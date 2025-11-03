ETV Bharat / state

SLBC పునరుద్ధరణకు ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్​ సర్వే - ఆ 9.8 కి.మీ. పూర్తి చేయడమే లక్ష్యం

ఎస్​ఎల్​బీసీ పనుల పునరుద్ధరణపై ప్రభుత్వం దృష్టి - హెలీబోర్న్​ ఏరియల్​ ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్ సర్వేను నేడు ప్రారంభించనున్న సీఎం - డ్రిల్లింగ్ అండ్ బ్లాస్టింగ్​ విధానంలో పనులు పూర్తి చేయాలని నిర్ణయం

Telangana Govt Focus on SLBC Works
Telangana Govt Focus on SLBC Works (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 7:59 AM IST

Telangana Govt Focus on SLBC Works : ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనుల పునరుద్ధరణ కోసంహెలీబోర్న్ ఏరియల్‌ ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్‌ సర్వే నేడు ప్రారంభం కానుంది. సొరంగం తవ్వాల్సిన మిగిలిన 9.8 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఈ సర్వే చేపట్టనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి సర్వేను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించనున్నారు. సర్వే ఆధారంగా సొరంగం తవ్వకం పనులను ఏ విధానంలో కొనసాగించాలన్న విషయమై నిపుణులు నిర్ణయానికి రానున్నారు. వాటికి అనుగుణంగా ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనులు కొనసాగిస్తారు.

ఎస్​ఎల్​బీసీ పనుల పునరుద్ధరణకు సర్వే : శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ-ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనుల పునరుద్ధరణ కోసం హెలీబోర్న్ ఏరియల్‌ ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్ సర్వేను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సొరంగం తవ్వాల్సిన మిగిలిన 9.8 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఈ సర్వే చేపట్టనున్నారు. నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లా మన్నేవారిపల్లి గ్రామంలో నేడు ప్రారంభమయ్యే ఈ సర్వేను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించనున్నారు. ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగిన ప్రమాదం నేపథ్యంలోభూగర్భంలో ఉన్న పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసేందుకు ఈ ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు.

డ్రిల్లింగ్ అండ్ బ్లాస్టింగ్ విధానంలో పనులు : జాతీయ భూభౌతిక పరిశోధనా సంస్థ – ఎన్​జీఆర్​ఐ ఆధ్వర్యంలో ఈ సర్వే నిర్వహించనున్నారు. ఫిబ్రవరి 22న సొరంగం పనులు జరుగుతున్న సమయంలో పైకప్పు కూలడంతో ఎనిమిది మంది చిక్కుకుపోగా టన్నెల్ బోరింగ్ యంత్రం పూర్తిగా ధ్వంసం అయింది. ఇద్దరి మృతదేహాల్ని మాత్రమే బయటకు తీశారు. అప్పట్నుంచి ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనులు నిలిచిపోయాయి. పనుల కొనసాగింపు కోసం కసరత్తు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంకేతిక నిపుణులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.

అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నాలజీ విధానాల్ని ఉపయోగించి డ్రిల్లింగ్ అండ్ బ్లాస్టింగ్ విధానంలో పనులు పూర్తి చేయాలని కమిటీ సూచించింది. అందుకు అణుగుణంగా పనులు పూర్తి చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఇటీవల ఆమోదముద్ర వేసింది. అయితే సొరంగం తవ్వాల్సిన ప్రాంతంలో పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు హెలీ బోర్న్ మాగ్నెటిక్ జియోఫిజికల్ సర్వే నిర్వహించాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేశారు.

అసలేంటీ ఏరియల్‌ ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్‌ సర్వే : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సలహా మేరకు నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్తల ఆధ్వర్యంలోహెలికాప్టర్-బోర్న్ మాగ్నెటిక్ జియోఫిజికల్ సర్వే చేపట్టనున్నారు. ఈ సర్వే ఇవాళ ప్రారంభం కానుంది. హెలికాప్టర్ పైన ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ప్రత్యేక అండర్‌స్లంగ్ ట్రాన్స్‌మిటర్ ద్వారా 24 మీటర్ల వ్యాసం కలిగిన లూప్‌తో భూమిలోకి విద్యుదయస్కాంత సంకేతాలను పంపుతారు. అవి భూమిలోని పరిస్థితుల్ని పరిశీలించి రిసీవర్‌కు రీడింగులను పంపుతాయి.

రిసీవర్ లూప్‌లో అవి నమోదు అవుతాయి. ఆ రీడింగులను ప్రాసెస్ చేస్తే భూమి నుంచి 800, 1000 మీటర్ల దిగువన ఉన్న పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు వీలవుతుంది. తద్వారా సొరంగం తవ్వాల్సిన ప్రాంతంలో ఏదైనా షీర్ జోన్‌, నీటి కుంటలు లాంటివి ఉంటే తెలుస్తుంది. వాటి ఆధారంగా సొరంగం తవ్వకం పనులను ఏ విధానంలో కొనసాగించాలన్న విషయమై నిపుణులు నిర్ణయానికి వస్తారు. వాటికి అనుగుణంగా ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనులు కొనసాగిస్తారు.

ఎస్‌ఎల్‌బీసీ పనులు ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం కావొద్దు - సింగరేణి నిపుణుల సేవలు వాడుకోవాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

దేశంలోనే అతి పెద్ద సొరంగ మార్గం ప్రాజెక్టు తవ్వకాలు - ముందుకు సాగేనా?

TELANGANA GOVT FOCUS ON SLBC WORKS
HELIBORNE ELECTROMAGNETIC SURVEY
SLBC WORK TO RESUME
ఎస్​ఎల్​బీసీ పనులు పునరుద్ధరణ
TELANGANA GOVT FOCUS ON SLBC WORKS

