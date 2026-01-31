అరకు ఉత్సవ్ - 2026లో 'గగన విహారం' - అడ్వెంచర్ ఈవెంట్లో భాగంగా హెలికాప్టర్ రైడ్
బాకా ఊది కార్నివాల్ ప్రారంభించిన కలెక్టర్ దినేష్కుమార్, ఆర్టీసీ రీజియన్ ఛైర్మన్ దొన్నుదొర - కొత్తవలస వ్యవసాయ ప్రదర్శన క్షేత్రంలో అడ్వెంచర్ ఈవెంట్లో భాగంగా హెలికాప్టర్ రైడ్ - ఉత్సవాల్లో పారా మోటరింగ్ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 8:09 AM IST
Helicopter Riding And Para Motoring In Araku Utsav 2026 : అరకులోయలో ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలను హెలికాప్టర్లో ఆకాశం నుంచి వీక్షించే అవకాశాన్ని పర్యాటకులకు అరకు ఉత్సవ్ కల్పించింది. కొత్తవలస వ్యవసాయ ప్రదర్శన క్షేత్రంలో అడ్వెంచర్ ఈవెంట్లో భాగంగా హెలికాప్టర్ రైడ్ని కలెక్టర్ దినేష్కుమార్, ఎస్పీ అమిత్బర్దార్, ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి శ్రీపూజ, ఆర్డీఓ లోకేశ్వరరావు తదితర అధికారులు శుక్రవారం(30-01-26) ప్రారంభించారు.
ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా పారా మోటరింగ్ని సైతం ఏర్పాటు చేశారు. తొలి రైడ్లో భాగంగా అధికారులంతా హెలికాప్టర్లో విహరించారు. అధికారులు పారా మోటరింగ్ని కూడా పరిశీలించారు. ఉత్సవాలకు వచ్చే పర్యాటకులకు మరింత కొత్త అనుభూతిని కలిగించేందుకు వీటిని ఏర్పాటు చేశామని అధికారులు తెలిపారు. అంతకుముందు అరకు పీనరీలో నిర్వహించిన సైక్లింగ్ పోటీల ముగింపు కార్యక్రమంలో ఐటీడీఏ పీఓ శ్రీపూజ, కలెక్టర్ దినేష్కుమార్ గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసా చేసి సందడి చేశారు.
ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు : పారా మోటరింగ్, హెలికాప్టర్ రైడ్ ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. హెలికాప్టర్ రైడ్కి ఒకరికి రూ. 4 వేలు, పారా మోటరింగ్కి ఒకరికి రూ. 2 వేలు రుసుంగా నిర్ణయించారు.
కార్నివాల్ ప్రారంభం : అరకు ఫెస్ట్ 2026లో భాగంగా శుక్రవారం (30-01-26) స్థానిక గిరిజన మ్యూజియం వద్ద కార్నివాల్ని అధికారులు ఘనంగా ప్రారంభించారు. కలెక్టర్ దినేష్కుమార్, ఆర్టీసీ రీజియన్ ఛైర్మన్ దొన్నుదొర, బాకా ఊది కార్నివాల్ని ఆరంభించారు. గిరిజన మ్యూజియం నుంచి డిగ్రీ కళాశాల మైదానం వరకు కళాకారులు ప్రదర్శనగా వెళ్లారు.
నేటి కార్యక్రమాలు : అరకు ఉత్సవ్ 2026లో భాగంగా శనివారం(31-01-26) గాలికొండ వద్ద ట్రెక్కింగ్ని నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7 గంటలకు ఇది ప్రారంభమవుతుంది. అరకులోయ డిగ్రీ కళాశాల నుంచి అరకు పీనరీ వరకు ఉదయం 8 గంటలకు 5కే రన్ మారథాన్ను నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం ఆరు నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉత్సవ వేదికపై వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రముఖ గాయని సునీత తన పాటలతో ఆహూతులను అలరించనున్నారు.
అరకు ఉత్సవ్ తొలిరోజు : వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన 700 మంది కళాకారులు ప్రారంభ వేడుకల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. కార్నివాల్తో ఉత్సవ్ ప్రాంగణం ఉర్రూతలూగింది. గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసా, తప్పెటగుళ్లు, పులి వేషాలు, వివిధ రూపాల అలంకరణతో ప్రదర్శనలు, భరతనాట్యం, చెక్కభజన, కొమ్ము బూరల నృత్యం, తీన్మార్, బిందెల నృత్యంతో ఆహుతులను అలరించారు. ఉత్సవ్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన స్కూబా డ్రైవింగ్, జిప్ లైనర్, చిరుధాన్యాలతో ఏర్పాటు చేసిన వంటకాలు, కారావాన్ వాహనాలు, స్టారీ స్కై రూమ్స్ స్టాళ్లని మంత్రులు తిలకించారు. అనంతరం చొంపి గ్రామంలోని హోంస్టేను మంత్రులు సందర్శించారు. అక్కడ కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు, వసతులు, పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉన్న వంటకాల వివరాలు నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అరకు కౌనీ : అరకు ప్రాంతంలో విరివిగా లభించే చిరుధాన్యాలతో 'అరకు కౌనీ' పేరిట వివిధ ఆహార పదార్థాలను సందర్శకులకు పరిచయం చేస్తున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ప్రకటించారు. స్థానికంగా లభించే కొర్రలు, సామలు, జొన్నలు, గంట్లు తదితరాలతో తయారు చేసిన వంటకాలను అరకు ప్రాంతలోన్ అన్ని హోటళ్లలోనూ పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నామన్నారు. చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన పరమాన్నం, పులిహోరలను మంత్రులు దుర్గేశ్, సంధ్యారాణి రుచి చూశారు.
