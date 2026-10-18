సొంతూరు బాట పట్టిన నగరం - 46 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి 3 గంటల సమయం
దసరా, సంక్రాంతి సెలవుల్లో విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేపై ట్రాఫిక్ పెరగడం పరిపాటిగా మారింది. ప్రస్తుతం దీనికి తోడు చౌటుప్పల్, చిట్యాలలో అండర్ పాస్ పనులు జరుగుతుండటంతో గంటల తరబడి రద్దీ నెలకొంటోంది.
Published : October 18, 2026 at 9:22 AM IST
Hyderabad To Vijayawada Highway Huge Traffic : దసరా పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు తమ సొంతూళ్ల బాట పట్టారు. శని, ఆదివారాలు సెలవు రోజులు కావడంతో ప్రయాణికులతో రోడ్లు, బస్టాండ్లు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులుతీరాయి. ప్రధానంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ విపరీతంగా పెరగడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది.
రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్ నుంచి పంతంగి టోల్ ప్లాజా వరకు 46 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. సాధారణ సమయాల్లో దాదాపు గంటసేపట్లో ఈ దూరాన్ని చేరుకోవచ్చు. అయితే వాహనాల రద్దీ భారీగా పెరగడంతో పాటు చౌటుప్పల్ దగ్గర అండర్పాస్ వంతెన నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటంతో ప్రస్తుతం ఈ ప్రయాణానికి దాదాపు 3 గంటల సమయం పడుతోంది.
టోల్ప్లాజా దగ్గర అరకిలోమీటరు బారులు
చౌటుప్పల్ నుంచి ధర్మోజిగూడెం మధ్యలో సుమారు 5 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు లక్కారం నుంచి కొంత ట్రాఫిక్ను వలిగొండ రోడ్డు మీదుగా విజయవాడ జాతీయ రహదారికి మళ్లించారు. ఇక పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో అర కిలోమీటరు మేర వాహనాలు లేన్లలో నిలిచిపోతున్నాయి. ఈ రద్దీని నియంత్రించేందుకు టోల్ప్లాజా సిబ్బంది విజయవాడకు వెళ్లే మార్గంలో 12 టోల్ బూత్లను తెరిచి, వాహనాలను తరలించారు. ఈ మార్గంలో రేపు కూడా ఇదే తరహా ట్రాఫిక్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
చౌటుప్పల్ దాటినా చిట్యాలలో మళ్లీ బ్రేక్
చౌటుప్పల్ దగ్గర జరుగుతున్న అండర్ పాస్ నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా ఈ పట్టణాన్ని దాటడానికి సుమారు 45 నిమిషాలకు పైగా సమయం పడుతోంది. రాత్రిపూట ఈ ప్రయాణ సమయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ చౌటుప్పల్ దాటినా చిట్యాలలోనూ ఇదే పరిస్థతి నెలకొంటోంది. ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ పనులు జరుగుతుండటంతో సాధారణంగానే వాహనాలు నిదానంగా వెళ్తుండటంతో ట్రాఫిక్ ఏర్పడుతుంది. ప్రస్తుతం పండుగ సీజన్ కావడంతో ఈ రద్దీ 4 రెట్లు పెరిగింది. దీంతో ఇక్కడ కూడా వాహనదారులు సుమారు గంట సేపు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుపోతున్నారు.
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