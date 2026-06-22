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బైపాస్‌ ఉన్నా నేరుగా నగరంలోకే భారీ వాహనాలు - నిమిషానికి మూడు చొప్పున ఎంట్రీ

విజయవాడ బైపాస్‌ ప్రారంభించి 3 నెలలైనా నగరంలో తగ్గని రద్దీ - టోల్‌ను తప్పించుకునేందుకు నగరంలోకి వాహనాలు - ట్రాఫిక్‌ రద్దీతో ఇబ్బందిపడుతున్న స్థానికులు - రోడ్డుపైనే ప్రైవేటు ట్రావెల్‌ బస్సులు

Vijayawada Western Bypass
Vijayawada Western Bypass (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 7:29 AM IST

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Vijayawada Western Bypass : విజయవాడ బైపాస్‌ను ప్రారంభించి మూడు నెలలైనా కొన్ని భారీ వాహనాలు, కంటైనర్లను బైపాస్‌ మీదుగా మళ్లించకుండా ఇప్పటికీ నేరుగా విజయవాడలోనికి వదిలేస్తున్నారు. దీంతో నగరంలో ట్రాఫిక్‌ ఇక్కట్లు తొలగిపోతాయన్నది కేవలం భ్రమగానే మిగిలిపోయింది. రాత్రి 7 గంటల నుంచే అడ్డగోలుగా భారీ వాహనాలు విజయవాడ నగరంలోనికి వస్తున్నాయి. నగరంలో ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగిస్తున్న వైనంపై ఈటీవీ భారత్​ - ఈనాడు పరిశీలనాత్మక కథనం.

నగరంలోకి 10 గంటల్లోపే భారీ వాహనాలు: విజయవాడలో రాత్రి 10 గంటల్లోపే లారీలు చొరబడుతున్నాయి. విజయవాడ నగరానికి ట్రాఫిక్ సమస్య నుంచి విముక్తి కల్పించే విధంగా పశ్చిమ బైపాస్ నిర్మించారు మూడు నెలల క్రితం రాకపోకలకు కూడా అనుమతించారు. చిన్నఅవుటుపల్లి వద్ద ప్రారంభమై గొల్లపూడి మీదుగా గుంటూరు జిల్లా కాజ వద్ద ఈ పశ్చిమ బైపాస్​ ముగుస్తుంది. లారీలు భారీ వాహనాలు పశ్చిమ బైపాస్ మీదుగా రాకపోకలు సాగించాలి. కానీ రాత్రి అయిందంటే చాలు రయ్ రయ్ మంటూ విజయవాడ నగరంలోకి నేరుగా దూసుకొస్తాయి. చినఆవుటపల్లి-గొల్లపూడి-కాజ బైపాస్‌ నుంచి చీకటి పడితే చాలు భారీ వాహనాలు నగరంలోనికి చొరబడుతున్నాయి. మూడు ప్రాంతాల్లో పగటి సమయంలో అడపాతడపా పోలీసులు కనిపిస్తున్నా రాత్రిళ్లు కొంత సమయం మాత్రమే ఒకరిద్దరూ ఉండటంతో వాహనాల నియంత్రణ అస్తవ్యస్తంగా మారింది.

పోలీసులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బైపాస్ వైపు వాహనాలు : పోలీసులు విధి నిర్వహణలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొన్నిటిని తిరిగి బైపాస్ వైపు పంపించేస్తున్నారు. ‌ పోలీసులు లేనప్పుడు మాత్రం కొన్ని నేరుగా విజయవాడలోకి వచ్చేస్తున్నాయి. కనీసం నగర శివార్లలో రామవరప్పాడు దగ్గరైనా వాటిని ఆపడంలేదు. నేరుగా బెంజిసర్కిల్‌ వరకూ వాహనాలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ కూడా వాటిని పోలీసులు చూస్తూ ఉంటారే తప్ప అడ్డుకోవడం లేదు. ఎప్పుడో ఓసారి మాత్రం కొన్ని లారీలను బెంజిసర్కిల్, వారధి వద్ద ఆపి మళ్లీ రామవరప్పాడు వైపు వెనక్కి తిప్పి పంపిస్తున్నారు. ఈ భారీ వాహనాల దెబ్బకు విజయవాడ నగరంలో వాహనదారులు నరకం అనుభవిస్తున్నారు.

నిమిషానికి మూడు వాహనాలు చొప్పున : మూడు ప్రాంతాల నుంచి నిమిషానికి 3 వాహనాల చొప్పున నగరంలోకి చొరబడుతున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి 8 గంటల సమయంలో ఈటీవీ ఈనాడు ప్రతినిధులు చిన్నఅవుటుపల్లి వద్ద పరిశీలించగా ఇద్దరు ట్రాఫిక్ సిబ్బంది విధి నిర్వహణలో ఉన్నారు. బైపాస్ ఎక్కకుండా నేరుగా వస్తున్న లారీలను వారు ఆపి తిరిగి బైపాస్ వైపు పంపారు. డ్యూటీ ముగించుకొని వెళ్లిపోయిన తర్వాత లారీలు యథేచ్ఛగా నగరంలోకి దూసుకెళ్లాయి. బైపాస్‌ మీద టోల్‌ ఛార్జీలు తప్పించుకునేందుకు, ఇప్పటికీ నేరుగా విజయవాడలోకి భారీ వాహనాలొచ్చేస్తున్నాయి. బెంజ్‌సర్కిల్‌లో రాత్రి సమయాల్లో ప్రైవేటు ట్రావెల్‌ బస్సులు రోడ్డు మీదే నిలిపేయటంతో భారీగా ట్రాఫిక్‌ స్తంభించిపోతోంది. సాధారణ వాహనదారులు ఎటూ కదల్లేక ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుని విలవిల్లాడుతున్నారు.

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