అందిస్తారు. ఎన్టీఆర్, అనంతపురం జిల్లాలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
నిమిషాల్లో ఫలితాలు: రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న మూత్రపిండాల వ్యాధుల కట్టడికి ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికతతో పటిష్ఠ చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ‘హలో కిడ్నీ ప్రాజెక్టు ద్వారా పీడితులను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించేందుకు ఏఐ, రియల్ టైమ్ డేటా ఎనలిటిక్స్ను వినియోగించనుంది. మూత్రపిండాల పనితీరు తెలుసుకోవడానికి రోగులు వ్యయప్రయాసలకోర్చి ఆసుపత్రులకు వెళ్లకుండా వైద్య సిబ్బంది ఇళ్ల వద్దకే వచ్చి క్రియాటినిన్, ఈజీఎఫ్ఆర్ పరీక్షలు చేసి నిమిషాల్లో ఫలితాలు వెల్లడించే వెసులుబాటు కల్పించనుంది. తద్వారా బాధితులకు వైద్యసేవలు చేరువ చేయనుంది. మూత్రపిండాల పని తీరు అంచనాకు రక్త నమూనా సేకరించి ఎస్టిమేటెడ్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ లెక్కిస్తారు. ఈ పరీక్ష ఫలితాలు 60 సెకన్లలో తెలుస్తాయి.
స్మార్ట్ ఫోన్తోనే కిడ్నీల పనితీరు తెలుసుకోవచ్చు: మూత్ర నమూనా ద్వారా రక్తంలో క్రియాటినిన్ స్థాయి తెలుసుకునే పరీక్షా ఫలితాలు 30 సెకన్లలో తెలుసుకోవచ్చు. ఆటోమేటెడ్ యూరిన్ స్ట్రిప్ ద్వారా కిడ్నీల పనితీరును స్మార్ట్ ఫోన్తోనే పరీక్షిస్తారు. హలో కిడ్నీ యాప్, వెబ్ పోర్టల్లోని ఏఐ సాంకేతికత ఆయా ఫలితాలను రియల్ టైమ్లో విశ్లేషించి చికిత్స ప్రొటోకాల్ను అందిస్తుంది. వైద్యాధికారి, నెఫ్రాలజిస్ట్కు ఈ యాప్ అనుసంధానంగా ఉంటుంది. వారు ఈ ఫలితాలను మరోసారి సరిచూసుకుని చికిత్స ప్రారంభిస్తారు.
శ్రీకాకుళం, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, అనంతపురం జిల్లాల్లో ‘హలో కిడ్నీ ’ ప్రాజెక్టు ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయాలని తొలుత ప్రతిపాదించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ప్రాజెక్టు అమలుకు రూ. 50 కోట్ల మేర ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. బడ్జెట్ను రూ.5 కోట్లకు కుదించడంతో ప్రాథమికంగా ఎన్టీఆర్, అనంతపురం జిల్లాల్లో అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు. పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్కు ఆమోదం లభించాక దశల వారీగా విస్తరించనున్నారు.
ఒక్కో కేంద్రానికి రెండు: అసంక్రమిత వ్యాధుల పోర్టల్ గణాంకాల ప్రకారం ముందుగా ప్రతిపాదించిన ఐదు జిల్లాల్లో కిడ్నీ వ్యాధుల ముప్పు పొంచి ఉన్న 11.65 లక్షల మందికి ఈ సేవలు అందించాలని ప్రతిపాదించారు. ఆయా జిల్లాల్లో 365 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలుంటే ఒక్కో కేంద్రానికి రెండు చొప్పున క్రియాటినో మీటర్లు అందించాల్సి ఉంటుంది. రెండు జిల్లాల్లోని 71 పీహెచ్సీలకు వీటిని సమకూర్చనున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కిడ్నీ పీడితులు లక్ష మందికి పైగా ఉన్నట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్న రోగులు 21,500 మంది ఉన్నారు. రక్తపోటు, మధుమేహం పీడితులకు హలో కిడ్నీ పరీక్షల్లో ప్రాధాన్యమిచ్చి వారు మూత్రపిండాల సమస్యల బారిన పడకుండా చర్యలు చేపడతారు. హలో కిడ్నీ ప్రాజెక్టు ద్వారా స్క్రీనింగ్, పీడితుల గుర్తింపు, వారికి ఏడాది పొడవునా చికిత్స ఫాలోఅప్ ఉంటుంది. స్ట్రిప్లు, ఇతర సేవలు కలిపి ఒక్కో రోగికి ఏడాదికి వెయ్యి 44 చొప్పున ఖర్చవుతుందని అంచనా.
వ్యాధి నిర్ధారణైన వారికి హలో కిడ్నీ యాప్ ద్వారా వైద్యుల సలహాలు, మందులు అందించడంతో పాటు ఆరు నెలల తరువాత మరోసారి ఉచితంగా పరీక్షలు చేస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వైద్యులు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు డిజిటల్ పరికరాల వాడకంపై శిక్షణ ఇస్తారు. ఏఎన్ఎం, ఆశా కార్యకర్తల స్థాయిలోనే ఈ పరికరాలను వినియోగించి కిడ్నీ పీడితులను గుర్తించేలా సేవలు విస్తృతం చేయాలన్నది ప్రణాళిక.
