'హీలియం'ను కనుగొన్నది గుంటూరులోనే గురూ - అసలు చరిత్ర ఇదే
1868లో హీలియం గ్యాస్ను కనుగొన్న ఫ్రెంచ్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త పియరీ జాన్సన్ - సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం రోజున చేసిన ప్రయోగాల్లో వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 10:03 AM IST
Helium Gas was Discovered at Guntur : గుంటూరు అంటే టక్కున గుర్తొచ్చేది మిరప ఘాటు, పులిహోర దోశ. ఈ రెండింటితో పాటు చరిత్రలో ఓ బృహత్తర ఆవిష్కరణకూ చోటుంది. అదేమిటో తెలుసుకుందామా? అదే 'హీలియం' దీనిని మనం బెలూన్ గ్యాస్గా పిలుచుకుంటాం. ఇది గాలి కంటే తేలికైనది. రంగు, రుచి, వాసన లేని విషపూరితం కాని తటస్థమైన ఒకే అణువు కలిగిన రసాయన మూలకం.
భూమిపై అరుదుగా, విశ్వంలో హైడ్రోజన్ తర్వాత ఎక్కువగా లభిస్తుంది. హీలియానికి గుంటూరుకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. ఫ్రెంచ్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త పియరీ జాన్సన్ 157 ఏళ్ల క్రితం అంటే 1868 ఆగస్టు 18న గుంటూరులో హీలియం మూలకాన్ని కనుగొన్నారు. ఆయన ఆ రోజు సూర్యగ్రహణాన్ని గమనిస్తూ క్రోమోస్పియర్లో పసుపు వర్ణపట ఉద్గారాన్ని గుర్తించారు. ఆ క్రోమోస్పియర్ వాయురూపంలో ఉందని చూపి, హీలియాన్ని ఆవిష్కరించారు. గ్రీకులో హీలియోస్ అంటే సూర్యుడని అర్థం.
గుంటూరులోనే ఎందుకు? : అప్పట్లో సూర్యుని ఉపరితలాన్ని గ్రహణం రోజు మాత్రమే చూడగలమనే భావన ఉండేది. 1868 ఆగస్టు 18 నాటి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణ మార్గంలో మనదేశం ఉంది. ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల నుంచి గ్రహణాన్ని వీక్షించే అవకాశం ఉంది. భౌగోళికంగా నాటి మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలోని గుంటూరు, మచిలీపట్నం అందుకు మరింత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రయోగాలు చేసేందుకు బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ నుంచి పలువురు శాస్త్రవేత్తలు భారత్కు వచ్చారు.
అలా వచ్చిన పియరీ జాన్సన్ గుంటూరులో ఓ ఫ్రెంచ్ వ్యాపారికి చెందిన ఎత్తయిన భవనంపై ప్రయోగాలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన హీలియాన్ని కనుగొన్నారు. ఆ తర్వాత 1868 అక్టోబరు 20న లండన్లో ఖగోళ శాస్త్రవేత్త నార్మన్ లాక్యీర్ కూడా సూర్యుని ఉపరితలంపై హీలియాన్ని గుర్తించారు. వీరి పరిశోధనల ఫలితాలు ఒకేసారి ఫ్రెంచ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్కు చేరడంతో కొత్త మూలకాన్ని కనుగొన్న ఘనతను ఇద్దరికీ ఇచ్చారు.
పరిశోధనలకు ఉపయోగిస్తున్న హీలియం : హీలియం వాయువు ఎటువంటి రసాయన చర్యలూ జరపదు. అందుకే దీన్ని జడవాయువు అంటారు. ఈ వాయువు గురించి తెలియని రోజుల్లో బెలూన్లను హైడ్రోజన్ వాయువుతో నింపి ప్రయోగాలు చేసేవారు. హైడ్రోజన్కు మండే, పేలే స్వభావాలు ఉండటం వల్ల ప్రయోగాలు అప్పుడప్పుడూ ప్రమాదంగా మారేవి. ఇప్పుడు బెలూన్లలో హీలియం నింపి పైకి పంపడం వల్ల ఇవి పైకి చేరి పరిశోధనలకు పనికొస్తున్నాయి.
అప్పట్లో సముద్రగర్భంలోకి వెళ్లేవారు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు తీసుకువెళ్లేవారు. సముద్రంలో లోతుకి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడుండే పీడనం వల్ల సిలిండర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్తో పాటు గాలిలో ఉండే నైట్రోజన్ కూడా దానిలో ఉండేది. దీని వల్ల ఆక్సిజన్తో పాటు నీటిలోపల ఉన్న వ్యక్తి నైట్రోజన్నూ పీల్చేవాడు. దీంతో ఒక్కోసారి ప్రాణాపాయస్థితి వచ్చేది. ఇప్పుడు సముద్రాల్లోకి వెళ్లేవారు శ్వాసక్రియకు హీలియం ఆక్సిజన్ మిశ్రమాన్ని తీసుకువెళుతున్నారు. దీని వల్ల సముద్రం లోతులకెళ్లి వచ్చినా ఎటువంటి ఇబ్బందులూ తలెత్తవు.
హీలియంతో మాట మారుతుందేం? : మరోవైపు హైడ్రోజన్ వాయువుకు మండే లక్షణం ఉండటం వల్ల చాలా మంది వేడుకలు, వినోదాలు, బర్త్డే పండుగలు మొదలయిన సందర్భాల్లో హీలియం బెలూన్లను నింపి వదుల్తారు. అవి గాలి కన్నా తేలిగ్గా ఉండటం వల్ల వినోదభరితంగా గదిలో పైకి ఎగురుతూనో, గదిపై కప్పును అంటుకొనో కనిపిస్తాయి.
అలాంటి బెలూన్లలో అధిక పీడనంతో ఉన్న హీలియం వాయువును నోట్లోకి పీల్చుకున్నప్పుడు నోటిలో ఉన్న సాధారణ గాలి, నీటి ఆవిరి మొదలయినవి బయటికి వెళతాయి. గొంతు, నోరు పొడిగా మారుతుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో నాలుక కదలికలు, శబ్దపేటిక కంపనాల్లో కొంచెం తేడా ఉంటుంది. అదే గొంతు ధ్వనిలో మార్పుగా వినిపిస్తుంది. హీలియం లేదా గాలి నింపిన రబ్బరు బెలూన్లను విప్పి నోటిలోకి పీల్చుకుంటే రబ్బరు బెలూన్లలో అప్పటికే ఉన్న సేంద్రీయ వాయువులు నోటిలోకి వెళ్లి అవాంఛనీయ పరిస్థితులకు దారితీస్తాయి.
