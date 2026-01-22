మేడారానికి హెలికాఫ్టర్‌ సేవలు ప్రారంభం - పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు

ETV Bharat / state

ములుగులో హెలికాప్టర్ రైడ్‌ ప్రారంభించిన మంత్రి సీతక్క - పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో తుంబి ఎయిర్‌లైన్స్‌ ద్వారా హెలికాప్టర్ సేవలు - హనుమకొండ నుంచి మేడారం వరకు రూ.35,999

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 10:09 PM IST

Helicopter Services to Medaram Jatara : మేడారంలోని సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతరకు వెళ్లే భక్తుల హెలికాప్టర్ సేవలను రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క ప్రారంభించారు. పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో తుంబి ఎయిర్‌లైన్స్‌ ద్వారా ఈ సేవలు అందనున్నాయి. ఈ మేరకు హెలికాప్టర్‌ రైడ్‌ను మంత్రి సీతక్క భక్తులు హెలికాప్టర్​ సేవలను వినియోగించుకోవాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీతక్క మాట్లడుతూ భక్తుల కోసం రెండు హెలికాప్టర్లను అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు.

భక్తుల డిమాండ్​ మేరకు రెండు హెలికాప్టర్ల ఏర్పాటు : హనుమకొండ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల నుంచి మేడారం వరకు, తిరిగి మేడారం నుంచి హనుమకొండకు వెళ్లేందుకు ఒక్కొక్కరికి రూ.35,999 వేలుగా టికెట్ ధర నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. తాడ్వాయి మండలం పడిగాపూర్ హెలీప్యాడ్ నుంచి మరో హెలికాప్టర్ సర్వీసును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. భక్తుల నుంచి వచ్చిన డిమాండ్ మేరకు మేడారం యాత్ర కోసం రెండు హెలికాప్టర్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి సీతక్క తెలిపారు.

9 రోజుల పాటు సేవలు : అంతేకాకుండా కేవలం మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లో పర్యటించడానికి రూ. 4,800 ధర ఖరారు చేసినట్లు సీతక్క తెలిపారు. గతంలో మహా జాతర సందర్భంగా అప్పటి పాలకులు నామమాత్రంగా నిధులు కేటాయించగా నేడు రాష్ట్రంలోని ప్రజా ప్రభుత్వం గద్దెల పునరుద్ధరణ పనులతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం భారీగా రూ. 251 కోట్లు కేటాయించినట్లు గుర్తు చేశారు. బుధవారం నుంచి ఈ నెల 31 వరకు ఈ సేవలు కొనసాగుతాయని తెలిపారు.

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా ప్రసిద్ధి పొందిన మేడారం మహా జాతరను ఈనెల 19న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాతరను నిర్వహించనుంది.

జాతరకు ఆర్టీసీ బస్సులు : రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 3,495 బస్సులు నడిపించేందుకు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. జనవరి 25 నుంచి 31 వరకు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో బస్సులు ఉండనున్నాయి. ఈ బస్సుల్లో అదనంగా 50 శాతం ఛార్జీలు వసూలు చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదు రీజియన్ల నుంచి ప్రత్యేక బస్సుల్ని నడిపించాలని అధికార యంత్రాంగం నిర్ణయించింది.

వరంగల్‌ 1,905, కరీంనగర్‌ 700, ఆదిలాబాద్‌ 369, హైదరాబాద్‌ 281, ఖమ్మం రీజియన్‌ నుంచి 240 బస్సు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రయాణికుల డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ఈ సంఖ్యలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయని ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. జాతరకు బస్సుల్లో సుమారు 20 లక్షల మంది ప్రయాణికులు వెళతారని ఆర్టీసీ అధికార యంత్రాంగం అంచనా వేస్తుంది. ఆర్డినరీ, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ల్లో వర్తించే మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణ పథకాన్ని మేడారం ప్రత్యేక బస్సుల్లోనూ అమలు ఉంటుందని ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది.

ఛార్జీలు ఎంతంటే? : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50కి పైగా ప్రాంతాల నుంచి మేడారం జాతరకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడిపించనుంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు ఛార్జి రూ.600 ఉండగా గరుడ ప్లస్‌కు 1,110గా నిర్ణయించారు. వరంగల్‌ నుంచి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు రూ.250, గరుడ ప్లస్‌కు రూ.500గా టికెట్​ను నిర్ణయించారు. మేడారంలో భక్తుల రాకపోకలకు 50 ఎకరాల్లో తాత్కాలిక బస్‌స్టేషన్‌ రూ.30 లక్షలతో ఏర్పాటు చేశారు. 50 క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేయగ వీటిలో ఒకేసారి సుమారు 20 వేల మంది ప్రయాణికులు నిలిచే అవకాశం ఉంది. ట్రాఫిక్‌ను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు బస్‌స్టేషన్‌లో 76 సీసీ కెమెరాలతో కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

