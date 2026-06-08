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టోల్‌ ఎగవేతకు కొత్త'దారులు'! - కృష్ణవరం టోల్‌ ప్లాజాను తప్పించుకుంటున్న భారీ వాహనాలు

టోల్‌ రుసుము ఎగ్గొట్టేందుకు పల్లె రోడ్లపైకి భారీ వాహనాలు - హైవేను వదిలి కాలువగట్లు, గ్రామీణ రోడ్లపై ప్రయాణం - ధ్వంసమవుతున్న రహదారులు

Heavy Vehicles In Kakinada District Are Choosing New Routes To Escape Toll Fees
Heavy Vehicles In Kakinada District Are Choosing New Routes To Escape Toll Fees (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:42 AM IST

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Heavy Vehicles In Kakinada District Are Choosing New Routes To Escape Toll Fees : కాకినాడ జిల్లాలో టోల్‌ రుసుము ఎగ్గొట్టేందుకు భారీ వాహనాలు కొత్త మార్గాలను ఆశ్రయిస్తున్నాయి. జాతీయ రహదారిని వదిలి గ్రామీణ రహదారులు, కాలువ గట్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తూ టోల్‌ ప్లాజాలను తప్పించుకుంటున్నాయి. ఈ పరిణామం ప్రభుత్వ ఆదాయానికి నష్టం కలిగించడమే కాకుండా గ్రామీణ రహదారులు, కాలువ గట్లకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తోందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ETV - ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​ ఫోకస్‌ ఇప్పుడు చూద్దాం.

కాలువ గట్లపై దూసుకెళ్తున్న లారీలు : తుని-దివాన్‌చెరువు జాతీయ రహదారిపై కిర్లంపూడి మండలం కృష్ణవరం వద్ద టోల్‌ ప్లాజా ఉంది. ఈ మార్గంలో భారీ లోడ్లతో వెళ్లే లారీలు, ట్రక్కులు వేల రూపాయల మేర టోల్‌ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొందరు వాహనదారులు ఈ రుసుమును తప్పించుకునేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

టోల్‌ ఎగవేతకు గ్రామీణ రహదారులే అడ్డాగా! - కృష్ణవరం టోల్‌ ప్లాజాను తప్పించుకుంటున్న భారీ వాహనాలు (ETV Bharat)

రాజమహేంద్రవరం ప్రాంతం నుంచి ఇసుక, మట్టి, గ్రావెల్‌ తరలించే వాహనాలు బూరుగుపూడి గ్రామ శివారులోని పోలవరం కాలువ గట్టు మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నాయి. సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల మేర కాలువ గట్టుపై ప్రయాణించి కృష్ణవరం గ్రామం మీదుగా వెళ్లి టోల్‌ ప్లాజాను దాటేస్తున్నాయి. అలాగే సోమవరం, ఇర్రిపాక, మర్రిపాక, రామవరం గ్రామాల మీదుగా కూడా భారీ వాహనాల రాకపోకలు కొనసాగుతున్నాయి.

టోల్‌ రుసుము భారీగా ఉండటమే కారణమా? : స్థానికుల కథనం ప్రకారం, కృష్ణవరం టోల్‌ ప్లాజా మీదుగా ప్రయాణిస్తే ఒక్కో భారీ వాహనం రూ.2 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకు టోల్‌ రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తోంది. అయితే గ్రామీణ మార్గాలను ఉపయోగిస్తే రూ.200 నుంచి రూ.800 వరకు మాత్రమే ఖర్చవుతుందనే ప్రచారం ఉంది. ఈ కారణంగానే పలువురు వాహనదారులు టోల్‌ గేట్లను దాటవేసి గ్రామాల మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

దెబ్బతింటున్న రహదారులు, కాలువ గట్లు : భారీ వాహనాల నిరంతర రాకపోకలతో సోమవరం-మర్రిపాక-రామవరం రహదారులు గోతులమయంగా మారిపోయాయి. గ్రామీణ రహదారులు భారీ లోడ్లను తట్టుకునే విధంగా నిర్మించకపోవడంతో త్వరగా దెబ్బతింటున్నాయని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు పోలవరం కాలువ గట్టు కూడా బలహీనపడుతోందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో గట్టు కుంగిపోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు.

అనధికారిక వసూళ్లపై ఆరోపణలు : కృష్ణవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో టోల్‌ ఎగవేతతో పాటు అనధికారిక వసూళ్లు కూడా జరుగుతున్నాయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రతిరోజూ వందలాది వాహనాలు ఈ మార్గాలను వినియోగిస్తుండటంతో లక్షల రూపాయల మేర అక్రమ వసూళ్లు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. కాలువ గట్టు మార్గాలను మూసివేయడానికి అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన అడ్డంకులను కూడా కొందరు తొలగిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

విచారణకు డిమాండ్‌ : టోల్‌ రుసుము ఎగవేత, అక్రమ వసూళ్లు, గ్రామీణ రహదారుల ధ్వంసంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని కాపాడటంతో పాటు గ్రామీణ మౌలిక వసతులను రక్షించేందుకు తక్షణ చర్యలు అవసరమని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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TAGGED:

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కాకినాడలో టోల్‌ ఎగవేత
TOLL FEE ISSUE KAKINDA

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